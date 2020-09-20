Epic, Apple'ın Fortnite'ın popülerliğinin azaldığı söylemlerini yalanladı

Apple'ın uygulama içi satın alımlar üzerinden kazandığı komisyonlardan kendini kurtarmak isteyen Epic, Fortnite'da uygulama içi satın alımların ödenmesinde App Store üzerinden ödeme haricinde doğrudan Epic sistemi üzerinden ödeme seçeneği getirmiş ve bu durum Apple ile arasındaki gerilimin başlamasına sebep olmuştu. Apple ve Epic arasında bir süredir devam eden münakaşa yapılan açıklamalarla daha da kızışıyor.

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Yaklaşan duruşma öncesi iki şirket de karşı tarafı suçlayan, kendini haklı çıkarmaya çalışan açıklamalar yapıyorlar. Son olarak Apple, Fortnite'ın azalan popülaritesinden bahsederek Epic'in, oyuna karşı ilginin tekrar artmasını sağlamak için bu durumlardan faydalanıp bilerek konuyu uzattıkları yönündeki ifadeleri Epic tarafından yalanlandı.

Epic, Apple'ı yalanladı

Apple, geçtiğimiz günlerde, mevcut yaşanan durumlara Google Trends'ten aldığı bilgiler doğrultusunda: “Epic'in Apple'a karşı iddialarıyla hiçbir ilgisi olmayan nedenlerden dolayı, Fortnite'ın popülaritesi azalıyor. Fortnite'a olan ilgi Ekim 2019'dan Temmuz 2020'ye kadar yaklaşık %70 oranında azaldı. Bu dava (ve oluşturduğu ön sayfa manşetleri), Fortnite'a olan ilgiyi yeniden canlandırmak için tasarlanmış bir pazarlama kampanyasının parçası gibi görünüyor." ifadelerine yer vermişti.

Apple'ın bu ifadelerinin ardından Epic: "Apple'ın Google arama hacmi karşılaştırması için seçtiği süre boyunca (Ekim 2019 ile Temmuz 2020 arasında), Fortnite'daki günlük aktif kullanıcı sayısı gerçekte %39'dan fazla arttı." ifadeleriyle Apple'ın söylemlerini yalanladı.

Apple ve Epic arasındaki bu mücadele, 28 Eylül'de yapılacak olan duruşma ile daha fazla netlik kazanacak.

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