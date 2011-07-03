1e1: MSI GT 680R "Oyunculara Özel Dizüstü Bilgisayar" video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
|güzel inceleme olmuş 20 dk sıkılmadan izledim msi laptop olayını aştı ge620dx ler biraz uygun fiyatlı onlara bakıyorum ben.
|reklamı geç'e tıklayınca yeni sekme açılıyor, neden acaba...
|MSI'ın oyuncu dizüstüsü GT680R'ye SSD Nasıl Takılır ? Merak edenler buraya: bolumsonucanavari.com/...
|mesut abi bu laptopu öneriyorsa bu leptop gerçekten çok iyidir...
|Bana Laptopu hediye etseniz ya :D bnim laptop nette dolaşırken bile aşırı ısınıo fan yaramıyor :D
DH Misafiri
Full HD Led Panel: 15,6" 1920x1080 (Glare Type) ekranı var.
Adaptörü oldukça battal boyda bunun nedenide dizüstünün oldukça fazla güç(elektrik) çekmesi.
Isınma konusuna gelecek olursam. 35 Derece hava sıcaklığında Full detay crysis 2 oynadığımda ekran kartı 68 derece olmuştu GTA IV de ise 65 derece civararındaydı ve fan sesi ortalama bir düzeydeydi. (Turbo Fan Açılmadan)
Etrafndaki Led aydınlatmalar dizüstünün içeriğinde gelen program ile kapatılabiliyor. Zaten üst panele kapaıp açmak içinde bir kısayol tuşu yerleştirmişler
|Asus G53 mü? MSI GT 680R mi?
|Dizüstünü 2 aydır kullanıyorum 6 gün boyunca şirkete taşıyorum "3,5kg ağır değil..." (otobüs+yayan gidiyorum merak edeniniz olursa)
Vücut çalışıyorum hatta şirkettekiler sen taşırsın abi tabi diyorlar fakat her insan 3,5kg pc yi taşıyabilir. Ne yani 10 saat mi elinizde tutuyorsunuz? bunca özellik var bırakın ağır olsun takmayın bu kadar herşeye.
| dizüstü bilgisayarın özelliği taşınabilir olmasıdırtaşınabilir olması demek prize bağlı olmadan bataryayla çalışabilmesi demektir...
sen dizüstüne ekstra özellik koyarsan batarya ömrü kısalır ve prize bağlı bir bilgisayar olacağı için masaüstü bilgisayardan hiçbir farkı kalmaz...
bence oyun severler için dizüstü değilde taşınabilir masaüstü bilgasayar desek daha doğru olur
|arkadaşlar ben videolari seyredemiyorum.Ama sadece bu sitede.Play tuşuna basiyorum bi hareketlilik yok format attım düzelmedi . flash playerin son versiyonunu indirdim sorun devam ediyor sizce ne yapmalıyım ? Şimdiden Teşekkürler
|Eğer kullandıkları ekran kartı anakart ile tümleşikse çok uzun ömürlü bir laptop olacağını sanmıyorum, ekran chipsetleri oyun oynayıp fazla ısındıkça(hele nvidia ise) lehim yerlerinden kendini koyuveriyor. Sonra uğraş dur tamircide reballing zırt pırt falan filan... nvidia kartlı msi bi laptopum var aynı şeyleri yaşadım malesef...
|Tanıtım güzel ama yaptığım yorum neden silinmiş onu aklım almıyor.
Sağ üst köşede olduğu için :)
ben qosmiomu alirken(su alevli kirmizi oyun bilgisayari) kardesim onu alana kadar bir masaustu topla demislerdi. iyiki oyle yapmamisim. cunku o zaman yurtta kaldigimda, arkadasimin evine proje bitirmeye gittigimde(photoshop 3dsmax vb. yuksek grafik islemi gerektiren projeler) yada annemin beni zorla surukleyerek goturdugu yazliklarda ne birsey ogrenebilecek nede eglenebilecektim. e benim dizustu de oynatiyor oyun kardesim dersen o oyle degil iste.