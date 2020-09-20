120.000 yıllık insan ayak izi bulundu!

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Arkeologlar, Arap yarımadasında şimdiye kadar bulunan en eski insan ayak izlerini ortaya çıkardılar. Suudi Arabistan'ın Nefud Çölü'nde bulunan insan ayak izlerinin, lüminisans adı verilen bir teknikle kaç yıllık olduğu bulundu. Fosilleşmiş insan ayak izleri yaklaşık olarak 120 bin yıl öncesine aitler.

Arkeologlar, eski zamanlarda göl olan bir yerin yakınında yaptığı çalışmalar sırasında 7 adet iyi korunmuş insan ayak izine rastladılar.

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Fosilleşmiş insan ayak izlerinin olduğu bölgenin konumu, eski zamanlarda Avrasya ile Afrika arasında bir geçit görevi üstlendiğini gösteriyor.

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Araştırma ekibi ayrıca bölgede eski filler ve develerden olanlar da dahil olmak üzere çok sayıda hayvan izi buldu. Bulunan 376 izden 177'si, filler, develer ve diğer otçullar tarafından bırakılan izler de dahil olmak üzere güvenilir bir şekilde arkeologlar tarafından tanımlanabildi. Fillerin, o bölgede yaklaşık 400.000 yıl önce yerel olarak soyu tükenmiş olduğu düşünüldüğünden, fil izlerinin bulunması ekip tarafından sürpriz olarak karşılandı.

Çalışmanın Max Planck Enstitüsü'nden kıdemli yazarı Michael Petraglia: “Açık otlaklar ve büyük su kaynaklarıyla birlikte filler ve su aygırları gibi büyük hayvanların varlığı, Kuzey Arabistan'ı Afrika ile Avrasya arasında hareket eden insanlar için özellikle çekici bir yer haline getirmiş olabilir” diyor.

Çeşitli hayvanlara ve insanlara dair bulunan izler, özellikle eski zamanlardaki göç hareketleri hakkında bilgi sahibi olunması konusunda önem taşıyor. Ayrıca izler, eski zamanlarda insanların göç etmek için okyanus ya da nehirleri takip ettiği düşüncesinin yanına daha kurak olmasına rağmen farklı yolların da denendiğini gösteriyor.

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