Bitcoin fiyatı neredeyse geçen yıla döndü, Trump piyasaya hiçbir şey katmadı

Tam Boyutta Gör Seçim süresince kripto para piyasasına bol bol vaat dağıtan Donald Trump, koltuğa oturduktan sonra piyasaları adeta ezdi. Bitcoin fiyatı 1 milyon dolara gitmeyi beklerken şimdi Trump döneminin de öncesine doğru yol aldı.

Bitcoin fiyatı çöküyor

Geçtiğimiz hafta 100 bin doların üzerine çıkarak umutları yeşerten Bitcoin ne var ki olması gereken para akışını bulamayınca yeniden düşüşe geçti. Bitcoin fiyatı son 24 saatte 96 bin doların altını test ederken piyasalardan 1 milyar doların üzerinde kaldıraçlı işlem tasfiye edildi. İlk kez üst üste 15 dakikalık 15 mumun kırmızı olarak geçirildiği belirtiliyor.

Altcoin boğasını başlatacağı umudu bağlanan Ethereum ise bırakın hedef olan 5000$ seviyesini geçmeyi, 3000$ altına sarkmamak için direniyor. Uzmanlar hafta kapanışlarının 100 bin dolar altında olması halinde Aralık ayı sonlarına kadar güçlü bir para akışının gelmeyeceğini ve çöküşün süreceğini belirtiyor.

