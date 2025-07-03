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    Steam Donanım Anketi açıklandı (Haziran 2025): İşte en popüler ekran kartları

    Steam, Haziran 2025 donanım anketi sonuçlarını paylaştı. RTX 4060 Laptop zirveye yükselirken, Windows 11 ve AMD tarafında da radikal artışlar var. İşte en popüler donanımlar...

    Steam Haziran 2025: İşte en popüler ekran kartları Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük oyun platformlarından Steam, Haziran 2025 Donanım ve Yazılım Anketi sonuçlarını yayınladı. Yeni veriler, ekran kartı tercihlerinden işletim sistemlerine, işlemci pazarındaki rekabete kadar önemli değişimleri ortaya koyuyor. İşte Haziran 2025'in öne çıkan detayları…

    RTX 4060 mobil liderlik koltuğunda

    Haziran ayında en çok kullanılan ekran kartı, %4,99 kullanım oranına ulaşan GeForce RTX 4060 mobil oldu. Bu GPU, geçen aya göre %0,34'lük bir artış kaydetti. Onu %4,57 ile RTX 3060 ve %4,41 ile masaüstü RTX 4060 takip ediyor. Ancak her iki modelde de küçük oranlı düşüşler mevcut.

    Bu arada, GTX 1650 ve RTX 3050 gibi giriş seviyesi kartlar hâlâ listede güçlü konumlarını koruyor. RTX 4070 ve 3060 Ti gibi modellerde ise kademeli gerileme sürüyor.

    Haziran 2025’in en popüler ekran kartları:

    • NVIDIA GeForce RTX 4060 mobil GPU – %4,99 (+0,34%)
    • NVIDIA GeForce RTX 3060 – %4,57 (-0,16%)
    • NVIDIA GeForce RTX 4060 – %4,41 (-0,03%)
    • NVIDIA GeForce GTX 1650 – %3,35 (-0,12%)
    • NVIDIA GeForce RTX 3050 – %3,13 (+0,04%)
    • NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti – %3,07 (-0,08%)
    • NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti – %2,97 (-0,03%)
    • NVIDIA GeForce RTX 3060 mobil GPU – %2,59 (-0,07%)
    • NVIDIA GeForce RTX 3070 – %2,55 (-0,10%)
    • NVIDIA GeForce RTX 4070 – %2,31 (-0,15%)
    • NVIDIA GeForce RTX 2060 – %2,29 (-0,15%)

    Windows 11 yükseliyor

    Microsoft'un en yeni işletim sistemi Windows 11, Haziran ayında %62,55’lik kullanım oranına ulaştı ve %1,47 oranında artış gösterdi. Buna karşılık, Windows 10 %37,30 seviyesine gerileyerek %1,46’lık bir düşüş yaşadı. Bu tablo, Windows 10 desteğinin sonlanmasına yönelik hazırlıkların kullanıcı tarafında karşılık bulmaya başladığını gösteriyor.

    • Windows 11 64-bit – %62,55 (+1,47%)
    • Windows 10 64-bit – %37,30 (-1,46%)
    • Windows 7 64-bit – %0,10 (değişmedi)
    • Diğer – %0,05 (değişmedi)

    AMD, Intel'e biraz daha yaklaştı

    İşlemci tarafında liderlik hâlâ Intel’in elinde olsa da, son aylarda yaşanan düşüş devam ediyor. Intel, Haziran ayında %60,27 kullanım oranına sahipken, bu oran Mayıs ayına kıyasla %0,17 gerilemiş durumda. AMD ise %39,65’e yükselerek %0,17’lik artış kaydetti. Özellikle Ryzen 7000 serisi ve 3D V-Cache gibi teknolojiler, AMD'nin büyümesini desteklemeye devam ediyor.

    • Intel – %60,27 (-0,17%)
    • AMD – %39,65 (+0,17%)
    • Microsoft XTA – %0,07 (-0,01%)
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