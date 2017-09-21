1440 ajansı markalar için hikaye üretecek

Turkcell Kurumsal ve Dijital İletişim Direktörlüğü göreviyle tanınan Engin Gedik, 1440 ismini verdiği ajansı hayata geçirdiğini duyurdu. Engin Gedik, yeni kurduğu ajansı 1440 ile markalara yepyeni bir hikaye deneyimi sunmayı, içeriği teknolojiyle birleştirerek çalıştığı markalar ile hedef kitlelerinin en kıymetli dakikalarını kesiştirecek projeleri hayata geçirmeyi planlıyor.

Bir günün 1440 dakikadan oluşmasından yola çıkarak 1440 isminin tercih edildiğini söyleyen Gedik, “1440 yeni nesil bir iletişim ajansı ve sektörde yapılmamış işlere imza atacak. İçeriği teknoloji ile harmanlayarak çalıştığımız markaların müşterilerine yepyeni bir hikaye deneyimi sunacağız. Çünkü zor şartlarda bir markayı var etmeyi başarmış herkesin hem akılları hem de kalpleri fethedecek bir hikayesi vardır, yeter ki onu doğru şekilde anlatabilsin” dedi.



Dünyanın en önemli trendlerinden Sanal Gerçeklik (VR) ve Artırılmış Gerçeklik (AR) konusunda da çalışmalar yapacak olan ajans, Amerika merkezli VR Masters LLC şirketinin stratejik ortağı olduğunu da duyurdu. Türkiye ve bölgedeki öncü VR ve AR projeleriyle deneyimde farklılaşacaklarını belirten Gedik şöyle devam etti: “Dünyada artık markalar klasik yollardan iletişim kurma dönemini sona erdirdi. Reklamın inandırıcılığı ve pahalı olması markaları bu yeni nesil iletişim yollarına itti. Türkiye’de de bu ihtiyacı 1440 olarak gidererek markaların iletişimlerini yeni bir boyuta taşıyacağız.”



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