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18-34 yaş arasındaki kullanıcıların %51'i iPad yerine netbook diyor

9 yıl
22,9b
1
149
Diğer
Shady
Haber Editörü
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18-34 yaş arasındaki kullanıcıların %51'i iPad yerine netbook diyor
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Endüstrinin bağımsız araştırma kuruluşlarından NPD'nin yayınladığı yeni rapor, iPad'e en fazla ilgiyi yine Apple kullanıcılarının gösterdiğini gözler önüne koyuyor.

NPD'nin yaklaşık 2000 tüketiciyi kapsayan ve 24 Şubat ile 3 Mart tarihleri arasında yapılan araştırmasına göre Apple kullanıcıların %82'si, 100,000 dolar ve üstü gelire sahip olan kullanıcıların %80'i, 18-34 yaş arasındaki kullanıcılarınınsa %78'i iPad'den haberdarlar. Araştırmaya katılan kullanıcıların %18'i, 18-34 yaş arasındaki kullanıcıların %27'si, Apple kullanıcılarınınsa %24'ü iPad'den son derece etkilenmişler. Kullanıcıların iPad'den etkilenme nedenlerinin başında iPad'in Apple ürünü olması olması gelirken, bunu büyük multi-touch destekli dokunmatik ekrana sahip olması ve multimedya ile internet deneyimini birleştirmesi takip ediyor.

18-34 yaş arasındaki kullanıcıların %57'si şu anda iPad sahibi olabilmek için en büyük engelin iPad'in satış fiyatları olduğunu söylerken, Apple kullanıcılarının %43'ü de satış fiyatlarının çok yüksek olduğunu düşünüyor. iPad almayı düşünmeyen kullanıcıların en büyük nedeniyse satış fiyatlarından çok iPad'i netbook yada notebook ile kıyaslamaları. Çünkü iPad'le ilgilenmeyen 18-34 yaş arasındaki kullanıcıların %51, Apple kullanıcılarınınsa %44'ü, iPad yerine netbook yada notebook almayı tercih ediyor.


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Buzmavisi 8 yıl
Türkiyede satılan fiyatla netbook değil notebook alınır windows7li, oyun dahil her ihtiyaç görülür ki pc oyunları iphone oyunlarını 5'e katlar. Şimdi diyeceksinizki laptop pc de oyun mu oynanır yavaştır falan ama ipadi şu an 2400TL ye satıyorlar. Yani o paraya süper laptop alınır. Yok multitaskingmiş yok flash yokmuş, yok çok hızlıymış, çok oyun varmış, hepsi hikaye olur.

Ayrıyeten iş için de güzelce kullanılır. Şu an böyle bir pc ile ipadi karşılaştırırsak, ipad pc'nin yapabildiğinin %10 nunu anca karşılıyor.

İyice ucuz olursa anca düşünülebilir, çünkü 1600TL ye de güzel laptoplar var oyun bile rahat çalıştıran. Boyut olarak diyorsanız, sonuçta iki türlü de yanınızda çanta taşıyacaksınız, biri biraz daha büyük olur ama ipad ile yaptığınızın 10 katını yaparsınız.
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buckethead® 8 yıl

Buzmavisi

Türkiyede satılan fiyatla netbook değil notebook alınır windows7li, oyun dahil her ihtiyaç görülür ki pc oyunları iphone oyunlarını 5'e katlar. Şimdi diyeceksinizki laptop pc de oyun mu oynanır yavaştır falan ama ipadi şu an 2400TL ye satıyorlar. Yani o paraya süper laptop alınır. Yok multitaskingmiş yok flash yokmuş, yok çok hızlıymış, çok oyun varmış, hepsi hikaye olur.

Ayrıyeten iş için de güzelce kullanılır. Şu an böyle bir pc ile ipadi karşılaştırırsak, ipad pc'nin yapabildiğinin %10 nunu anca karşılıyor.

İyice ucuz olursa anca düşünülebilir, çünkü 1600TL ye de güzel laptoplar var oyun bile rahat çalıştıran. Boyut olarak diyorsanız, sonuçta iki türlü de yanınızda çanta taşıyacaksınız, biri biraz daha büyük olur ama ipad ile yaptığınızın 10 katını yaparsınız.

Diger konularda haklisiniz ama pc oyunlari hangi acidan 5 e katliyor? Adam zaten cod, crysis vs. oynamak icin almiyor ki bu aleti. Eglenmek icin aliyor. Kisacasi bu cihazlardaki oyunlari pc ile kiyaslamak dogru degil.
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1 HiT u DowN 8 yıl

Buzmavisi

Türkiyede satılan fiyatla netbook değil notebook alınır windows7li, oyun dahil her ihtiyaç görülür ki pc oyunları iphone oyunlarını 5'e katlar. Şimdi diyeceksinizki laptop pc de oyun mu oynanır yavaştır falan ama ipadi şu an 2400TL ye satıyorlar. Yani o paraya süper laptop alınır. Yok multitaskingmiş yok flash yokmuş, yok çok hızlıymış, çok oyun varmış, hepsi hikaye olur.

