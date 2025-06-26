AMD ve AWS’den Nvidia’ya karşı “cam substrat” atağı

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Tam Boyutta Gör AMD ve Amazon AWS, yüksek performanslı yapay zeka çiplerinde Nvidia’nın pazar hakimiyetine karşı avantaj sağlamak amacıyla cam alt katman (substrat) teknolojisine geçiş takvimlerini öne çekti. Yeni nesil bu teknoloji, geleneksel organik malzemelere kıyasla daha ince ve düzgün yüzeyi sayesinde daha yoğun devre yapısına olanak tanıyor. Ayrıca yüksek ısıya karşı daha az eğilme göstererek ısıl kararlılık sağlıyor.

AMD ve AWS planları hızlandırıyor

Güney Kore merkezli medya kuruluşu EBN’in haberine göre, bu alanda öne çıkan şirketlerden SKC, cam substrat teknolojisini yan kuruluşu Absolics aracılığıyla geliştiriyor ve teknoloji devleriyle kalite testleri yürütüyor. Şirket, yıl sonuna kadar ya da 2026 başlarında üretim kapasitesini 4 katına, orta vadede ise 10 katına çıkarmayı planlıyor.

Tam Boyutta Gör Şu anda aylık 5.000 plaka olan üretim kapasitesinin, kalite testlerinin başarıyla sonuçlanması ve müşteri taleplerinin karşılanması durumunda 2026'da aylık 20.000 seviyesine, ardından ise 50.000 plakaya ulaşması hedefleniyor. SKC, öncelikli olarak yalnızca çekirdek katmanı camdan oluşan "Glass Core Substrate" teknolojisini ticarileştirecek. Sonraki aşamada, tüm alt katmanların camdan üretildiği tam kapsamlı bir çözüm sunmayı planlıyor.

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Nvidia, son 2,5 yıldır yapay zeka çip pazarında üstünlüğünü korurken, AMD ve AWS bu yeni cam tabanlı teknolojiyi erken benimseyerek rekabeti yakalamak istiyor. Konuyla ilgili konuşan bir SKC yetkilisi ise üretimi genişletme konusunda kesin bir kararın verilmediğini, önceliklerinin ticarileştirme ve kalite testleri olduğunu söylüyor. Cam substrat konusunda Intel, TSMC ve Samsung'un da çalışmalarının olduğunu belirtelim. Bu, teknolojinin bazı şirketler için bir heves olmadığını, endüstrinin bu tarafa yönelmiş olduğuna işaret ediyor.

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AMD ve AWS’den Nvidia’ya karşı “cam substrat” atağı

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