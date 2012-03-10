1e1: Sony PSVITA video inceleme

Sony'nin yeni nesil el konsolu PSVITA'yı merak ediyor veya almayı planlıyorsanız bu video tam size göre. 1e1 ekibi tam 90 dakikalık bu incelemede PSVITA'nın donanımından, oyunlarına ne varsa inceliyor, tartışıyor, yorumluyor.

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