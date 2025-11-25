8000 nit ekranlı amiral gemisi Huawei Mate 80 Pro Max tanıtıldı: İşte özellikleri

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Huawei, Çin'de Mate 80 serisini duyurdu. Serinin en üstünde yeni Mate 80 Pro Max yer alıyor. Tamamen metal kasası, yeni çift katmanlı OLED ekranı ve uydu bağlantısıyla Huawei'nin en güçlü ve dayanıklı Mate telefonu.

Huawei Mate 80 Pro Max özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Mate 80 Pro Max, Huawei'nin ikinci nesil Kunlun camını taşıyan tamamen metal bir gövdeye sahip. Huawei, bu tasarımın önceki nesle kıyasla düşmeye karşı direnci 20 kat, bükülmeye karşı %20, çizilmeye karşı da iki kat artırdığını iddia ediyor. Telefon ayrıca toz ve suya karşı dayanıklılık açısından IP69 ve IP68 sertifikalarına sahip.

Daha da etkileyici olanı, Mate 80 Pro Max'in çift katmanlı OLED ekrana sahip ilk akıllı telefon olması. Bu sayede ekran 8000 nitlik maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Çift katmanlı yapının yüksek verimlilik ve daha iyi görüntüleme kontrastı sunduğu belirtiliyor. 6.9 inç ekran, 120 Hz yenileme hızı, 10 bit renk gamı, 1440 Hz yüksek frekanslı PWM karartma ve 300 Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuyor.

Mate 80 Pro Max, diğer modeller gibi ön tarafta biyometrik güvenlik için 3D ToF kurulumuna sahip. Derinlik algılayan gönderici, derinlik algılayan alıcı ve 13 MP ön kamerayı Huawei'nin yapay zeka duruşa duyarlı tasarım olarak adlandırdığı bir tasarımda birleştiriyor. Bu kurulum, telefonun yüzü daha doğru bir şekilde tanımasını, vücut hareketlerini de daha hassas bir şekilde takip etmesini sağlıyor.

Performans açısından, Mate 80 Pro Max, Huawei'nin Kirin 9030 Pro işlemcisiyle geliyor. Huawei, telefonun Mate 70 serisine göre %45 daha akıcı olduğunu, uygulamaları %34 daha hızlı yüklediğini belirtiyor. Telefon ayrıca 3DGS görüntü işleme hızlandırma ve saniyede 20 milyon ışın iletebilen donanım hızlandırmalı ışın izlemeyi destekliyor.

Huawei, Mate 80 Pro Max'in herhangi bir akıllı telefondaki en yüksek iletişim sistemi entegrasyonunu sunduğunu belirtiyor. Wi-Fi 7 Plus, standart hücresel ağlar, Tiantong uydu iletişimi ve Beidou uydu mesajlaşmasını destekliyor. Operatör ağlarının kullanılamadığı durumlarda 700 MHz acil durum iletişimini destekliyor.

Mate 80 Pro Max, Huawei'nin ikinci nesil Maple Leaf Görüntüleme Sistemi ile geliyor. 2,45 μm eşdeğer piksellere sahip yeniden tasarlanmış birincil görüntüleme sensörü üzerine kurulu olan sistemin toplam ışık alımında %96 artış sağladığı belirtildi. Huawei, telefonun çift gerçek zamanlı füzyon sistemi sayesinde %300 daha yüksek dinamik aralık sunduğunu, geliştirilmiş spektral dizi sayesinde de renkleri daha doğru algılayabildiğini belirtiyor.

Ana kamera, f/1.4 ile f/4.0 arasında geçiş yapabilen 10 kademeli değişken diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel, 1/1.28 inç RYYB sensörden oluşuyor. 40 MP RYYB ultra geniş açılı kamera, 4x optik yakınlaştırma sağlayan 50 MP makro telefoto ve 6.2x optik yakınlaştırma ile 12.4x'e kadar optik kalitede yakınlaştırma sunan ikinci bir 50 MP periskop bulunuyor. Telefon yeni bir aksesuar kiti aracılığıyla 3.3x teleconverter desteği de sunuyor.

Huawei Mate 80 Pro Max fiyatı ne kadar?

Huawei Mate 80 Pro Max, 7999 yuan (1.126 dolar) başlangıç fiyatıyla 28 Kasım’da satışa çıkacak. Bu fiyatlandırma 16 GB RAM 512 GB depolama için geçerli. 16 GB RAM 1 TB depolama sunan model, 8999 yuan (1.266 dolar) olarak fiyatlandırılmış.

Huawei Mate 80 Pro Max özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran : 6.9 inç, FHD+, 120Hz, 8000 nit, OLED

: 6.9 inç, FHD+, 120Hz, 8000 nit, OLED İşlemci : Kirin 9030 Pro

: Kirin 9030 Pro Bellek : 16GB RAM

: 16GB RAM Depolama : 512GB, 1TB

: 512GB, 1TB Arka kamera : 50MP (birincil) + 50MP (telefoto) + 50MP (periskop telefoto) + 40MP (ultra geniş)

: 50MP (birincil) + 50MP (telefoto) + 50MP (periskop telefoto) + 40MP (ultra geniş) Ön kamera : 13MP

: 13MP Batarya : 6000 mAh

: 6000 mAh İşletim sistemi: HarmonyOS 6.0

HarmonyOS 6.0 Boyut ve ağırlık: 164.4 x 79 x 8.25mm, 239 g

