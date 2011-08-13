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1994 yılına ait bir tablet / dijital gazete hibrid cihazının videosu ortaya çıktı

7 yıl
11,3b
1
48
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Tablet kavramı özellikle iPad modelinin piyasaya çıkışından sonra hayatımıza daha fazla girmeye başladı. İşin uzmanlarının haricinde tablet cihazlarının eskiden neye benzediğini hatırlayan yoktur. Ancak bir dönem iPad’i aratmayacak kalitede tablet cihazları üzerinde çalışıldığı da bir gerçek.

Aşağıdaki video bir tablet gazete konseptinin tanıtımını içeriyor. 2006 yılına kadar ABD gazete endüstrisinin iki numarası olan Knight Ridder, 1994 yılında gazete okuma alışkanlığını tablet cihazlarına aktarmak için bir konsept üzerinde çalışıyordu. Bir gazeteci, tasarımcı ve programcı ekibi tarafından hazırlanan tablet cihazı hiç bir zaman yaygın satışa sunulmadı. Amacı gelecekteki gazete okuma alışkanlıklarının neler olabileceğini göstermekti.

Videodaki anlatımlara göre tablet modeli tamamen yeni bir bilgisayar sınıfı olarak lanse ediliyor. Yaklaşık 1kg ağırlığındaki cihazda 11-12 inç olduğu anlaşılan parlak bir dokunmatik panel kullanılıyor. Bu panel metin, grafik ve sesi beraber harmanlayabiliyor. Dokunmatik özelliği ise günümüz rezistif ekranlarında kullanılan stylus kaleme sahip. 

Knight Ridder konseptinin geleceğin en büyük gazete okuma cihazı olacağı tahmin ediliyor. Tablet ve e-kitap okuyucular günümüzde bir şeyler okuma anlamında çok büyük mesafe kat etmiş durumda. Ancak basılı gazetecilik internetle çok geç tanıştı ve halen daha büyük kağıtlara basılıyor. Kehanet biraz yanılmış görünüyor.

Aradan geçen 17 yılda fonksiyon olarak çok mesafe kat eden tablet cihazları görünüm olarak pek de fazla değişmemiş. Teknoloji dünyasının tablet cihazlarına olan arzusu hiç bir zaman bitmedi.

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sleepnir 7 yıl en beğenilen

Aradan geçen 17 yılda fonksiyon olarak çok mesafe kat eden tablet cihazları görünüm olarak pek de fazla değişmemiş.

Gel de bunu Apple'a anlat.
Aradan geçen 17 yılda fonksiyon olarak çok mesafe kat eden tablet cihazları görünüm olarak pek de fazla değişmemiş.Gel de bunu Apple'a...
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2 Yanıt Yanıtla +29
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KalemKolik 7 yıl
Bunlarda apple'a patent davası açsa apple'ın anası ağlar.
Not:Ellerinde patent varsa
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kuavo15 7 yıl
BEN HERZAMAN söylüyorum telefonu icat eden alexander grambel yaşasaydı ona bile dava açarlardı telefonuda biz bulduk diye
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DH Misafiri 7 yıl
94 yılında ki tablet te flash desteği var artık o zaman ne deniliyosa.
Tableti biz çıkardık diyenlerde yok ? .Arada ki yıl farkına bakk ??
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besttrr 7 yıl
ya hos guzelde 1994 de wi-fi mi vardi- 3g mi vardi? nasil download ediolar o gazeteleri o tablete anca evden cikmadan telefon baglantina sokacan oda kac tane evde varsa artik download edecen bilmem kac saate sonra okican bu tablet hic bir zaman seri uretime gecmemistir ancak belirli sayida insana dagitildiysa dagitilmistir 5=10 gazete dizayn etmislerdir tablete ozel sonrada olmadigini anlayip birakmislardir isi :D
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Guest-F8946C419 7 yıl
iyi ki o dönemde samsung tablet işine girmemiş..
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tolgatelli 7 yıl
ScAnMaN
Bunlarda applea patent davası açsa appleın anası ağlar.Not:Ellerinde patent varsa

