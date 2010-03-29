18-34 yaş arasındaki kullanıcıların %51'i iPad yerine netbook diyor

Endüstrinin bağımsız araştırma kuruluşlarından NPD'nin yayınladığı yeni rapor, iPad'e en fazla ilgiyi yine Apple kullanıcılarının gösterdiğini gözler önüne koyuyor.
NPD'nin yaklaşık 2000 tüketiciyi kapsayan ve 24 Şubat ile 3 Mart tarihleri arasında yapılan araştırmasına göre Apple kullanıcıların %82'si, 100,000 dolar ve üstü gelire sahip olan kullanıcıların %80'i, 18-34 yaş arasındaki kullanıcılarınınsa %78'i iPad'den haberdarlar. Araştırmaya katılan kullanıcıların %18'i, 18-34 yaş arasındaki kullanıcıların %27'si, Apple kullanıcılarınınsa %24'ü iPad'den son derece etkilenmişler. Kullanıcıların iPad'den etkilenme nedenlerinin başında iPad'in Apple ürünü olması olması gelirken, bunu büyük multi-touch destekli dokunmatik ekrana sahip olması ve multimedya ile internet deneyimini birleştirmesi takip ediyor.
18-34 yaş arasındaki kullanıcıların %57'si şu anda iPad sahibi olabilmek için en büyük engelin iPad'in satış fiyatları olduğunu söylerken, Apple kullanıcılarının %43'ü de satış fiyatlarının çok yüksek olduğunu düşünüyor. iPad almayı düşünmeyen kullanıcıların en büyük nedeniyse satış fiyatlarından çok iPad'i netbook yada notebook ile kıyaslamaları. Çünkü iPad'le ilgilenmeyen 18-34 yaş arasındaki kullanıcıların %51, Apple kullanıcılarınınsa %44'ü, iPad yerine netbook yada notebook almayı tercih ediyor.
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Ayrıyeten iş için de güzelce kullanılır. Şu an böyle bir pc ile ipadi karşılaştırırsak, ipad pc'nin yapabildiğinin %10 nunu anca karşılıyor.
İyice ucuz olursa anca düşünülebilir, çünkü 1600TL ye de güzel laptoplar var oyun bile rahat çalıştıran. Boyut olarak diyorsanız, sonuçta iki türlü de yanınızda çanta taşıyacaksınız, biri biraz daha büyük olur ama ipad ile yaptığınızın 10 katını yaparsınız.
Diger konularda haklisiniz ama pc oyunlari hangi acidan 5 e katliyor? Adam zaten cod, crysis vs. oynamak icin almiyor ki bu aleti. Eglenmek icin aliyor. Kisacasi bu cihazlardaki oyunlari pc ile kiyaslamak dogru degil.
Oyun konusuna katılmıyorum.Tamam pc nin oyunları çok daha güzel, ama biz burda portatif aletlerden bahsediyoruz yani kafede oturup crysis mi oynacaksın?
Eger ABD Appstore accountunuz yoksa, ipad uzerinden appstore'a giremiyorsunuz su an. Cok yakin zamanda acilacagini saniyorum ama ABD adresli bir account olusturmak gerekiyor su anda... Bende zaten ABD account u oldugu icin sorun yasamadim, ama bellirtmekte fayda var.
Yazdıkların ve fotoğraflar için teşekkürler. iPad almak isteyenler için kısa ama güzel bir Türkçe yazı olmuş.
Ama bence bu aletin 3G'li versiyonu daha iyi olabilir. Kullandığınız cihazın pratikliğine göre heryerden internete girme ihtiyacı artıyor. Bu yüzden ülkemize de bir an önce gelip, Turkcell yada Vodafone aracılığıyla uygun veri paketleriyle satılmasını isterim.
Gerçi konu ipadin eksikleri degildi ama...
" fanboy in action "
Zaman ayırıp o kadar soruya tek tek cevap yazdığın için müteşekkirim. Ben de şu an bekleme safhasındayım zaten. Aynen söylediğiniz gibi, hele bir kullanıcı yorumları ortaya çıksın, büyük fotoğrafı daha detaylı ve net görme imkanına sahip olacağız. O zaman her şeyi tartarak karar vermemiz daha kolay olacaktır.
Tekra teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla.
Konu iPad'in eksikleri değildi ama yok onu çalıştırmaz yok bunu çalıştırmaz saymışsınız bir bir.Ya forumda bir kere çıkıp kullanmadığım bir ürün hakkında kötü bir yorumum yok.Ne gidip bilgim olmadığı birşey hakkında yorum yazıyorum ne de tartışma yaratıyorum.Ama nedense tanrıya şükür ki bir tane tartışmasız geçen Apple konusu yok.Bence fanboy değil
'' Jealousboy in action''
Yoo. Bence amaçları aynı. "Maksimum mobilite!"
bence beklenenden daha fazlasını üreticisine weren bi cihaz!!!!!!!!!!
28 yaşındayım, Netbook ta alırım iPad de :) onda yapamadığımı diğerinde, diğerinde yapamadığımı onda yaparım. Rahatıma bakarım
Gümrük sorununu nasıl halledeceksin hocam?yoksa yurt disindamisin?
Ipad'i cogunlukta Apple fanatikleri aliyor sanirsam. Onun disinda alacak olanlarda parasi bol olanlar. Parasi bol ve fanatikler icin iyi bir oyuncak. Oyuncak diyorum cunku elle tutulur ise yarar bir ozelligini goremiyorum.
Yanlis anlasilmasin Apple dusmani degilim aksine Apple urunlerini severim, ama Ipad deki eksikleri goremiyecek kadar degil.
Iphone kullaniyorum, Iphoneda da bazi eksiklikler vardi, ama o eksiklikler olsada olurdu olmasada, sahsen fazla kullanmadigim seylerdi, keske Ipad deki eksiklikler onemli olmayan eksiklikler olsaydi da alsaydim. Ama oyle bir cihaz cikartmislar ki, hic bir isime yaramiyor.
Son bir soru amerikadan kargo ile gelir mi Yok gelmezse 2 ay daha bekleriz.
Göremiyorsan, dünyadan haberin yoksa, bu senin sorunun.
Boş boş yazanların yorumları yerine, en azından üreticinin sitesine girip
apple.com/... şunlara bakarsan, belki biraz görürsün...
Ayrıca bu parası bol fanatikler Apple TV çıktığında, Cube G4 çıktığında, son Ipod Shuffle çıktığında, Macbook Air çıktığında neredeydiler de satışları böyle patlatmadılar ilginç. Parası bol fanatikler alıyor demek için, gerçekten elektronik dünyasından da trendlerden de bi haber olmak lazım, ayrıca hayal gücünün vizyonunun sıfır olması lazım... Bu alet 499 dolardan başlıyor, sadece kitap okunan kindle dx 399 dolardan başlıyor, ve insanların %90'ının bilgisayarını kullandığı şeyleri (web, eğlence, film, müzik, facbeook, twitter, bloglar vs vs) 1000 dolarlık bilgisayarlardan daha hızlı keyifli sorunsuz yapıyor.
Potansiyel olarak HER ZAMAN hiçbir bakım gerektirmeden çalışan bir cihaz. Boot beklenmeyen, antivirus kurulmayan, yavaşlamayan, format atılmayan, dosya sistemine bile ihtiyaç duymayan, pili 10 saat giden, 1 cm kalınlığında bir cihaz...
Eğer amacı Ipad'in uaptığı şeyleri yapmaksa, bunun için netbook alıyorsa biri, kör fanatiktir.
bunu anlamak görmek bu kadar zor olmamalı....