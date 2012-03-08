1080p videolara destek veren Apple TV, 16 Mart tarihinde piyasaya çıkıyor

Apple'ın yeni iPad modelini tanıtmasıyla başlayan tartışmalar ve değerlendirmeler devam ederken, firmanın etkinlikte tanıttığı yeni Apple TV modeli biraz gölgede kaldı denebilir.





Apple'ın oturma odasına yönelik olarak ürettiği Apple TV ürününün yeni versiyonu beklendiği gibi 1080p video oynatma desteğine kavuştu. Aslında Apple'ın A5X işlemcisinin Apple TV için üretildiği iddiaları ortaya atılsa da bunun gerçek olmadığını gördük. iTunes üzerinde de artık 1080p içeriklere yer verilmeye başlandı.





Yeni Apple TV ürününde kullanılan arayüz biraz daha optimize edilmiş ve iOS'a yakın bir şekil almış. iCloud platformuna entegre olan Apple TV, bu kapsamda Photo Stream uygulamasına kavuştu. iPad veya iPhone sahibi olan ve yanında Apple TV ürünü de olan kullanıcılar, çektikleri fotoğraflarını TV'leri üzerinden de görebilecek. Bunun yanında filmlerini iCloud üzerine aktaran kullanıcılar yine Apple TV'den bu filmlere erişebilecek.





Photo Stream'in yanısıra Vimeo, Netflix, Flickr ve YouTube uygulamaları da Apple TV'de yüklü olarak gelecek. Ayrıca iTunes üzerinde yüklü olan çalma listelerinizi Apple TV üzerinde de oynatabileceksiniz.





iPhone, iPad ve iPod touch kullanıcıları kullandıkları cihazlardaki müziklerini, fotoğraflarını ve videolarını Apple TV ile doğrudan HD televizyonlarına aktarmak için AirPlay'i kullanabiliyorlar. iPhone 4S veya iPad kullanıcıları ise ekranlarındaki görüntüyü doğrudan HD televizyonlarında izlemek için AirPlay Mirroring özelliğini kullanabiliyor.





Yeni Apple TV, yeni iPad ile aynı tarihte yani 16 Mart'ta piyasaya sürülecek. 99$'lık fiyatında ise bir değişiklik olmayacak.