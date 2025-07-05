Binance TR kullanıcılara ait kripto varlıkları 72 saat süreyle çekime kapattı

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta MASAK tarafından kara para aklamanın engellenmesi amacı ile Türkiye’de faaliyet gösteren kripto para platformlarının belirli bir süre kripto varlıkların çekimini engellemesine dair bir düzenleme yayınlanmıştı.

Kripto para piyasasında MASAK etkisi

4 Temmuz saat 15.00 itibariyle hayata geçen düzenleme kapsamında Binance TR borsası da önlem aldı. Türkiye’nin en yüksek hacme sahip borsası olarak dikkat çeken Binance TR, bahse konu saat itibari ile tüm kullanıcıların hali hazırdaki kripto varlıklarının 72 saat boyunca çekimlere kapatıldığını duyurdu.

Kripto para düzenlemesi yayınlandı 6 gün önce eklendi

Bu kapsamda kullanıcıların kripto para varlıklarını başka borsalara veya cüzdanlara çekmek için 72 saat beklemesi gerekecek. Ayrıca bu tarihten sonra kullanıcı hesabına yapılan tüm yeni kripto varlık yatırımları veya al-sat işlemleri sonucunda oluşan kripto varlık bakiyeleri de 72 saatlik bir bekleme süresine sahip olacak.

Kullanıcı bu 72 saatlik sürenin bitiminde gerçekleştirdiği ilk kripto varlık çekimi ya da transferinin sonrasında hesabına giren her yeni kripto varlık ya da mevcut varlıkların çekim işlemlerinde bekleme süresi 48 olarak güncellenecek.

Bu düzenleme Binance TR borsasından banka hesabına yapılan TL transferlerini kapsamıyor. Ayrıca Binance Transfer özelliği kullanılarak yapılan TC kimlik numarasıyla eşleşen cüzdanlara kripto varlık transferlerinin de bu düzenlemeden muaf tutulacağı açıklandı.



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Binance TR borsasında önemli gelişme

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