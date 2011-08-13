1994 yılına ait bir tablet / dijital gazete hibrid cihazının videosu ortaya çıktı

Tablet kavramı özellikle iPad modelinin piyasaya çıkışından sonra hayatımıza daha fazla girmeye başladı. İşin uzmanlarının haricinde tablet cihazlarının eskiden neye benzediğini hatırlayan yoktur. Ancak bir dönem iPad’i aratmayacak kalitede tablet cihazları üzerinde çalışıldığı da bir gerçek.





Aşağıdaki video bir tablet gazete konseptinin tanıtımını içeriyor. 2006 yılına kadar ABD gazete endüstrisinin iki numarası olan Knight Ridder, 1994 yılında gazete okuma alışkanlığını tablet cihazlarına aktarmak için bir konsept üzerinde çalışıyordu. Bir gazeteci, tasarımcı ve programcı ekibi tarafından hazırlanan tablet cihazı hiç bir zaman yaygın satışa sunulmadı. Amacı gelecekteki gazete okuma alışkanlıklarının neler olabileceğini göstermekti.





Videodaki anlatımlara göre tablet modeli tamamen yeni bir bilgisayar sınıfı olarak lanse ediliyor. Yaklaşık 1kg ağırlığındaki cihazda 11-12 inç olduğu anlaşılan parlak bir dokunmatik panel kullanılıyor. Bu panel metin, grafik ve sesi beraber harmanlayabiliyor. Dokunmatik özelliği ise günümüz rezistif ekranlarında kullanılan stylus kaleme sahip.





Knight Ridder konseptinin geleceğin en büyük gazete okuma cihazı olacağı tahmin ediliyor. Tablet ve e-kitap okuyucular günümüzde bir şeyler okuma anlamında çok büyük mesafe kat etmiş durumda. Ancak basılı gazetecilik internetle çok geç tanıştı ve halen daha büyük kağıtlara basılıyor. Kehanet biraz yanılmış görünüyor.





Aradan geçen 17 yılda fonksiyon olarak çok mesafe kat eden tablet cihazları görünüm olarak pek de fazla değişmemiş. Teknoloji dünyasının tablet cihazlarına olan arzusu hiç bir zaman bitmedi.