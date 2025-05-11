Nintendo Switch 2 korsana karşı acımasız olacak

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Tam Boyutta Gör Konsol piyasasının en büyük düşmanı elbette korsan kullanım. İlk nesillerde oldukça yoğun olan konsol kırma işlemleri teknoloji geliştikçe ve abonelik sistemleri yaygınlaştıkça azaldı. Ne var ki üreticiler tedbiri elden bırakmıyor.

Nintendo Switch 2 kırılabilecek mi?

Nintendo Switch 2 konsolunun çıkışı öncesinde Nintendo, hesap kullanım sözleşmesini yeniledi. Kopya oyun kullanımı ya da konsolun kendisinin korsan şekilde kullanımı oyun severlere zor anlar yaşatabilir.

Nintendo Switch 2 sızıntılara karşı mücadele başlattı 5 gün önce eklendi

Nintendo zaten hali hazırda çevrim içi servislere erişimin engellenmesine kadar bir dizi yaptırım uygulamaktaydı. Yeni sözleşmenin İngiltere versiyonunda izinsiz kullanılan dijital içeriğin kullanılamaz hale getirilmesi var. ABD versiyonunda ise doğrudan konsolun kısmen ya da tamamen kullanılamaz hale getirilmesi söz konusu.

Forumlarda Sony’nin PSN konusunda böyle bir yol izlediği ancak mahkemelerde tazminat ödemek zorunda kaldığı, Nintendo’nun da bu tutumunu devam ettirirse benzer cezalarla karşı karşıya kalacağı ifade ediliyor.



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