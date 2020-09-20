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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Epic, Apple'ın Fortnite'ın popülerliğinin azaldığı söylemlerini yalanladı

    Epic ve Apple arasındaki gerilim gün geçtikçe daha da tırmanıyor. Son olarak Epic, Apple'ın Fortnite'a yönelik ilginin bir süredir azaldığı hakkındaki ifadelerini yalanladı.
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    Oyunlar
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Epic, Apple'ın Fortnite'ın popülerliğinin azaldığı söylemlerini yalanladı

    Apple'ın uygulama içi satın alımlar üzerinden kazandığı komisyonlardan kendini kurtarmak isteyen Epic, Fortnite'da uygulama içi satın alımların ödenmesinde App Store üzerinden ödeme haricinde doğrudan Epic sistemi üzerinden ödeme seçeneği getirmiş ve bu durum Apple ile arasındaki gerilimin başlamasına sebep olmuştu. Apple ve Epic arasında bir süredir devam eden münakaşa yapılan açıklamalarla daha da kızışıyor.

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    Yaklaşan duruşma öncesi iki şirket de karşı tarafı suçlayan, kendini haklı çıkarmaya çalışan açıklamalar yapıyorlar. Son olarak Apple, Fortnite'ın azalan popülaritesinden bahsederek Epic'in, oyuna karşı ilginin tekrar artmasını sağlamak için bu durumlardan faydalanıp bilerek konuyu uzattıkları yönündeki ifadeleri Epic tarafından yalanlandı.

    Epic, Apple'ı yalanladı

    Apple, geçtiğimiz günlerde, mevcut yaşanan durumlara Google Trends'ten aldığı bilgiler doğrultusunda: “Epic'in Apple'a karşı iddialarıyla hiçbir ilgisi olmayan nedenlerden dolayı, Fortnite'ın popülaritesi azalıyor. Fortnite'a olan ilgi Ekim 2019'dan Temmuz 2020'ye kadar yaklaşık %70 oranında azaldı. Bu dava (ve oluşturduğu ön sayfa manşetleri), Fortnite'a olan ilgiyi yeniden canlandırmak için tasarlanmış bir pazarlama kampanyasının parçası gibi görünüyor." ifadelerine yer vermişti.

    Apple'ın bu ifadelerinin ardından Epic: "Apple'ın Google arama hacmi karşılaştırması için seçtiği süre boyunca (Ekim 2019 ile Temmuz 2020 arasında), Fortnite'daki günlük aktif kullanıcı sayısı gerçekte %39'dan fazla arttı." ifadeleriyle Apple'ın söylemlerini yalanladı.

    Apple ve Epic arasındaki bu mücadele, 28 Eylül'de yapılacak olan duruşma ile daha fazla netlik kazanacak.



    Kaynakça https://www.theverge.com/2020/9/19/21446701/epic-apple-fortnite-lawsuit-app-store https://www.engadget.com/epic-rejects-apple-claims-about-fortnite-ios-demand-164832295.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Steelo (Fatih Koyuncu) 2 sa. en beğenilen
    Mobilden oyun oynayan insanlara akıl sır erdiremiyorum. Metrobüs'te felan mesela adam 40 yaşında pubg oynuyor inene kadar :D
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 37 dk.
    2018 kadar popüler olamasada hala en popüler battle royale oyunu fortnite.



    Gelirlerde cod mw-warzone’un bile önündeler
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 sa.
    Telefonda bu tarz oyunlar zerre zevk vermıyor bana. Denemek ıcın geçen sene indirip birkaç sefer oynadım sonra sildim. Bu tarz oyunları klavye mouse ile pc de oynayacaksın.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 2 sa.
    Zamanında MS'e İnternet Explorer davası gibi Apple'a da bir tekel davası gelmeli amma...
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    JonVaynen (Jon Vaynen) 2 sa.
    Appleın fortniteın popülerliliğin bu nasıl cümle la
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    Steelo (Fatih Koyuncu) 2 sa. en beğenilen
    Mobilden oyun oynayan insanlara akıl sır erdiremiyorum. Metrobüs'te felan mesela adam 40 yaşında pubg oynuyor inene kadar :D
    Yanıtla +6
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    th9 2 sa. (düzenlendi) yeni yorumcu
    mobilden oyun oynayanlar ne zevk alıyo acaba
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