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10X kayıpsız zoom yapan telefon | Kamerada önemli gelişim

2 ay
11b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Oppo'nun düzenlediği etkinlikte şirketin yeni kamera teknolojisini denedik. Bu teknoloji 10X kayıpsız zoom yapılmasını sağlıyor. Sistemin özellikleri ve kamera örnekleri videomuzda, iyi seyirler.
Akıllı telefon dünyasında kamera yarışı her geçen gün daha fazla rekabete tanık oluyor. Mobil Dünya Kongresi için geldiğimiz İspanya'da, Oppo'nun etkinliğine katıldık ve şirketin yeni nesil telefonlarında kullanacağı 10X kayıpsız yakınlaştırma yapan kamera özelliğini denedik. İşte detaylar ve kamera örnekleri. 

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Tr@mmler 2 ay en beğenilen
Ya üstad, sen teknoloji haberi yapıp her yeniliği aktarmak için koşturuyorsun, yeri geliyor tanıtımdan tanıtıma yetişiyorsun. Yetmiyor videoları bizlere kısa sürede aktarıyorsun. Sen şimdi bunlari yapiyorsun; diger tarafta bi grup kagittan okur gibi anlatıp sözde içerik üretiyor, diğer bir grup ise teknoloji ile alakasi yokken firmalar sayesinde gezmeye gidiyor. Bu şahıslar teknoloji editörü falan değiller kesinlikle onu biliyoruz. Ama gel-gelelim bu adamlar işin kaymağını yiyorlar maalesef. Bu adaletsiz düzen teknoloji basınına iyice yayılmış durumda. Isim isim de yazariz ama zaten onlar kendilerini biliyorlar. Clickbait sitelerin teknoloji editörümsüleri hani.
Ya üstad, sen teknoloji haberi yapıp her yeniliği aktarmak için koşturuyorsun, yeri geliyor tanıtımdan tanıtıma yetişiyorsun. Yetmiyor videoları bizlere kısa s...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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DH Misafiri 2 ay
GSMArena'daki haberde de Erdi Bey fotoğraflarda ön planda :)
Ümit Can Özcan
1 Yanıt Yanıtla +6
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Resurrectionn 2 ay
Gerçekten çok güzel bir gelişme. Dünya devi markalar da yerinde saysın.
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DH Misafiri 2 ay
GSMArena'daki haberde de Erdi Bey fotoğraflarda ön planda :)
Ümit Can Özcan
1 Yanıt Yanıtla +6
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sniper23 2 ay DH Misafiri
Reyiz'den kaçış yok.
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fırat.ç. 2 ay
Gercek 5x olsa bile cok iyi. Bayildim dogrusu.
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Tr@mmler 2 ay en beğenilen
Ya üstad, sen teknoloji haberi yapıp her yeniliği aktarmak için koşturuyorsun, yeri geliyor tanıtımdan tanıtıma yetişiyorsun. Yetmiyor videoları bizlere kısa sürede aktarıyorsun. Sen şimdi bunlari yapiyorsun; diger tarafta bi grup kagittan okur gibi anlatıp sözde içerik üretiyor, diğer bir grup ise teknoloji ile alakasi yokken firmalar sayesinde gezmeye gidiyor. Bu şahıslar teknoloji editörü falan değiller kesinlikle onu biliyoruz. Ama gel-gelelim bu adamlar işin kaymağını yiyorlar maalesef. Bu adaletsiz düzen teknoloji basınına iyice yayılmış durumda. Isim isim de yazariz ama zaten onlar kendilerini biliyorlar. Clickbait sitelerin teknoloji editörümsüleri hani.
1 Yanıt Yanıtla +12
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grupima 2 ay Tr@mmler
Daha fenası bir de onların garip garip takipçileri oluyor. Sözlükte entry yazıyorsun onlarca küfürlü mesaj, başka yerde bahseder gibi oluyorsun Viyana kapılarına dayanan Osmanlı gibi dibine geliyorlar. DH'de zaten bir şey demiyoruz, bu siteye saygımızdan. Ama kendi mekanlarına bir uğra, ağızlarından DH düşmez, küçümseme amaçlı "Gidin DH'ye" falan derler. Mesut Çevik'in falan genç olduğu ama kendi editörümsülerinin orta yaşlı olduğu zaman çekilmiş fotoğrafları atarlar, sanki Mesut bey ne zaman doğacağını kendi seçmiş gibi. Bu adamlardan daha fenası garip takipçileri bana kalırsa.
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r.yilmaz4545 2 ay
Ağam şimdi önce geniş acıya geçip sonra yakınlaştırıp ben 10x zoom diyorlar. Yani gördüğüm kadarıyla 5x falan bir zoom var.
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SEHZADE63 2 ay
Şahane olmuşş teknoloji buna denir tüketimden tassaruf edicem diye amh düşürmek akil işi değil:))
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rash.87 2 ay
Oppo çok hızlı gelişiyor.Fiyatlari da biraz uygun olsa Xiaomi falan siler süpürür.
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FantomİçinF 2 ay rash.87
oppo çinin apple'ı diye biliyorum
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alaz1903 2 ay
Bize bunlarla gelin. İşte gerçek inovasyon bunlar. Ekrana delik açmak değil.
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