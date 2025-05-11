Samsung Galaxy A14 ve A14 5G son büyük güncellemesini alacak

Samsung Galaxy A14 ve A14 5G son düzlükte
Samsung Galaxy A14 ve A14 5G modelleri 2023 yılında Android 13 işletim sistemi ile piyasaya çıkmış ve iki büyük güncelleme sözü verilmişti. Aradan geçen iki yılda Android 14 güncellemesini alan cihazlar Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini de önümüzdeki ay alıyor. Böylece iki büyük güncelleme sözü yerine getirilmiş oluyor.
Kaynaklar bundan sonra Samsung Galaxy A14 ve A14 5G için herhangi bir işletim sistemi güncellemesi olmayacağını belirtiyor. Cihazlar iki yıllık bir süre boyunca güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek.
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