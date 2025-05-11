Gergin bekleyiş bitti, Kosmos 482 dünyaya düştü

Kosmos 482 nereye düştü?
Bir haftadan uzun bir süredir uzay aracının nereye düşeceği merakla bekleniyordu. Zorlu atmosfer koşullarına dayanacak şekilde tasarlandığı için atmosfere girişte büyük ölçüde sağlam kalacağı ve 500 tonluk ağırlığıyla düştüğü noktada önemli bir zarar oluşturacağı tahmin ediliyordu.
Dünyaya giriş hızına göre aralarında Türkiye’nin bulunduğu belirli ülkelere çarpma riski ortaya çıkmış ve endişe yaratmıştı. Sevindirici olarak beklenen olmadı ve uzay aracı Hint Okyanusu’na, Andaman Adaları’nın 560 kilometre açıklarına düştü.
Tek parça halinde çakıldığı tahmin edilen Kosmos 482 enkazının araştırılması için bölgeye keşif ekiplerinin sevk edileceği belirtildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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