Ayrıyeten iş için de güzelce kullanılır. Şu an böyle bir pc ile ipadi karşılaştırırsak, ipad pc'nin yapabildiğinin %10 nunu anca karşılıyor.

İyice ucuz olursa anca düşünülebilir, çünkü 1600TL ye de güzel laptoplar var oyun bile rahat çalıştıran. Boyut olarak diyorsanız, sonuçta iki türlü de yanınızda çanta taşıyacaksınız, biri biraz daha büyük olur ama ipad ile yaptığınızın 10 katını yaparsınız.

Oyun konusuna katılmıyorum.Tamam pc nin oyunları çok daha güzel, ama biz burda portatif aletlerden bahsediyoruz yani kafede oturup crysis mi oynacaksın?
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aaydin89 8 yıl
İpadim olsunda laptop demeye raziyim
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Look At Me 8 yıl
Paran varsa ikisinide derim param yoksa tabi ki laptop yada diğer tablet bilgisayar üreticilerine dönerim.
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alperafsin 8 yıl
hehehe ben 34 yaş üstüyüm ve ipad kullanmaya başladıktan sonra bugüne kadar bilgisayarlarla neden boğuşup durduğuma yanıyorum : ) 92 yılından beri bilgisayarları yoğunlukla kullanıyorum ve ipad in yapabildiğinden başka çok az şeye ihtiyaç duydum. Bence olay bu...
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Centauri 9 yıl
Bir eksi daha eklemem gerekiyor bu arada...

Eger ABD Appstore accountunuz yoksa, ipad uzerinden appstore'a giremiyorsunuz su an. Cok yakin zamanda acilacagini saniyorum ama ABD adresli bir account olusturmak gerekiyor su anda... Bende zaten ABD account u oldugu icin sorun yasamadim, ama bellirtmekte fayda var.
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Shady 9 yıl
@Centauri

Yazdıkların ve fotoğraflar için teşekkürler. iPad almak isteyenler için kısa ama güzel bir Türkçe yazı olmuş.

Ama bence bu aletin 3G'li versiyonu daha iyi olabilir. Kullandığınız cihazın pratikliğine göre heryerden internete girme ihtiyacı artıyor. Bu yüzden ülkemize de bir an önce gelip, Turkcell yada Vodafone aracılığıyla uygun veri paketleriyle satılmasını isterim.

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Seyfülislam 9 yıl
arkadas ipadin eksiklerini göremez, gorsede kabullunmez, kabullense söylemez.

Gerçi konu ipadin eksikleri degildi ama...

" fanboy in action "
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freedom36 9 yıl
@dreampowder

Zaman ayırıp o kadar soruya tek tek cevap yazdığın için müteşekkirim. Ben de şu an bekleme safhasındayım zaten. Aynen söylediğiniz gibi, hele bir kullanıcı yorumları ortaya çıksın, büyük fotoğrafı daha detaylı ve net görme imkanına sahip olacağız.
O zaman her şeyi tartarak karar vermemiz daha kolay olacaktır.

Tekra teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla.
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O.Beverly 9 yıl

W140

arkadas ipadin eksiklerini göremez, gorsede kabullunmez, kabullense söylemez.

Gerçi konu ipadin eksikleri degildi ama...

" fanboy in action "



Konu iPad'in eksikleri değildi ama yok onu çalıştırmaz yok bunu çalıştırmaz saymışsınız bir bir.Ya forumda bir kere çıkıp kullanmadığım bir ürün hakkında kötü bir yorumum yok.Ne gidip bilgim olmadığı birşey hakkında yorum yazıyorum ne de tartışma yaratıyorum.Ama nedense tanrıya şükür ki bir tane tartışmasız geçen Apple konusu yok.Bence fanboy değil

'' Jealousboy in action''
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Seyfülislam 9 yıl
Mevzu basis ipad a körü denilmesi değil zaten. ipad aptalca birsekilde netbook ile karsilastiriliyor. bikere aynı klasmanda bile değiller. Amaçlar farklı vs...
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Erasmus78 9 yıl

W140

Mevzu basis ipad a körü denilmesi değil zaten. ipad aptalca birsekilde netbook ile karsilastiriliyor. bikere aynı klasmanda bile değiller. Amaçlar farklı vs...


Yoo. Bence amaçları aynı. "Maksimum mobilite!"
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Seyfülislam 9 yıl
Edit: bosver, yazmaya değmez. :)
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HeaDMasH 9 yıl
yaw herkes olaya ipad kötüdür yanından bakıo arkadaşlar farkındamısınız ama %49luk piyasayı bi anda elinde tutan bi tablet ve geriye kalan %51 lik piyasayı paylaşan bin tane farklı marka netbook...

bence beklenenden daha fazlasını üreticisine weren bi cihaz!!!!!!!!!!
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scopus 9 yıl
Çıkmamış bir ürün hakkında araştırma yapmak ne kadar doğru?
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SerhanUygur 9 yıl
Apple'in ürünlerinin bu kadar ilgi çekmesini neden kaldıramıyor insanlar anlayabilmiş değilim : )

28 yaşındayım, Netbook ta alırım iPad de :) onda yapamadığımı diğerinde, diğerinde yapamadığımı onda yaparım. Rahatıma bakarım
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cagrimir 9 yıl
bugun siparis verdigim ipadin trackin numberi geldi. yalniz cihazin ciks yeri shenzen, china olarak gozukuyor. apple in cindeki fabrikasindan mi geliyo bu ipadler?
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Seyfülislam 9 yıl

cagrimir
bugun siparis verdigim ipadin trackin numberi geldi. yalniz cihazin ciks yeri shenzen, china olarak gozukuyor. apple in cindeki fabrikasindan mi geliyo bu ipadler?

