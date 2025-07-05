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    Her filmi gerçek oluyor, Meta kullanıcıların yalnızlığını giderecek sohbet robotları geliştiriyor

    Yalnızlığa gömülmüş ve çevresi ile etkileşime geçmeyen insanlar için Meta firması, kendiliğinden sohbet başlatacak yapay zekâ robotları üzerinde çalışıyor.      

    Project Omni Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ trendinin henüz bugünler gibi gelişmiş olmadığı 2013 yılında gösterime giren Her ya da Türkçe adıyla Aşk, her geçen yıl daha fazla gündeme gelen bir yapım olmaya başladı. Günümüzdeki yapay zekâ etkileşimini o günlerden gören yapımı haklı çıkaracak gelişmeler yaşanıyor. 

    Project Omni nedir?

    Meta firmasına yakın kaynakların elde ettiği bilgilere göre firma, mevcut yapay zekâ etkileşimini bir adım öteye taşıyacak Project Omni adındaki kritik bir proje üzerinde çalışıyor. Kullanıcının komutlarıyla sohbete başlayan robotların aksine Project Omni bizzat bir sohbet başlatarak kullanıcı ile etkileşime geçmeye çalışacak. 

    Project Omni robotları kullanıcıyı daha fazla tanıyor ve önceki sohbetlere dayanarak devam niteliğinde yeni bir sohbet başlatıyor. Kullanıcı bu ilk etkileşime cevap vermezse sohbeti kapatıyor. Rahatsızlık vermemesi amacı ile 14 günden uzun süre geçmiş sohbetler için bir devam mesajı gönderilmiyor. Ayrıca geçmiş sohbet olmasa bile robot inisiyatif alarak etkileşime geçebiliyor. 

    Meta AI Studio ile geliştirilebilecek bu robotların insanların yalnızlığını gidermek ve tepkiselliğini arttırmak amacı taşıdığı belirtiliyor. Mark Zuckerberg de bizzat bu amaca yönelik önemli yatırımlar yapıyor. Teknolojinin altyapısı için Alignerr firması ile iş birliği yapılmış. Henüz ilk aşamalarda olan Project Omni hakkında Meta nasıl bir yol haritasına sahip ya da bu teknolojiyi nasıl pazarlamayı planlıyor, resmi bir bilgi mevcut değil. 
     

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