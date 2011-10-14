19 Ekim'deki Samsung - Google etkinliği resmi olarak doğrulandı









Apple'ın eski patronu Steve Jobs'un ölümü nedeniyle ertelenen Ice Cream Sandwich ve Nexus Prime / Galaxy Nexus duyurusunun 19 Ekim'de yapılacağı iddia edilmişti. Bu iddia resmi davetiye ile doğrulandı.



Etkinlik Hong Kong eyaletinde gerçekleştirilecek. Unpacked adlı etkinlik ikilinin ilk kez ABD dışında bir bölgede yaptığı etkinlik olacak. 19 Ekim'deki etkinliğin ABD saatiyle 18 Ekim saat 22.00, Türkiye saatiyle 19 Ekim saat 05.00'da başlaması bekleniyor.



Etkinlik YouTube.com/Android adresinden de canlı olarak takip edilebilecek.



Unpacked adlı etkinlikte Google mobil işletim sistemi Android'in hem tablet hem de akıllı telefonlar için uyumlu olacak Ice Cream Sandwich adlı sürümün tanıtımını yapacak.



Samsung ise 4.65 inç 720 x 1280 çözünürlüğünde Super AMOLED HD kavisli ekran, 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli TI OMAP 4460 işlemci (ARM Cortex-A9), 1 GB RAM, 32 GB dahili depolama kapasitesi, 5 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 1.3 megapiksel ön kamera, Full HD (1080p) video kaydı, LTE (Long-Term Evolution) / HSPA desteği, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n bağlantısı ve 1750 mAh batarya gibi özellikler sunacak olan Nexus Prime / Galaxy Nexus modelini tanıtacak.



