Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    120.000 yıllık insan ayak izi bulundu!

    Yeni bir araştırmanın sonucunda arkeologlar, şimdiye kadar bulunan en eski insan ayak izlerini ortaya çıkardılar. Bulunan insan ayak izleri yaklaşık 120 bin yıl öncesine ait.
    51 dk.
    491
    70
    6
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Abone ol
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    120.000 yıllık insan ayak izi bulundu!
    Tam Boyutta Gör

    Arkeologlar, Arap yarımadasında şimdiye kadar bulunan en eski insan ayak izlerini ortaya çıkardılar. Suudi Arabistan'ın Nefud Çölü'nde bulunan insan ayak izlerinin, lüminisans adı verilen bir teknikle kaç yıllık olduğu bulundu. Fosilleşmiş insan ayak izleri yaklaşık olarak 120 bin yıl öncesine aitler.

    Arkeologlar, eski zamanlarda göl olan bir yerin yakınında yaptığı çalışmalar sırasında 7 adet iyi korunmuş insan ayak izine rastladılar.

    İlginizi Çekebilir Avatar 'Tak ve Çalıştır' beyin protezi, felçli bireylere yardımcı olacak

    Ayrıca Bkz. "Epic, Apple'ın Fortnite'ın popülerliğinin azaldığı söylemlerini yalanladı"

    Fosilleşmiş insan ayak izlerinin olduğu bölgenin konumu, eski zamanlarda Avrasya ile Afrika arasında bir geçit görevi üstlendiğini gösteriyor. 

    120.000 yıllık insan ayak izi bulundu!
    Tam Boyutta Gör

    Araştırma ekibi ayrıca bölgede eski filler ve develerden olanlar da dahil olmak üzere çok sayıda hayvan izi buldu. Bulunan 376 izden 177'si, filler, develer ve diğer otçullar tarafından bırakılan izler de dahil olmak üzere güvenilir bir şekilde arkeologlar tarafından tanımlanabildi. Fillerin, o bölgede yaklaşık 400.000 yıl önce yerel olarak soyu tükenmiş olduğu düşünüldüğünden, fil izlerinin bulunması ekip tarafından sürpriz olarak karşılandı.

    Çalışmanın Max Planck Enstitüsü'nden kıdemli yazarı Michael Petraglia: “Açık otlaklar ve büyük su kaynaklarıyla birlikte filler ve su aygırları gibi büyük hayvanların varlığı, Kuzey Arabistan'ı Afrika ile Avrasya arasında hareket eden insanlar için özellikle çekici bir yer haline getirmiş olabilir” diyor.

    Çeşitli hayvanlara ve insanlara dair bulunan izler, özellikle eski zamanlardaki göç hareketleri hakkında bilgi sahibi olunması konusunda önem taşıyor. Ayrıca izler, eski zamanlarda insanların göç etmek için okyanus ya da nehirleri takip ettiği düşüncesinin yanına daha kurak olmasına rağmen farklı yolların da denendiğini gösteriyor.



    Kaynakça https://arstechnica.com/science/2020/09/humans-reached-saudi-arabia-at-least-120000-years-ago/ https://www.sciencealert.com/120-000-year-old-human-footprints-have-been-found-in-saudi-arabia https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-09/mpif-ahf091120.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    labtek38 39 dk. en beğenilen Moueson
    Teknoloji birikimli ve üssel olarak artıyor. Bulunan bir çok bilgi belki aktarılamadan yok oldu tekrar tekrar keşfedildi.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Craweny (mustafa can güneş) 9 dk.
    Ayaklar biraz büyük mü bana mı öyle geldi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    KaleyDeskop (ali ) 13 dk.
    birde 5 milyon yıllık neredeyse bugünki insan ayağı izleri bulunmuştu yunanistanda. şimdi onu çürütmek için çok çalılma yapılıyor zira şu anki teoride büyük açık ortaya çıkarıyordu..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Alqu 32 dk.
    Peygamberin ayak izinde vardı sanırsam yanılıyor olabilirim ama ayak izi nasıl tespit ediliyor abi ayrıca binlerce yıllık olduğu nasıl anlaşılıyor ? O ayak izi binlerce yıl hiç bir şey yaşamadan durmuş mu yani ?



