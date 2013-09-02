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10.1-inç 1,280 x 800 IPS ekranlı yeni Android tablet: Acer Iconia A3

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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10.1-inç 1,280 x 800 IPS ekranlı yeni Android tablet: Acer Iconia A3
Geçtiğimiz Mayıs ayında firmanın başkan yardımcısı Scott Lin tarafından onaylanan Acer Iconia A3, henüz kapılarını açmayan IFA etkinliği kapsamında resmi olarak duyuruldu.
Kullanıcıların karşısına 16:10 en-boy oranına sahip 10-inç WXGA 1,280 x 800 IPS bir ekran ile çıkan Acer Iconia A3, işletim sistemi tarafında ise Android 4.2 kullanıyor. Gücünü dört çekirdekli 1.2GHz Cortex A7 işlemciden alan tablet bilgisayar, Wi-Fi ve 3G mobil bağlantı destekleri yanında Bluetooth 4.0 teknolojisini de aktif olarak kullanabiliyor. 5MP arka kamerasıyla video ve fotoğraf çekebilen ürün, çektiği bu görüntüleri 16GB ya da 32GB dahili hafızası ile MicroSD hafıza kartları üzerine aktarabiliyor. 10.15mm kalınlığa sahip olduğu belirtilen Iconia A3, 600 gram ağırlık değeriyle geliyor ve kullanıcılarına Dolby Digital Plus teknolojisi ile sanal 5.1 ses deneyimi sunabiliyor.
Ayrıca Iconia A1 ve B1 tablet modellerine yeni renk seçenekleri ekleyen Acer, Iconia A3'ün Wi-Fi versiyonunu 249 Euro, 3G versiyonunu ise 299 Euro fiyat etiketleriyle Kasım ayında satışa sunuyor.

http://www.engadget.com/2013/09/02/acer-announces-iconia-a3-android-tablet/?utm_medium=feed&utm_source=Feed_Classic&utm_campaign=Engadget&ncid=rss_semi Yorum Yaz
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CertificatedStaff 5 yıl
Cercevesiz tablet yapsinlar artik
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1OOOOOO 5 yıl
10 inç tablet önermiyorum ne taşınıyor ne sallanıyor. Kolunuz yorulur. Zaten resimde görüldüğü üzere birde çerçeve gelmiş bunla iyi kas yapılır.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
o cerceve nedir öyle ya kenarlardan kısıp daha küçük taşınabilir yapılabilirdi
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ssbrutality 5 yıl
300 Euro pahalı gibi sanki.
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ecs_elite_group 5 yıl
hepsi birbirinin aynı tabletlerle doldu piyasa bir firmada farklılaşmaya çalışmıyor. benzer donanım benzer görünüş
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JoeyBane 5 yıl
Tabletler olduğu yerde saymaya başladılar. Yenilik istiyorsan çerçeveyi yok etmeye çalış. Radikal değişimler şart..
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