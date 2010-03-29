18-34 yaş arasındaki kullanıcıların %51'i iPad yerine netbook diyor

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Endüstrinin bağımsız araştırma kuruluşlarından NPD'nin yayınladığı yeni rapor, iPad'e en fazla ilgiyi yine Apple kullanıcılarının gösterdiğini gözler önüne koyuyor.

NPD'nin yaklaşık 2000 tüketiciyi kapsayan ve 24 Şubat ile 3 Mart tarihleri arasında yapılan araştırmasına göre Apple kullanıcıların %82'si, 100,000 dolar ve üstü gelire sahip olan kullanıcıların %80'i, 18-34 yaş arasındaki kullanıcılarınınsa %78'i iPad'den haberdarlar. Araştırmaya katılan kullanıcıların %18'i, 18-34 yaş arasındaki kullanıcıların %27'si, Apple kullanıcılarınınsa %24'ü iPad'den son derece etkilenmişler. Kullanıcıların iPad'den etkilenme nedenlerinin başında iPad'in Apple ürünü olması olması gelirken, bunu büyük multi-touch destekli dokunmatik ekrana sahip olması ve multimedya ile internet deneyimini birleştirmesi takip ediyor.

18-34 yaş arasındaki kullanıcıların %57'si şu anda iPad sahibi olabilmek için en büyük engelin iPad'in satış fiyatları olduğunu söylerken, Apple kullanıcılarının %43'ü de satış fiyatlarının çok yüksek olduğunu düşünüyor. iPad almayı düşünmeyen kullanıcıların en büyük nedeniyse satış fiyatlarından çok iPad'i netbook yada notebook ile kıyaslamaları. Çünkü iPad'le ilgilenmeyen 18-34 yaş arasındaki kullanıcıların %51, Apple kullanıcılarınınsa %44'ü, iPad yerine netbook yada notebook almayı tercih ediyor.