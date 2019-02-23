10X kayıpsız zoom yapan telefon | Kamerada önemli gelişim

Oppo'nun düzenlediği etkinlikte şirketin yeni kamera teknolojisini denedik. Bu teknoloji 10X kayıpsız zoom yapılmasını sağlıyor. Sistemin özellikleri ve kamera örnekleri videomuzda, iyi seyirler.

Akıllı telefon dünyasında kamera yarışı her geçen gün daha fazla rekabete tanık oluyor. Mobil Dünya Kongresi için geldiğimiz İspanya'da, Oppo'nun etkinliğine katıldık ve şirketin yeni nesil telefonlarında kullanacağı 10X kayıpsız yakınlaştırma yapan kamera özelliğini denedik. İşte detaylar ve kamera örnekleri.