AMD ve AWS’den Nvidia’ya karşı “cam substrat” atağı

AMD ve AWS planları hızlandırıyor
Güney Kore merkezli medya kuruluşu EBN’in haberine göre, bu alanda öne çıkan şirketlerden SKC, cam substrat teknolojisini yan kuruluşu Absolics aracılığıyla geliştiriyor ve teknoloji devleriyle kalite testleri yürütüyor. Şirket, yıl sonuna kadar ya da 2026 başlarında üretim kapasitesini 4 katına, orta vadede ise 10 katına çıkarmayı planlıyor.
Nvidia, son 2,5 yıldır yapay zeka çip pazarında üstünlüğünü korurken, AMD ve AWS bu yeni cam tabanlı teknolojiyi erken benimseyerek rekabeti yakalamak istiyor. Konuyla ilgili konuşan bir SKC yetkilisi ise üretimi genişletme konusunda kesin bir kararın verilmediğini, önceliklerinin ticarileştirme ve kalite testleri olduğunu söylüyor. Cam substrat konusunda Intel, TSMC ve Samsung'un da çalışmalarının olduğunu belirtelim. Bu, teknolojinin bazı şirketler için bir heves olmadığını, endüstrinin bu tarafa yönelmiş olduğuna işaret ediyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: