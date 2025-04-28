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    Türkiye, Avrupa’da elektrikli otomobil satışlarında 5’inci sıraya yükseldi

    Türkiye, Mart ayında Avrupa'da en çok elektrikli otomobilin satıldığı 5'inci ülke oldu. Türkiye'nin 2025 sonunda 4'üncü sıraya yükselmesi bekleniyor.             

    Türkiye, Avrupa’da elektrikli otomobil satışlarında 5’inci sırada Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de içten yanmalı otomobillerden alınan ÖTV yüzde 80’den başlarken, elektrikli otomobillerin ÖTV’si yüzde 10’dan başlıyor. Bu durum Türkiye’de elektrikli otomobil satışlarına olumlu etki ediyor. Türkiye, Avrupa’da en çok elektrikli otomobil satılan 5’inci ülke konumuna yükseldi.

    Avrupa'da Mart 2025'te En Çok Elektrikli Otomobil Satılan Ülkeler

    1. İngiltere: 69 bin 313 adet
    2. Almanya: 42 bin 521 adet
    3. Fransa: 29 bin 261 adet
    4. Belçika: 13 bin 659 adet
    5. Türkiye: 12 bin 704 adet
    6. Hollanda: 11 bin 195 adet
    7. Norveç: 11 bin 192 adet
    8. Danimarka: 9 bin 855 adet
    9. İtalya: 9 bin 369 adet
    10. İsveç: 8 bin 386 adet

    Türkiye'de elektrikli otomobil satışları yüzde 115 arttı

    EBS Danışmanlık’ın Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerinden yararlanarak hazırladığı rapora göre Türkiye’de Mart ayında 12 bin 704 adet yüzde 100 elektrikli otomobil satıldı. Geçen yılın Mart ayına kıyasla yüzde 115’lik artış yaşandı. 2025’in ilk çeyreğinde 29.099 adet elektrikli otomobil satıldı ve bu istatistikte Avrupa’da 6’ıncı sırada yer aldı. Türkiye'de 2024'ün ilk çeyreğine göre elektrikli satışları yüzde 100 arttı.

    Türkiye’de yeni Tesla Model Y Juniper satışlarının başlaması, BYD’nin büyük gemilerle yüksek miktarda sevkiyat yapması ve Togg T10F’in satışa sunulacak olmasıyla birlikte elektrikli satışlarında artış bekleniyor. Türkiye, 2025 sonunda 4’üncü sıraya yükselebilir.

    Türkiye'de Mart 2025'te En Çok Satılan Elektrikli Otomobil Modelleri

    1. Togg T10X: 3.180 adet
    2. Kia EV3: 1.077 adet
    3. Mini Countryman: 1.062 adet
    4. BMW iX1: 639 adet
    5. BYD Seal U: 639 adet
    6. Volvo EX40: 515 adet
    7. KGM Torres: 475 adet
    8. Kia EV6: 418 adet
    9. BYD Atto 3: 407 adet
    10. Peugeot 5008: 351 adet

    Nüfusa oranla otomobil satışında Avrupa’nın gerisindeyiz

    Türkiye, Avrupa’da elektrikli otomobil satışlarında 5’inci sırada Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de yüksek nüfusla birlikte satış adetleri yüksek olsa da otomobil satışlarını nüfusa oranladığımızda Avrupa’nın gerisinde kalıyoruz. 2025’in ilk çeyreğinde tüm motor türündeki otomobil satışlarda Türkiye’de 1.000 kişiye 2,61 adet otomobil satışı yapıldı. AB ortalaması ise 5,49 adet oldu. Satışları nüfusa oranladığımızda Türkiye, 32 ülke 5’inci sırada yer aldı. Estonya, Bulgaristan, Romanya, Malta ve Letonya’nın ardından en az satışın gerçekleştiği ülke oldu.
    Kaynakça https://www.gazetepencere.com/yazarlar/avrupada-en-cok-elektrikli-otomobil-satan-5-ulkeyiz-658582h https://www.acea.auto/files/Press_release_car_registrations_March_2025.pdf
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