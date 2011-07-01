1e1 Haber: "2. Bölüm" Yepyeni teknoloji programı!

Genel Yayın Yönetmeni
1e1: Haber Bu hafta da dopdolu! Samsung, Apple davalarındaki son gelişmeler. Mobil pazardaki en hızlı kim? Oyun dünyasında tartışmalar bitmek bilmiyor. EA ve Activision arasındaki sürtüşme büyüyerek devam ediyor. AMD'nin 2012'de piyasaya süreceği yeni tablet işlemcileri ve çok daha fazlası bu bölümde sizleri bekliyor.
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Böyle birşeyin yapılması sonucunda firmalarında oyunları Türkçe yapmağı isteği oluşabilir.
Verdiğimiz paralarda gene bizim ülkemizin çalışanlarına gider ve bu ekibin daha çok gelişmesini sağlayabiliriz. Bu tamamen benim görüşümdür.
"Oyunu orjinal almak aptallıktır" düşüncesi, multiplayer oyunlar çıkmadan önce düşünülüyor olabilirdi. Şimdi sanmıyorum. Herkes multiplayer için orjinal alıyor.
Amerika'da da oyun fiyatları çok yüksek demişsiniz de; Bizim insanımızın gelir düzeğiyle Amerika'daki insanların gelir düzeyi arasında dağlar kadar fark var.
Birde "Bu devirde asgari ücret alan kaldı mı diye bir söz sarfetmişsiniz" cidden yakıştıramadım.