10,000 karakterli tweet'ler geliyor

CES 2016'nın yoğun gündemi içerisinde Twitter tarafından ilginç bir bilgi geldi. Karakter limiti için ortaya atılan veriler doğru çıkarsa yakın zamanda çok ama çok uzun tweet'lerin önü açılıyor.

Twitter bildiğiniz gibi şuan kişilerin 140 karakterden fazla tweet atmasına izin vermiyor. Kısa zaman önce özel mesajlardaki karakter limitini 10,000 seviyesine çıkartan servis, gelen bilgiler doğru çıkarsa kişilerin 10,000 karaktere kadar tweet atabilmesine imkan tanıyan bir destek üzerinde de çalışıyor. Bu desteğin 2016 Mart ayında herkes için kullanıma sunulabileceği belirtilirken, limitin miktarı konusunda bazı oynamaların yapılabilme ihtimali de bulunuyor.

Sosyal medya devinin temelini oluşturan 140 karakter limiti, görünüşe bakılırsa yakın zamanda tarihe karışıyor. Gelirlerini arttırmak için farkı yollar arayan şirket, kullanıcılara daha esnek bir ortam kurmaya çalışıyor.

http://www.slashgear.com/twitter-10000-character-tweets-rumored-for-q1-05421313/