    İklim olayları olmasa bile oradan hiç börtü böcek geçmemiş mi insan geçmemiş mi binlerce yıl nasıl durmuş yahu ?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mokinto (umut AYDIN) 1 sn. Alqu
    Kardeş fosillesmis diyor. Yani taşlaşmış. Ama diyorsan ilk bastığı yıl nasıl kaldı asinmadan, orası biraz şans işte. Bütün faktörler bir araya gelince kalıyor iz. Arkeolog varsa daha bilimsel açıklar diye umalım.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Moueson 45 dk.
    Yani 120 bin yıl öncesinde de insanlar yaşıyormuş peki neden gelişmemiz bu kadar zaman aldı hala düşünürüm. Teknolojinin 10-20 yılda ne kadar geliştiğini göz önüne alırsak 120 bin yıl boyunca bu insanlar ne yapmış. Garip .
    2 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    labtek38 39 dk. Moueson
    Teknoloji birikimli ve üssel olarak artıyor. Bulunan bir çok bilgi belki aktarılamadan yok oldu tekrar tekrar keşfedildi.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Jowiyaga (Samet Cengiz) 25 dk. Moueson
    Birbirlerini........
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 21 dk. Huawei, uygulama mağazası AppGallery'nin kullanıcı arayüzünü güncelledi 51 dk. GÖRÜNTÜLENEN 120.000 yıllık insan ayak izi bulundu! Sonraki Samsung Exynos 1000 yonga seti, Snapdragon 875'ten hızlı olabilir 2 sa. AMS dünyanın ilk kombine ekran altı sensörlerini piyasaya sürüyor 2 sa. Epic, Apple'ın Fortnite'ın popülerliğinin azaldığı söylemlerini yalanladı 5 sa. Nvidia işi sıkı tutuyor, SUPER kartlar şimdiden hazır 6 sa. SteelSeries Arctis 9 çift bağlantılı kulaklık ülkemizde satışa çıkıyor 7 sa. Royole FlexPai 2 geliyor 14 sa. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilere ücretsiz maske dağıtılacağını duyurdu 15 sa. Araştırmacılar, dünyanın ilk düz ve süper ince balıkgözü lensini duyurdu 16 sa. Hubble'dan büyüleyici Jüpiter ve Europa fotoğrafı 18 sa. Gigabyte Blower fanlı RTX 3090’ını duyurdu 19 sa. Google arama widget'ı iOS 14 ile birlikte iPhone'lara geldi 19 sa. RTX 3090 benchmark sonuçları: RTX 3080’den %19 daha hızlı 20 sa. WhatsApp'a sohbete özel duvar kağıdı ayarlama seçeneği geliyor 20 sa. Apple'ın yeni canavarı | A14 Bionic işlemci 20 sa. İskoçya, faizsiz kredi desteğine 2. el elektrikli araçları da dahil ediyor 21 sa. MIUI 13'ün ilk ekran görüntüsü ortaya çıktı 21 sa. Hidrojel formunda deneysel aşı geliştirildi 22 sa. Xiaomi Mi Band 5'in gelişmiş versiyonu Amazfit Band 5 tanıtıldı 22 sa. Tüy hücre maturasyonunda kilit rol oynayan protein keşfedildi 23 sa. iPhone 12 Pro Max'in ilk test sonuçları internete düştü Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Epic Store yine şovunu yaptı: Watch Dogs 2 ve FM 2020 ücretsiz
    DonanımHaber
    Crysis Remastered’ın “Crysis açar mı? ” grafik ayarı, 4K’da RT...
    DonanımHaber
    Sony'den büyük telefon sevmeyenlere kompakt boyutlu amiral gem...
    DonanımHaber
    Xiaomi Mi 10T Pro, 144 Hz ekran ve Snapdragon 865 ile gelecek:...
    DonanımHaber
    Apple iPhone 7 / iPhone 7 Plus
    DH Forum
    TV Tavsiyeleri
    DH Forum
    Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (14 Eylül - 20 Eylül)
    Bölüm Sonu Canavarı
    Haftanın Öne Çıkan Haberleri (7 Eylül - 13 Eylül)
    Bölüm Sonu Canavarı
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız