Nintendo Switch 2 korsana karşı acımasız olacak

Nintendo Switch 2 kırılabilecek mi?
Nintendo Switch 2 konsolunun çıkışı öncesinde Nintendo, hesap kullanım sözleşmesini yeniledi. Kopya oyun kullanımı ya da konsolun kendisinin korsan şekilde kullanımı oyun severlere zor anlar yaşatabilir.
Nintendo zaten hali hazırda çevrim içi servislere erişimin engellenmesine kadar bir dizi yaptırım uygulamaktaydı. Yeni sözleşmenin İngiltere versiyonunda izinsiz kullanılan dijital içeriğin kullanılamaz hale getirilmesi var. ABD versiyonunda ise doğrudan konsolun kısmen ya da tamamen kullanılamaz hale getirilmesi söz konusu.
Forumlarda Sony’nin PSN konusunda böyle bir yol izlediği ancak mahkemelerde tazminat ödemek zorunda kaldığı, Nintendo’nun da bu tutumunu devam ettirirse benzer cezalarla karşı karşıya kalacağı ifade ediliyor.
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