1e1 Haber: "2. Bölüm" Yepyeni teknoloji programı!

1e1: Haber Bu hafta da dopdolu! Samsung, Apple davalarındaki son gelişmeler. Mobil pazardaki en hızlı kim? Oyun dünyasında tartışmalar bitmek bilmiyor. EA ve Activision arasındaki sürtüşme büyüyerek devam ediyor. AMD'nin 2012'de piyasaya süreceği yeni tablet işlemcileri ve çok daha fazlası bu bölümde sizleri bekliyor.