:)) ya da apple satın almamışsa:))
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Gladiotürk 7 yıl
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ErTuFx 7 yıl
Apple firmasi bu yollara kolay gelmedi diye saniyorum öyle yorumlar varki sanki son bes yil icinde apple klonladi herseyi cikti piyasaya hersey denendi yapilmaya calisildi ama Apple gibi standart bir hale sokulup sunulmadi piyasaya, Apple bu piyasaya akilli ürünlerle öncülük etmeseydi belki biz su anki akilli cihazlara birkac yil daha uzaktan bakacaktik.
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St Batuhan 7 yıl
Ağzı olan konuşur tabi, elbette apple icat etmedi, sanırım anlamıyor insanlar, apple iphone ile ne ediyor? ben telefonum, ben varım, buradayım. şahsen se xperia arc aldım ve mutluyum. Ama gerçek var ki adamlar yaptı mı tam anlamıyla ve uygun zamanıyla yapmaya çalışıyorlar. Önemli olan bu :) Adamlar dokunmatik teknolojisine adım attılar, olanı daha yaygın hale getirip maliyeti zamanla düşürülmesini sağladılar. Adamlar kalkıp zorunlu kullanıma sokmasalar ürünlerinde şu an telefonlarımız ekranları yüzünden daha pahalı olabilirdi :)
Sonuca bakarsak, yaptığı bazı davranışlar hatalı olsa da Apple bu işi başarıyor, kullanmasını ve yaymasını biliyor. Kitlesi de var, iş bitti...
Her firma kendi kitlesine hitap eder, genişletebilir - daraltabilir. Kendi bilir... Siz sanıyor musunuz ki teknoloji daha yeni bu seviyeye geldi her yönden? Aslında çok daha fazlası var ama kullanmak zor. Şartlar olgun değil -Son Tahlilde- Olgunlaşsın diye firmalar atak yapacak, kullanım arttıkca fiyatlar düşecek ve yaygınlaşacak. Yaygınlaştıranın ise adı öncelikli olacak :)
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akcanon 7 yıl
Ekranı 5800'den iyidir
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fuatylnzDC 7 yıl
kapitalist dünyanın acı gerçekleri adamlar kendi tüketim toplumu yapıyorlar yeni teknoloji son teknoloji diye topluma pazarlıyorlar, elindeki eski teknolojileri. bundan 1.5 2 yıl önce samsung'un geliştirdiği tek slot 64gb rami :) bakalım onu nezaman pazarlıyacaklar .d.d
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Turkforce 7 yıl
-mehmet-
daha piyasada lcd monitörler yokken rezitif ekranlı tablet p.c ler varmış demekki

90'lı yılların başında Compaq tarafından üretilen 10" boyutlarındaki notebook kalemle çalışan dokunmatik lcd ekrana sahipti. Windows 3.1 üstüne çalışan özel yazılımıyla ekrana kalemle yazdıklarınızı tanıyıp text formatına çevirirdi.
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mk2kill 7 yıl
Erasmus78
darkaura her ne kadar fanboylari herseyi apple icat etti sansada, tablet, dokunmatik ekran hatta mp3 calar hepsi onune i eklenmeden cok oncede vardi. applein basarisi olamayan seyleri icat etmesi degil, varolani kullanisli hale getirip genis kitlelere yaymasi.
Apple unların hiç birini icat ettiğini iddia etmedi. Ayrıca hiç bir Apple sahibinin de böyle bir zannı yok. Bu tamamen sizler gibi Android fanlarının uydurduğu şeyler. Apple şimdiye kadar icat ettik cümlesini iki üründe kullandı. Ama icad ettik derken yanında çok önemli bir kelime de kullandı. Hepinizi (anfi applecıların) gözden kaçırdığı ya da görmek istemediği Yeniden kelimesi. 1- iPhone 2- iPad Var mı itirazı olan?

