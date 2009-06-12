12 çekirdekli AMD işlemcilerle kullanılacak Soket G34 anakartlar göründü

Tam Boyutta Gör

Kısa bir süre önce Istanbul kod adını taşıyan 6 çekirdekli sunucu işlemcilerini endüstrinin beğenisine sunan AMD, önümüzdeki yıl ile birlikte Maranello platformuna geçmeyi ve Magny-Cours kod adını taşıyan 8-12 çekirdekli sunucu işlemcilerini pazara sunmayı hedefliyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak Magny-Cours kod adlı yeni nesil Opteron 6000 serisi işlemcilerde soket tasarımı değişecek ve güncel Opteron modellerinde kullanılan Soket F formu yerine Soket G34 (1974 pin) tasarımına geçilecek.

AMD'nin hazırlık çalışmaları süren çok çekirdekli yeni sunucu işlemcileri için anakart üreticileri de G34 soket tasarımını temel alan yeni çözümlerini geliştirmeye başladılar. İşte bu üreticilerden ikisi, Inventec ve Quanta firmaları tarafından hazırlanan erken mühendislik örneği G34 anakartlar görüntülendi. Her ikisi de çift işlemci kullanımına yönelik olarak tasarlanan sunucu anakartlarının, yeni nesil Direct Connect mimarisini temel alacak ve 4 kanal DDR3 bellek desteği sunacak Magny-Cours işlemcileriyle kullanılmak üzere hazırlanıyorlar.

Erken mühendislik örnekleri gün ışığına çıkan Soket G34 anakartların, Maranello platformu ve Magny-Cours işlemcilerinin lansmanına paralel olarak sistem üreticilerinin kullanımına sunulması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör