Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

1e1: MSI GT 680R "Oyunculara Özel Dizüstü Bilgisayar" video inceleme

7 yıl
133,4b
1
Donanım
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Oyunculara özel dizüstü bilgisayarlar genelde yüksek fiyatları nedeniyle bir çok oyun sever tarafından dokunulamaz oluyor. MSI, GT 680R ile fiyat / performans oranı yüksek bir oyuncu bilgisayarı ortaya koyarak bu tabuyu yıkma peşinde!


En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Speed-Step 7 yıl en beğenilen
@berkcan_06
Sağ üst köşede olduğu için :)
1 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
triplepen 7 yıl
su oyuncu dizustu bilgisayarini anlamayan arkadaslar icin anlatiyim; insan gezen bir yaratik. yaylaya gider tatile gider yurtta kalir arkadasinin evinde kalir. ama bilgisayar kasasi gezemeyen bir yaratik. o hep evde kalir. icerisinde gtx580 olsa bile o yerinden kalkacak kuvveti kendinde bulamaz. o yuzden gezebilme ve ayni zamanda oyun oynatabilme kabiliyetine sahip bilgisayarlar bu tip insanlarin en iyi dostlaridir.
ben qosmiomu alirken(su alevli kirmizi oyun bilgisayari) kardesim onu alana kadar bir masaustu topla demislerdi. iyiki oyle yapmamisim. cunku o zaman yurtta kaldigimda, arkadasimin evine proje bitirmeye gittigimde(photoshop 3dsmax vb. yuksek grafik islemi gerektiren projeler) yada annemin beni zorla surukleyerek goturdugu yazliklarda ne birsey ogrenebilecek nede eglenebilecektim. e benim dizustu de oynatiyor oyun kardesim dersen o oyle degil iste.
su oyuncu dizustu bilgisayarini anlamayan arkadaslar icin anlatiyim; insan gezen bir yaratik. yaylaya gider tatile gider yurtta kalir arkadasinin evinde kalir. ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
wampaa 7 yıl
güzel inceleme olmuş 20 dk sıkılmadan izledim msi laptop olayını aştı ge620dx ler biraz uygun fiyatlı onlara bakıyorum ben.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stansflower 7 yıl
reklamı geç'e tıklayınca yeni sekme açılıyor, neden acaba...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
By_e 7 yıl
MSI'ın oyuncu dizüstüsü GT680R'ye SSD Nasıl Takılır ? Merak edenler buraya: bolumsonucanavari.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
musti545 7 yıl
mesut abi bu laptopu öneriyorsa bu leptop gerçekten çok iyidir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
prowent5 7 yıl
Bana Laptopu hediye etseniz ya :D bnim laptop nette dolaşırken bile aşırı ısınıo fan yaramıyor :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AnglacheL 7 yıl
DH Misafiri
Merhaba,İnceleme güzel ama;1. Ekran ve aydınlatma cinsi nedir? (led ?)2. Ekran çözünürlüğü söylenmedi mi yoksa ben mi kaçırdım?3. Opsiyonel bir istek ama laptop tanıtırken atlanan adaptör ağırlığı da belirtilse iyi olur diye düşünüyorum.Şu an sony vpcf1 modeli sahibi olarak, tek fanın cpu ve gpu soğutması yeterli değil. Mesela oyunlarda ve özellikle kullandığım 3ds max programında render alırken çıkan sese tahamül etmek çok güç. Hadi render bir kenara oyunlarda ısınan ekran kartı ve cpu tek fan ile soğutmakta. Asus un oyun bilgisayarındaki soğutma sistemi en başarılı bu konuda ki onda da çift fan mevcut.Böyle güçlü bileşenli dizüstünde tek fan bir yere kadar soğutuabilmekte buda kullancıya gürültü olarak geri dönmekte. Bu arada bilmiyorum fanın çapı belki normalden daha büyüktür.Ek olarak o çevresindeki ışıklar kapatılabiliyormu. Açıkcası kişisel zevkim bu gibi ışıldaklı şeyleri sevmeme yönünde. Son olarak performanslı bir ürün incelerken tabi oyun performansı önemli ama benim gibi az bir kısımı ilgilendiren Cinebench render performansınıda araya sıkıştırsanız çok memlun olurum.