Aslinda apple 3. Birsey daha icad etti. O da takim tutar gibi Marka Tutan apple fan boylar. iPad Kullaniyorum ama hic bir zaman bu Markayi takinti haline getirmedim.yeni telefon alacaktım, iOS Dan memnun olmama rağmen Apple in son zamanlardaki politikalardan tiksindigim için gidip android li bir telefon aldım.bir markayı toplum olarak üst kimlik haline getirip elin adamının pesinden gitmenin bir alemi yok.
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iSpanyoL` 7 yıl mk2kill
mk2kill

Erasmus78

darkaura her ne kadar fanboylari herseyi apple icat etti sansada, tablet, dokunmatik ekran hatta mp3 calar hepsi onune i eklenmeden cok oncede vardi. applein basarisi olamayan seyleri icat etmesi degil, varolani kullanisli hale getirip genis kitlelere yaymasi.
Apple unların hiç birini icat ettiğini iddia etmedi. Ayrıca hiç bir Apple sahibinin de böyle bir zannı yok. Bu tamamen sizler gibi Android fanlarının uydurduğu şeyler. Apple şimdiye kadar icat ettik cümlesini iki üründe kullandı. Ama icad ettik derken yanında çok önemli bir kelime de kullandı. Hepinizi (anfi applecıların) gözden kaçırdığı ya da görmek istemediği Yeniden kelimesi. 1- iPhone 2- iPad Var mı itirazı olan?


Aslinda apple 3. Birsey daha icad etti. O da takim tutar gibi Marka Tutan apple fan boylar. iPad Kullaniyorum ama hic bir zaman bu Markayi takinti haline getirmedim.yeni telefon alacaktım, iOS Dan memnun olmama rağmen Apple in son zamanlardaki politikalardan tiksindigim için gidip android li bir telefon aldım.bir markayı toplum olarak üst kimlik haline getirip elin adamının pesinden gitmenin bir alemi yok.


2 yorumada katılmamak mümkün değil
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mali__ 7 yıl
benim anladığım kadarıyla ozamanlar video mantajlama iyi biyerdeymiş ve buda güzel bir konsept çalışma olmuş ileriye dönük tıpkı şuan gördüğümüz kapı pencerenn masanın dolabın bi anda ekran bilgisar telefon olması hepsinin birbiriyle etkileşimde olduğunu gösteren yd boyle kullandıktan sonra rulo yapılan laptoplar gibi. Ancak tabletlerin fikir babası değil midir? aynen öyledir. Zaten SJ bir söyleşide önce büyük ekranlı bi mobil cihaz için dokunmatik panel geliştirdiklerini(ipad i kastediyor) ancak bunu küçültüp bu konsept ile telefon hazırlarlasa çok daha iyi bi giriş olacağını ön görüp ipad i kenarıya kadırıp iphone çalışmalarını başlatıyor iphone 9 Ocak 2007 ipad ise bundan 3 yıl sonra ilk kez duyuruluyor.. bence buradaki olay bile apple ın neden başarılı olduğunun bi yol haritasını çıkartır. ipad ile pazara girseler benimsenmeyebilirdi ancak önce var olan birşeyi cep telefonunu yeniden dizayn edip yaratacakları yeni pazarın temellerini attılar.. bu cihaz belki 7-8 sene önce üretilebilirdi bu konsept çerçevesinde ancak bu denli ses getirdiyse tabletler bu apple ve SJ un ticari zekasıyla ilgilidir. herşey birşeyi önce düşünmekle olsaydı muhtemelen buradaki herkes irili ufaklı mucit olurdu. adamlar yatırımlarla güçlü bi altyapı ile bu noktaya taşıdılar. video çekilirken bu tasarımın patentini almayanlar şimdi vay başıma desin yada varsa patent gidip paylarını alsınlar. tablet başına 1 dolar bile onları ihya edecektir :)
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Public_Enemy 7 yıl
Tablet fikri çok eski bir fikir, deneyen oldu ama tutmadı, sonra apple yapınca tutuverdi, millet apple ne yapsa alıyor.
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