Gümrük sorununu nasıl halledeceksin hocam?yoksa yurt disindamisin?
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Seyfülislam 9 yıl
mertgraph1979 ve centauri. Size cevap vermiyorum. Karşınızdaki insanın ne bildigini, nasıl tecrübesi olduğunu bilmeden bol keseden yazıyorsunuz. Özellikle centauri, hayatında mac otoyu bırak hackintosh bile kullanmadığına eminim. Kalkmış bana platformdan bahsediyorsun..
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YunTi 9 yıl
Shady

NPD'nin yaklaşık 2000 tüketiciyi kapsayan ve 24 Şubat ile 3 Mart tarihleri arasında yapılan araştırmasına göre Apple kullanıcıların %82'si, 100,000 dolar ve üstü gelire sahip olan kullanıcıların %80'i, 18-34 yaş arasındaki kullanıcılarınınsa %78'i iPad'den haberdarlar. Araştırmaya katılan kullanıcıların %18'i, 18-34 yaş arasındaki kullanıcıların %27'si, Apple kullanıcılarınınsa %24'ü iPad'den son derece etkilenmişler. Kullanıcıların iPad'den etkilenme nedenlerinin başında iPad'in Apple ürünü olması olması gelirken, bunu büyük multi-touch destekli dokunmatik ekrana sahip olması ve multimedya ile internet deneyimini birleştirmesi takip ediyor.




Ipad'i cogunlukta Apple fanatikleri aliyor sanirsam. Onun disinda alacak olanlarda parasi bol olanlar. Parasi bol ve fanatikler icin iyi bir oyuncak. Oyuncak diyorum cunku elle tutulur ise yarar bir ozelligini goremiyorum.

Yanlis anlasilmasin Apple dusmani degilim aksine Apple urunlerini severim, ama Ipad deki eksikleri goremiyecek kadar degil.

Iphone kullaniyorum, Iphoneda da bazi eksiklikler vardi, ama o eksiklikler olsada olurdu olmasada, sahsen fazla kullanmadigim seylerdi, keske Ipad deki eksiklikler onemli olmayan eksiklikler olsaydi da alsaydim. Ama oyle bir cihaz cikartmislar ki, hic bir isime yaramiyor.

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pprodigyy 9 yıl
O değilde arkadaşlar amerikada bir arkadaşıma aldırcam bu aleti ancak tek modeli var değil mi bunun.Ipad demem yeterli sanırım ve de Tr de uyum sorunu olmaz değil mi?

Son bir soru amerikadan kargo ile gelir mi
Yok gelmezse 2 ay daha bekleriz.
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Centauri 9 yıl

YunTi

Ipad'i cogunlukta Apple fanatikleri aliyor sanirsam. Onun disinda alacak olanlarda parasi bol olanlar. Parasi bol ve fanatikler icin iyi bir oyuncak. Oyuncak diyorum cunku elle tutulur ise yarar bir ozelligini goremiyorum.



Göremiyorsan, dünyadan haberin yoksa, bu senin sorunun.
Boş boş yazanların yorumları yerine, en azından üreticinin sitesine girip
apple.com/... şunlara bakarsan, belki biraz görürsün...

Ayrıca bu parası bol fanatikler Apple TV çıktığında, Cube G4 çıktığında, son Ipod Shuffle çıktığında, Macbook Air çıktığında neredeydiler de satışları böyle patlatmadılar ilginç. Parası bol fanatikler alıyor demek için, gerçekten elektronik dünyasından da trendlerden de bi haber olmak lazım, ayrıca hayal gücünün vizyonunun sıfır olması lazım... Bu alet 499 dolardan başlıyor, sadece kitap okunan kindle dx 399 dolardan başlıyor, ve insanların %90'ının bilgisayarını kullandığı şeyleri (web, eğlence, film, müzik, facbeook, twitter, bloglar vs vs) 1000 dolarlık bilgisayarlardan daha hızlı keyifli sorunsuz yapıyor.
Potansiyel olarak HER ZAMAN hiçbir bakım gerektirmeden çalışan bir cihaz. Boot beklenmeyen, antivirus kurulmayan, yavaşlamayan, format atılmayan, dosya sistemine bile ihtiyaç duymayan, pili 10 saat giden, 1 cm kalınlığında bir cihaz...

Eğer amacı Ipad'in uaptığı şeyleri yapmaksa, bunun için netbook alıyorsa biri, kör fanatiktir.
bunu anlamak görmek bu kadar zor olmamalı....
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