Full HD Led Panel: 15,6" 1920x1080 (Glare Type) ekranı var.
Adaptörü oldukça battal boyda bunun nedenide dizüstünün oldukça fazla güç(elektrik) çekmesi.
Isınma konusuna gelecek olursam. 35 Derece hava sıcaklığında Full detay crysis 2 oynadığımda ekran kartı 68 derece olmuştu GTA IV de ise 65 derece civararındaydı ve fan sesi ortalama bir düzeydeydi. (Turbo Fan Açılmadan)
Etrafndaki Led aydınlatmalar dizüstünün içeriğinde gelen program ile kapatılabiliyor. Zaten üst panele kapaıp açmak içinde bir kısayol tuşu yerleştirmişler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
19CARSIBJK03 7 yıl
Asus G53 mü? MSI GT 680R mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AnglacheL 7 yıl
Dizüstünü 2 aydır kullanıyorum 6 gün boyunca şirkete taşıyorum "3,5kg ağır değil..." (otobüs+yayan gidiyorum merak edeniniz olursa)
Vücut çalışıyorum hatta şirkettekiler sen taşırsın abi tabi diyorlar fakat her insan 3,5kg pc yi taşıyabilir. Ne yani 10 saat mi elinizde tutuyorsunuz? bunca özellik var bırakın ağır olsun takmayın bu kadar herşeye.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kıraslan 7 yıl
dizüstü bilgisayarın özelliği taşınabilir olmasıdırtaşınabilir olması demek prize bağlı olmadan bataryayla çalışabilmesi demektir...

sen dizüstüne ekstra özellik koyarsan batarya ömrü kısalır ve prize bağlı bir bilgisayar olacağı için masaüstü bilgisayardan hiçbir farkı kalmaz...

bence oyun severler için dizüstü değilde taşınabilir masaüstü bilgasayar desek daha doğru olur
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar ben videolari seyredemiyorum.Ama sadece bu sitede.Play tuşuna basiyorum bi hareketlilik yok format attım düzelmedi . flash playerin son versiyonunu indirdim sorun devam ediyor sizce ne yapmalıyım ? Şimdiden Teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
toowylde 7 yıl
Eğer kullandıkları ekran kartı anakart ile tümleşikse çok uzun ömürlü bir laptop olacağını sanmıyorum, ekran chipsetleri oyun oynayıp fazla ısındıkça(hele nvidia ise) lehim yerlerinden kendini koyuveriyor. Sonra uğraş dur tamircide reballing zırt pırt falan filan... nvidia kartlı msi bi laptopum var aynı şeyleri yaşadım malesef...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Legolas Greenleaf 7 yıl
Tanıtım güzel ama yaptığım yorum neden silinmiş onu aklım almıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
15:04
İnce ve 6 çekirdekli "MSI GS65 Stealth Thin 8RF" inceleme videosu
9,5b izlenme · 11 ay
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
1,1b izlenme · 9 sa. yeni video
25:09
ASUS Rog Strix RTX 2060 inceleme
14,5b izlenme · 4 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13b izlenme · 4 gün
08:31
Samsung X5 Harici SSD | 2300 Yazma - 2800 MB/sn okuma!
17,2b izlenme · 8 ay
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,4b izlenme · 2 hf.
09:30
Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi
2,1b izlenme · 1 gün
13:00
MSI Trident X ile 4K Ultra Detay deneyimlemece
11,8b izlenme · 4 ay
50:23
2si1 | Apple Arcade ile işler değişir mi?
7,3b izlenme · 1 ay
15:24
Ultrabook'da PubG oynadık! | HP Envy 13 Late 2017 MX150
9b izlenme · 1 yıl
10:14
32" 4K HDR Viewsonic VX3211-4K-mhd monitör inceleme
10,9b izlenme · 4 ay
06:25
Nvidia Fısıltı Modu "Dizüstüler için sessizlik"
29,7b izlenme · 1 yıl
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
559 izlenme · 9 sa. yeni video
14:05
MSI GE75 8SF Raider RTX 2070 dizüstü inceleme
6,5b izlenme · 3 ay
08:39
PC Oyunlarında yeni devrim | Nvidia Geforce RTX ilk izlenim
20,6b izlenme · 9 ay
09:34
MSI GTX 1660 Gaming X | RX 590'a rakip geldi
7,5b izlenme · 2 ay
21:55
Asus Zenbook 13 UX333FN ultrabook inceleme
5,4b izlenme · 1 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim