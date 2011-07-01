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1e1 Haber: "2. Bölüm" Yepyeni teknoloji programı!

7 yıl
115,4b
1
Donanım
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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1e1: Haber Bu hafta da dopdolu! Samsung, Apple davalarındaki son gelişmeler. Mobil pazardaki en hızlı kim? Oyun dünyasında tartışmalar bitmek bilmiyor. EA ve Activision arasındaki sürtüşme büyüyerek devam ediyor. AMD'nin 2012'de piyasaya süreceği yeni tablet işlemcileri ve çok daha fazlası bu bölümde sizleri bekliyor.


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By_O 7 yıl en beğenilen
Oyunlar elimize türkçe gelmiyorsa bunları türkçeye çevircek bi ekip kurup bu türkçe yamaları 5-10 Tl karşılığında satın alsak daha mantıklı olur bence. Bu yamalara yoğun ilginin olduğunu düşünsenize.
Böyle birşeyin yapılması sonucunda firmalarında oyunları Türkçe yapmağı isteği oluşabilir.
Verdiğimiz paralarda gene bizim ülkemizin çalışanlarına gider ve bu ekibin daha çok gelişmesini sağlayabiliriz. Bu tamamen benim görüşümdür.
Oyunlar elimize türkçe gelmiyorsa bunları türkçeye çevircek bi ekip kurup bu türkçe yamaları 5-10 Tl karşılığında satın alsak daha mantıklı olur bence. Bu ya...
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Ambarad 7 yıl
Video için emeğinize sağlık. Fakat değinmek istediğim bir konu var ki; orjinal oyun düşüncenize katılamayacağım ne yazık ki Mesut bey. Bence 50TL bile bu ülke şartlarında bir oyuna çoktur. Ben bir oyuna en fazla 30TL gibi bir rakam verebilirim. İstisnalar var tabii ki ama durum böyle. Demek ki siz fazla kazanıyorsunuz Allah daha çok versin. Ama alamayan kullanıcılara da "bunlar bahanedir" diye bir söz kullanmanız yanlıştır. "Oyunu da orjinal almak aptallık" diye düşünen birinin kaldığını da sanmıyorum. Bildiğiniz gibi Steam Türkiye'de çok rağbet görüyor. İnsanlar bütçesine göre seçip alıyor.

"Oyunu orjinal almak aptallıktır" düşüncesi, multiplayer oyunlar çıkmadan önce düşünülüyor olabilirdi. Şimdi sanmıyorum. Herkes multiplayer için orjinal alıyor.

Amerika'da da oyun fiyatları çok yüksek demişsiniz de; Bizim insanımızın gelir düzeğiyle Amerika'daki insanların gelir düzeyi arasında dağlar kadar fark var.

Birde "Bu devirde asgari ücret alan kaldı mı diye bir söz sarfetmişsiniz" cidden yakıştıramadım.
Video için emeğinize sağlık. Fakat değinmek istediğim bir konu var ki; orjinal oyun düşüncenize katılamayacağım ne yazık ki Mesut bey. Bence 50TL bilebu ...
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1 Yanıt Yanıtla +28
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Chris Brown 7 yıl
Elinize sağlık Mesut Hocam. Askerden önce daha kaç 1e1 çekeceksiniz ? Şöyle 8-10 tane çekin koyunda Erdi hocam yayınlasın yada askerden siz yayınlayın
Elinize sağlık Mesut Hocam. Askerden önce daha kaç 1e1 çekeceksiniz ? Şöyle 8-10 tane çekin koyunda Erdi hocam yayınlasın yada askerden siz yayınlayın
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1 Yanıt Yanıtla +7
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T3RR1BL3WH1SP3R 7 yıl
yha ben bir oyuna 100 lira vericem ayrıca 2 3 ayda bir ek paketlere 20$ fln vericeksem tabii ki daha ucuz almaya gidiceğim
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T3RR1BL3WH1SP3R 7 yıl
özellikle bu apple daki patent davası açma silsilesini anlamaıyorm yakında o silsiliye bizi de ekleyebilir tmm benziyor olabilir ama sonuçta telefon üretiyorsun belli modeller var onun üzerinde değişiklikler yapıyorsun yani birbine benzememesi beklemek birazcık haksızlık olur tm bende benziyor diye düşünüyorum ama samsung vs diğer üreticler bunun miktarını iyi ayarlamalı diye düşünüyorum
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T3RR1BL3WH1SP3R 7 yıl
özellikle bu apple daki patent davası açma silsilesini anlamaıyorm yakında o silsiliye bizi de ekleyebilir tmm benziyor olabilir ama sonuçta telefon üretiyorsun belli modeller var onun üzerinde değişiklikler yapıyorsun yani birbine benzememesi beklemek birazcık haksızlık olur tm bende benziyor diye düşünüyorum ama samsung vs diğer üreticler bunun miktarını iyi ayarlamalı diye düşünüyorum
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FreeRun 7 yıl
ben bu dh nin videolarını izleyemiyorum, boş resim olarak çıkıyor,izlemek için winsrepair adlı programı çalıştırmam gerekiyor her seferinde, neden anlamadım...
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4Crumby 7 yıl
By_O
Oyunlar elimize türkçe gelmiyorsa bunları türkçeye çevircek bi ekip kurup bu türkçe yamaları 5-10 Tl karşılığında satın alsak daha mantıklı olur bence. Bu yamalara yoğun ilginin olduğunu düşünsenize.Böyle birşeyin yapılması sonucunda firmalarında oyunları Türkçe yapmağı isteği oluşabilir.Verdiğimiz paralarda gene bizim ülkemizin çalışanlarına gider ve bu ekibin daha çok gelişmesini sağlayabiliriz. Bu tamamen benim görüşümdür.

orjinal oyuna para vermeyen onu da kaçak bulur ;)
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UzmaN345 7 yıl
Türk oyuncularına haksızlık yapılıyor bence adamlar hala bunu kabul etmiyorlar 630 tl alan bir baba ogluna 120 tl oyun alamaz arkadaş bende alamam onun yerine rus key tercıh ediyorum 35 tl ruslara 35 tl oluyor Türklere 120 tl hemde Türkçe destek yok sonra konuşuyorlar orjinel satmıyor diye bu oyun firmaları Türkiye fransızlar bence bu sene MW3 kesin alıcam BF3 beyenirsem alabilirim 70 tl gelir Açıkcası su oyunların 35 tl satılsa bence Türkiye'de satış yapacaklarına inanıyorum 10 tl korsana vericegime 35 tl fullne vermek daha mantıklı olucaktır; alamıyan gene olurcaktır butçesi yetmiyen onada kimse birşey diyemez...
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K@ptan41 7 yıl
tesekkürler
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lvlono 7 yıl
Mafia2 Türkçe yamasını BSC ekibi yapmıştı sanırım. Benzer bir kadrolaşma ile seslendirme de yapılabilir belki. Böyle bir görevi neden BSC üstlenmesin ki. Oyun şirketleri ile yasal bir sorun oluşmazsa tabiki :)
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straighthate 7 yıl
Yine çok güzel olmuş zevkle iziedim 3. ve diğer bölümleri de sabırsızlıkla bekliyorum.Aramızda para toplayalım Mesut Çevik bedelli gitsin hemen gelsin bizi mahrum bırakmayın bu programdan :)
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mczaga 7 yıl
Laptopda oyun oynamak için Laptop arayanlar alıcakları Laptopda MXM desteğine bakmalarını istiyorum .
MXM slot demek GPU değişimi demektir.
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