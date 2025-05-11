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    Gergin bekleyiş bitti, Kosmos 482 dünyaya düştü

    Atmosfere giren Kosmos 482 uzay aracının nereye düşeceği günlerdir merak konusuydu. Özellikle ülkemizi de tedirgin bir bekleyiş içerisine sokan süreç sıkıntısız sona erdi. 

    Kosmos 482 Tam Boyutta Gör
    Sovyetler Birliği tarafından 1972 yılında Venüs’e gönderilmek üzere fırlatılan ancak başarısız olarak Dünya yörüngesinde kalan Kosmos 482 uzay aracının akıbeti gündemi epey meşgul etmişti. Nihayet Dünyaya düştü. 

    Kosmos 482 nereye düştü?

    Bir haftadan uzun bir süredir uzay aracının nereye düşeceği merakla bekleniyordu. Zorlu atmosfer koşullarına dayanacak şekilde tasarlandığı için atmosfere girişte büyük ölçüde sağlam kalacağı ve 500 tonluk ağırlığıyla düştüğü noktada önemli bir zarar oluşturacağı tahmin ediliyordu. 

    Dünyaya giriş hızına göre aralarında Türkiye’nin bulunduğu belirli ülkelere çarpma riski ortaya çıkmış ve endişe yaratmıştı. Sevindirici olarak beklenen olmadı ve uzay aracı Hint Okyanusu’na, Andaman Adaları’nın 560 kilometre açıklarına düştü. 

    Tek parça halinde çakıldığı tahmin edilen Kosmos 482 enkazının araştırılması için bölgeye keşif ekiplerinin sevk edileceği belirtildi. 

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    turkelvis 19 saat önce

    Arabamız yerli ve milli

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