Türkiye, Avrupa’da elektrikli otomobil satışlarında 5’inci sıraya yükseldi

Avrupa'da Mart 2025'te En Çok Elektrikli Otomobil Satılan Ülkeler
- İngiltere: 69 bin 313 adet
- Almanya: 42 bin 521 adet
- Fransa: 29 bin 261 adet
- Belçika: 13 bin 659 adet
- Türkiye: 12 bin 704 adet
- Hollanda: 11 bin 195 adet
- Norveç: 11 bin 192 adet
- Danimarka: 9 bin 855 adet
- İtalya: 9 bin 369 adet
- İsveç: 8 bin 386 adet
Türkiye'de elektrikli otomobil satışları yüzde 115 arttı
EBS Danışmanlık’ın Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerinden yararlanarak hazırladığı rapora göre Türkiye’de Mart ayında 12 bin 704 adet yüzde 100 elektrikli otomobil satıldı. Geçen yılın Mart ayına kıyasla yüzde 115’lik artış yaşandı. 2025’in ilk çeyreğinde 29.099 adet elektrikli otomobil satıldı ve bu istatistikte Avrupa’da 6’ıncı sırada yer aldı. Türkiye'de 2024'ün ilk çeyreğine göre elektrikli satışları yüzde 100 arttı.
Türkiye’de yeni Tesla Model Y Juniper satışlarının başlaması, BYD’nin büyük gemilerle yüksek miktarda sevkiyat yapması ve Togg T10F’in satışa sunulacak olmasıyla birlikte elektrikli satışlarında artış bekleniyor. Türkiye, 2025 sonunda 4’üncü sıraya yükselebilir.
Türkiye'de Mart 2025'te En Çok Satılan Elektrikli Otomobil Modelleri
- Togg T10X: 3.180 adet
- Kia EV3: 1.077 adet
- Mini Countryman: 1.062 adet
- BMW iX1: 639 adet
- BYD Seal U: 639 adet
- Volvo EX40: 515 adet
- KGM Torres: 475 adet
- Kia EV6: 418 adet
- BYD Atto 3: 407 adet
- Peugeot 5008: 351 adet
Nüfusa oranla otomobil satışında Avrupa’nın gerisindeyizKaynakça https://www.gazetepencere.com/yazarlar/avrupada-en-cok-elektrikli-otomobil-satan-5-ulkeyiz-658582h https://www.acea.auto/files/Press_release_car_registrations_March_2025.pdf Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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