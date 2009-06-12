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12 çekirdekli AMD işlemcilerle kullanılacak Soket G34 anakartlar göründü

9 yıl
25,4b
1
41
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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12 çekirdekli AMD işlemcilerle kullanılacak Soket G34 anakartlar göründü
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Kısa bir süre önce Istanbul kod adını taşıyan 6 çekirdekli sunucu işlemcilerini endüstrinin beğenisine sunan AMD, önümüzdeki yıl ile birlikte Maranello platformuna geçmeyi ve Magny-Cours kod adını taşıyan 8-12 çekirdekli sunucu işlemcilerini pazara sunmayı hedefliyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak Magny-Cours kod adlı yeni nesil Opteron 6000 serisi işlemcilerde soket tasarımı değişecek ve güncel Opteron modellerinde kullanılan Soket F formu yerine Soket G34 (1974 pin) tasarımına geçilecek.

AMD'nin hazırlık çalışmaları süren çok çekirdekli yeni sunucu işlemcileri için anakart üreticileri de G34 soket tasarımını temel alan yeni çözümlerini geliştirmeye başladılar. İşte bu üreticilerden ikisi, Inventec ve Quanta firmaları tarafından hazırlanan erken mühendislik örneği G34 anakartlar görüntülendi. Her ikisi de çift işlemci kullanımına yönelik olarak tasarlanan sunucu anakartlarının, yeni nesil Direct Connect mimarisini temel alacak ve 4 kanal DDR3 bellek desteği sunacak Magny-Cours işlemcileriyle kullanılmak üzere hazırlanıyorlar.

Erken mühendislik örnekleri gün ışığına çıkan Soket G34 anakartların, Maranello platformu ve Magny-Cours işlemcilerinin lansmanına paralel olarak sistem üreticilerinin kullanımına sunulması bekleniyor.

12 çekirdekli AMD işlemcilerle kullanılacak Soket G34 anakartlar göründü
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DH Misafiri 7 yıl
Slm arkadaşlar az önce nette gezinirken AMD nin 16 çekirdekli işlemci çıkaracağını duydum belkide çıkarmıştır :) bir tanesi 1974 pin 16+16 = 32 çekirdekli 8x8= 64 gb ddr3 ram 2x4= 8gb ekran kartı taktıkmı
pc ne güzel olur demi birde 42 inç monitör aldımı off biraztuzlu olucak ama değer
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CanDostum 7 yıl
Desene oc ye dönecez
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adekspc 9 yıl
herşey çok güzel ram slotuda normal zaten bu sayılarda mevcut çift işlemcililerde 4 işlemcililerde daha fazla ram sayısı
ancak anakartı fazla sıkıştırmışlar biraz malzemeden kısılmış biraz daha yaymaları gerekli aksi halde hem ısı problemi baş gösterir özellikle ramlar
aşırı ısı yapıcaktır buda işlemcinin ısısını etkilicektir
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ser_ka_n 9 yıl
The 12-core Magny-Cours in CPU-Z?

hardware.fr/...
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St Batuhan 9 yıl
WinteR hadi ben sana inat saçmalayayım :D
Bunda ne Crysis oynanır şimdi ya :D
Ama aslında doğru cidden güzel crysis için sunuculuk yaptırılsa oynanmışta sayabiliriz :P
Nese artık ne araştırırlar ne işlem yaparlar bunda düşünmek istemediğimden kısa kesiyorum ;)
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.: mds :. 9 yıl
o ne be....
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XivA 9 yıl
amd de artık işlemcileri iğneli yapmayacak. bacak eğriltme korkusuna son :)
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KANUNI61 9 yıl
kartlar kalite ön planda bence konu sunucu olunca cok kaliteli anakart üretiyorlar amd den masa üstü icin de böyle kaliteli kartlar bekliyorum şahsen
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N-0NE 9 yıl
Heralde sunucular için yoksa bu kadar ram ve işlemciye ne gerek war ? Bizim şirkette bile e7400 ve p4 2x3.06 olarak 2 server var.Birinde çift işlemci war 2x3.06...Bunu herhalde çok büyük firmalar alırki zaten işlemci-anakart-ram fiyatı rahat rahat 8.000$'ı bulur
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dellino 9 yıl
Haberi okumanızı tavsiye ederim. Haber içeriğinde sizi tamamen bilgilendirecek ayrıntı var.
Resme yorum yapmanın bir manası yok.
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sertacaygun 9 yıl
O ne kadar bellek yuvasıdır !!!
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koraypro 9 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


biraz abartmışlar gibi ?
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Batuist 9 yıl
500 beygirlik motor gibi duruyor.. süper render yapılır bunlarla...
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MattPegasus 9 yıl
Kim bilir kaç watt çekiyodur
bu anakartlar üstü full dolu?
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01Mrt 9 yıl
iki tanede PCI-E mi koymuşlar ben mi yanlış görüyorum... :)
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Eşref_37 9 yıl
Son kullanıcı yani bizim için tasarlanmış bişey degil ondan 2 tane PCI-E var.
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justbejust 9 yıl
ne diyorsun, daha dört çekirdeği göremeyenler var.
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