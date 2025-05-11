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    Samsung Galaxy A14 ve A14 5G son büyük güncellemesini alacak

    Samsung Galaxy A14 ve A14 5G kullanıcıları bu yıl itibariyle son işletim sistemi güncellemelerini alacak. Samsung bundan sonra sadece güvenlik güncellemelerini sunacak.

    Samsung Galaxy A14 Tam Boyutta Gör
    Samsung akıllı telefonlarının son güncellemesi olan One UI 7, yavaş yavaş uyumlu Galaxy cihazlarına dağıtıma devam ederken bazı modeller de güncelleme takvimine veda etmeye hazırlanıyor. 

    Samsung Galaxy A14 ve A14 5G son düzlükte

    Samsung Galaxy A14 ve A14 5G modelleri 2023 yılında Android 13 işletim sistemi ile piyasaya çıkmış ve iki büyük güncelleme sözü verilmişti. Aradan geçen iki yılda Android 14 güncellemesini alan cihazlar Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini de önümüzdeki ay alıyor. Böylece iki büyük güncelleme sözü yerine getirilmiş oluyor. 

    Kaynaklar bundan sonra Samsung Galaxy A14 ve A14 5G için herhangi bir işletim sistemi güncellemesi olmayacağını belirtiyor. Cihazlar iki yıllık bir süre boyunca güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek. 
     

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