The Super Mario Galaxy filminden ilk fragman geldi

Tam Boyutta Gör Oyun dünyasının efsanesi Super Mario, sinema dünyasında da fırtına gibi esiyor. 2023 yılında ilk uzun metraj animasyon ile hayranlarının karşısına çıkan Super Mario, 1.3 milyar dolar hasılat ile herkesi şaşkına çevirmişti. Devam filminden de beklentiler oldukça yüksek.

The Super Mario Galaxy ne zaman vizyona giriyor?

The Super Mario Galaxy adını alan devam animasyonu Nintendo ve Illumination yapımcılığında hayata geçiyor. Universal Pictures ise dağıtımını üstleniyor. İlk filmdeki seslendirme kadrosu aynen korunmuş. Mario karaterini Chris Pratt, Bowser karakterini Jack Black, Prenses Peach karakterini Anya Taylor-Joy, Luigi karakterini Charlie Day seslendirirken Bowser Jr. Karakteri ile Benny Safdie, Prenses Rosalina karakteri ile de Brie Larson seriye dahil oluyor.

Nintendo’nun popüler Super Mario Galaxy ve Super Mario Galaxy 2 oyunlarını temel alan animasyon filminde kalede hapsolan Bowser’ı kurtarmak için harekete geçen Bowser Jr.’ı durdurmak yine kahramanlarımıza düşüyor. Galaksiler arası mücadelede Mario, Luigi ve Peach’in yardımına ise Rosalina koşuyor. The Super Mario Galaxy filmi 3 Nisan 2026 tarihinde ABD’de gösterime girecek ancak Türkiye vizyon tarihi henüz açıklanmadı.

