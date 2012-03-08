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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

1080p videolara destek veren Apple TV, 16 Mart tarihinde piyasaya çıkıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,5b
1
28
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın yeni iPad modelini tanıtmasıyla başlayan tartışmalar ve değerlendirmeler devam ederken, firmanın etkinlikte tanıttığı yeni Apple TV modeli biraz gölgede kaldı denebilir.

Apple'ın oturma odasına yönelik olarak ürettiği Apple TV ürününün yeni versiyonu beklendiği gibi 1080p video oynatma desteğine kavuştu. Aslında Apple'ın A5X işlemcisinin Apple TV için üretildiği iddiaları ortaya atılsa da bunun gerçek olmadığını gördük. iTunes üzerinde de artık 1080p içeriklere yer verilmeye başlandı.

Yeni Apple TV ürününde kullanılan arayüz biraz daha optimize edilmiş ve iOS'a yakın bir şekil almış. iCloud platformuna entegre olan Apple TV, bu kapsamda Photo Stream uygulamasına kavuştu. iPad veya iPhone sahibi olan ve yanında Apple TV ürünü de olan kullanıcılar, çektikleri fotoğraflarını TV'leri üzerinden de görebilecek. Bunun yanında filmlerini iCloud üzerine aktaran kullanıcılar yine Apple TV'den bu filmlere erişebilecek.

Photo Stream'in yanısıra Vimeo, Netflix, Flickr ve YouTube uygulamaları da Apple TV'de yüklü olarak gelecek. Ayrıca iTunes üzerinde yüklü olan çalma listelerinizi Apple TV üzerinde de oynatabileceksiniz. 

iPhone, iPad ve iPod touch kullanıcıları kullandıkları cihazlardaki müziklerini, fotoğraflarını ve videolarını Apple TV ile doğrudan HD televizyonlarına aktarmak için AirPlay'i kullanabiliyorlar. iPhone 4S veya iPad kullanıcıları ise ekranlarındaki görüntüyü doğrudan HD televizyonlarında izlemek için AirPlay Mirroring özelliğini kullanabiliyor.

Yeni Apple TV, yeni iPad ile aynı tarihte yani 16 Mart'ta piyasaya sürülecek. 99$'lık fiyatında ise bir değişiklik olmayacak.

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Farwynd 7 yıl en beğenilen
anarki24
docekicFiyati 99$ mi ben mi yanlis goruyorum
doğru görüyorsun hocam da bir hata mutlaka olmalı.!bir rakamı eksik yazmış olabilirler.eğer değilse...

Apple TV'nin fiyatı hep çok ucuzdu zaten.
Not: 99 Dolar olan televizyon değil o küçük medya oynatıcı kutu ;)
anarki24docekicFiyati 99$ mi ben mi yanlis goruyorumdoğru görüyorsun hocam da bir hata mutlaka olmalı.!bir rakamı eksik yazmış ol...
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ender 7 yıl
Windows versiyonu yokmu bu programin
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RuLz 7 yıl
üründen elimde mevcut |sıfır| düşünen olursa pm atabilirsiniz
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4Crumby 7 yıl
Bunu okuyup millete "amerika manyak bi yer full hd tv 99$ hem de apple biz burda surunuyoruz yeaa" diyen tipler de cikar.
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cowcow 7 yıl
Arkadaşlar bu cihazı aldığımız taktirde mac bilgisayarda masaüstü görüntülerimizi mesela webbrowserdan izlediğimiz maç görüntülerini tv de izleyebilir miyiz?
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candurucan 7 yıl
buyuk ihtimal yaz aylarinda cikicak olan mac os x in yeni surumu mountain lion la birlikte sadece ipod itouch vs diil bilgisayarlardanda airplayi kullanarak goruntuleri tv ye aktarabilicez iste o zmn apple tv bi ise yaricak =)
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-gg- 7 yıl
konuyu , konu dışına yansıtırlarsa olacağı bu

bilen bilmeyen yorum atıyo
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turuncum 7 yıl candurucan
candurucan

buyuk ihtimal yaz aylarinda cikicak olan mac os x in yeni surumu mountain lion la birlikte sadece ipod itouch vs diil bilgisayarlardanda airplayi kullanarak goruntuleri tv ye aktarabilicez iste o zmn apple tv bi ise yaricak =)

9,99 dolara kıyarsanız yaz aylarını beklemeye gerek kalmaz: airparrot.com/...
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janparey 7 yıl
Evet fiyat 99$.Fakat Apple TV nin asıl kar getireceği kısmı iTunes üzerinden satılan çevirimiçi içerikler.Ayrıca apple bu hareketi ile iTunes'un yaygınlığını ve bilinirliğini olabildiğince artırmaya çalışıyor ve piyasa standartı olmaya çalışıyor
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Glukhovsky 7 yıl
99$ olan TV değil, medya oynatıcısı.
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mateacher 7 yıl
Kaç ekran ??




























Diye soranlarda olur birazdan
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panelci 7 yıl
Bunu televizyon sananların olduğu forumda Apple'in sürekli eleştirilmesi,kullanıcıların enayi damgası yemesi ve Apple hakkında bilgi sahibi olanlara fanboy denilmesi tam bir forum klasiği:)
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turbo-powwer 7 yıl
İşte bu güzel haber

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promilius 7 yıl
1080p ha! vay vay vay, apple bir kere daha devrimsel bir cihaz geliştirmiş vs... revolutionary, amazing mamazing geri kalan elmacı tatavaları istediğiniz gibi doldurabilirsiniz.
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Weltmeister 7 yıl
99 dolar mı ?
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Farwynd 7 yıl
Şaka gibi ya Donanımhaber okuyan ve Apple TV'yi resimdeki televizyon sananlar var...
Yapıcak bir şey yok.
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see-none 7 yıl Farwynd
Pyloge

Şaka gibi ya Donanımhaber okuyan ve Apple TV'yi resimdeki televizyon sananlar var...
Yapıcak bir şey yok.

Valla bende cok şaşırdım yorumları okurken. Apple a laf atanların apple ürünlerinden bihaber olması da ayrı bi konu.
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spaydix 7 yıl
bildigin monitor ve media oynaticisi bu ne tv si alicisimi var
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