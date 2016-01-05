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10,000 karakterli tweet'ler geliyor

Twitter'in ikonik özelliklerinden 140 karakter limiti, şirkete yakın farklı kaynaklardan gelen bilgilere göre yakın zaman içerisinde tarih oluyor. Bahsi geçen yeni limiti ise gereğinden fazla yüksek.
3 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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10,000 karakterli tweet'ler geliyor

CES 2016'nın yoğun gündemi içerisinde Twitter tarafından ilginç bir bilgi geldi. Karakter limiti için ortaya atılan veriler doğru çıkarsa yakın zamanda çok ama çok uzun tweet'lerin önü açılıyor.
Twitter bildiğiniz gibi şuan kişilerin 140 karakterden fazla tweet atmasına izin vermiyor. Kısa zaman önce özel mesajlardaki karakter limitini 10,000 seviyesine çıkartan servis, gelen bilgiler doğru çıkarsa kişilerin 10,000 karaktere kadar tweet atabilmesine imkan tanıyan bir destek üzerinde de çalışıyor. Bu desteğin 2016 Mart ayında herkes için kullanıma sunulabileceği belirtilirken, limitin miktarı konusunda bazı oynamaların yapılabilme ihtimali de bulunuyor.
Sosyal medya devinin temelini oluşturan 140 karakter limiti, görünüşe bakılırsa yakın zamanda tarihe karışıyor. Gelirlerini arttırmak için farkı yollar arayan şirket, kullanıcılara daha esnek bir ortam kurmaya çalışıyor.

http://www.slashgear.com/twitter-10000-character-tweets-rumored-for-q1-05421313/ Yorum Yaz
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QuexSeeL 3 yıl en beğenilen
140 karakter yetmiyorsa 260 karakter yap 140 tan 10.000 karaktere zıplamak nedir, troller yukarıdan aşağıya 10b karakteri dizer boncuk gibi.



140 karakter yetmiyorsa 260 karakter yap 140 tan 10.000 karaktere zıplamak nedir, troller yukarıdan aşağıya 10b karakteri dizer boncuk gibi.
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cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
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BekirTemel 3 yıl
Twittir ı farklılaştılar ne varsa değiştiriyorlar.
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balcis 3 yıl
140 karakterden sonrasını otomatik olarak flood yapacak bir sistem geliştirseler (basit birkaç satır kod ile yapılır) daha iyi olur. adı üstünde micro blogging.
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V4LKyR 3 yıl
Yahu bu Twitter zaten başlı başına garip bir şey.
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Mr. Jingles 3 yıl
10 bin karakter ne arkadaş iyice Facebook'a benzediler.
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Rajeesh 3 yıl
normal olarak 140 karakter devam eder diye sanıyorum ekstra twitlonger gibi bi özellik getirirler sadece
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serkan78689 3 yıl
twitter kullanmiyorum kimseyede tavsiye etmiyorum. troller civit atıyor
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Abdülrezzak Gıllı Bacak 3 yıl
10.000 KARAKTERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
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deoksiriboz1001 3 yıl
durumumuz yoktu okuyamadım :D
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Cenkay KESER 3 yıl
Twitteri sevme sebebim kısa bir şekilde insanların konu hakkında görüşlerini görmemdi. Hadi + olayını öncelemek için 500 karaktere çıkart 10.000 karakter ne insafsız.
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Das Boot 3 yıl
Sosyal medya romancılarına gün doğdu
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