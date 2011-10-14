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19 Ekim'deki Samsung - Google etkinliği resmi olarak doğrulandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
4,8b
1
19
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın eski patronu Steve Jobs'un ölümü nedeniyle ertelenen Ice Cream Sandwich ve Nexus Prime / Galaxy Nexus duyurusunun 19 Ekim'de yapılacağı iddia edilmişti. Bu iddia resmi davetiye ile doğrulandı.

Etkinlik Hong Kong eyaletinde gerçekleştirilecek. Unpacked adlı etkinlik ikilinin ilk kez ABD dışında bir bölgede yaptığı etkinlik olacak. 19 Ekim'deki etkinliğin ABD saatiyle 18 Ekim saat 22.00, Türkiye saatiyle 19 Ekim saat 05.00'da başlaması bekleniyor.

Etkinlik YouTube.com/Android adresinden de canlı olarak takip edilebilecek.

Unpacked adlı etkinlikte Google mobil işletim sistemi Android'in hem tablet hem de akıllı telefonlar için uyumlu olacak Ice Cream Sandwich adlı sürümün tanıtımını yapacak. 

Samsung ise 4.65 inç 720 x 1280 çözünürlüğünde Super AMOLED HD kavisli ekran, 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli TI OMAP 4460 işlemci (ARM Cortex-A9), 1 GB RAM, 32 GB dahili depolama kapasitesi, 5 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 1.3 megapiksel ön kamera, Full HD (1080p) video kaydı, LTE (Long-Term Evolution) / HSPA desteği, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n bağlantısı ve 1750 mAh batarya gibi özellikler sunacak olan Nexus Prime / Galaxy Nexus modelini tanıtacak. 


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ColDasHeLL 8 yıl
Volkanbaba
ezimuse Sabahın 5inde nasıl kalkıp izleyeceğiz bunu :( Donanımhaber ekibi türkçe altyazılı olarak sonradan bi video hazırlarsa süper olur. :)
Kalkıp izleriz artık olsun o kadar.

kaydetsenize hacıbabalar izleyelm kalınca öglen :)
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gkbrk07 8 yıl
nexus prime / galaxy nexus yazmışsınız?
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mert1907 8 yıl
Biz hala Bada 2.0 ın nihayi sürümünu bekleyelim.Wave 3 için orjinal fw çıkıyor ancak Wave 1,2 için ortada bişey yok!
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OvernightSensation 8 yıl
NDS
OvernightSensation
erci501ice cream sandwichi galaxy s2 de ne zaman kullanabiliriz acaba?
resmi güncelleme çıktıktan sonra samsung firmasında en son ve iyi tel olan s2ye ilk gelecektir merak etmeyiniz.
bence samsung icsyi ilk galaxy s 1 e çıkartacak

oda olabilir çünkü s2deki touchwiz sdekinden daha gelişmiş olduğu için daha geç çıkabilir.
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esqhia 8 yıl
duman64
Ice Cream Sandwich denince ağzım sulanıyor nedense...

Valla android markalı ice cream sandwich çikolataları falan çıksa da yesek.şu resmi görünce insanın alıp yiyesi geliyo :)
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OvernightSensation 8 yıl
erci501
ice cream sandwichi galaxy s2 de ne zaman kullanabiliriz acaba?

resmi güncelleme çıktıktan sonra samsung firmasında en son ve iyi tel olan s2'ye ilk gelecektir merak etmeyiniz.
1 Yanıt Yanıtla
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NDS 8 yıl OvernightSensation
OvernightSensation
erci501
ice cream sandwichi galaxy s2 de ne zaman kullanabiliriz acaba?

resmi güncelleme çıktıktan sonra samsung firmasında en son ve iyi tel olan s2'ye ilk gelecektir merak etmeyiniz.

bence samsung ics'yi ilk galaxy s 1 e çıkartacak
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erci501 8 yıl
ice cream sandwich'i galaxy s2 de ne zaman kullanabiliriz acaba?
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Mikailix 8 yıl
DH
Samsung ise 4.65 inç 720 x 1280 çözünürlüğünde Super AMOLED HD kavisli ekran, 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli TI OMAP 4460 işlemci (ARM Cortex-A9), 1 GB RAM, 32 GB dahili depolama kapasitesi, 5 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 1.3 megapiksel ön kamera, Full HD (1080p) video kaydı, LTE (Long-Term Evolution) / HSPA desteği, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n bağlantısı ve 1750 mAh batarya gibi özellikler sunacak olan Nexus Prime / Galaxy Nexus modelini tanıtacak.

zaten herşeyi ortadaymış daha neyini tanitacaklar görünümünden başka... ICS yi tanıtacaklar sadece desek yanlış olmaz sanırım... o da az çok sızmıştı zaten
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ozgurakman 8 yıl
1750 mAh batarya o ekrana ve donanıma yeter umarım... ağırlık önemli ama Samsung'un mobil modellerini hafif üreticez diye neredeyse batarya koymaması can sıkıcı... eğer iyi bir pil ömrü olursa alınabilir bir donanım içeriğine sahip.
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cezaydin 8 yıl
positroN
Ferrero dava acmasin kinder sut dilimine benziyor diye&&

O zaman bomba olur işte((:
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duman64 8 yıl
Ice Cream Sandwich denince ağzım sulanıyor nedense...
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