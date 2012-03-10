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1e1: Sony PSVITA video inceleme

7 yıl
240,3b
1
Zamazingo
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony'nin yeni nesil el konsolu PSVITA'yı merak ediyor veya almayı planlıyorsanız bu video tam size göre. 1e1 ekibi tam 90 dakikalık bu incelemede PSVITA'nın donanımından, oyunlarına ne varsa inceliyor, tartışıyor, yorumluyor.
 
 

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ControlYourDream 7 yıl en beğenilen
1e1 inceleme videolarını Youtube'a ekleme zamanı gelmedi mi artık ?

Ne hızlı streaming yapabiliyoruz , ne de istediğimiz kalitede izleyebiliyoruz !?

Lütfen Youtube'a da uploadlayın videoları .

Hem DH&BSC sunucularını meşgul etmemiş olursunuz hem de inceleme videosu izlerken kanser olmayız ...
1e1 inceleme videolarını Youtube'a ekleme zamanı gelmedi mi artık ?Ne hızlı streaming yapabiliyoruz , ne de istediğimiz kalitede izleyebiliyo...
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1 Yanıt Yanıtla +213
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0zZz 7 yıl
1 saat 31dk. Sonunda filmde yaptınız
.
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Yılmaz 7 yıl
Gibson Les Paul
iPhonedan girdim Play butonunun uzerinde cizgi var acilmiyor.

Hesap makinesinden girdim sorun yok.
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Tuomir 2 ay
O degil de eskiden BSC diye bir site vardı. Trgamer bitti bu bitti ama kolpanın kazanı hala hayatta. Hayat cok ilginç.
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Çağdaş 2 ay
Psp vita'da sıfır bulunmaz değil mi artık
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Omisis046 2 ay
Video ölü, o konsol da ölü.
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emmare 2 ay
hort:))))
link ölmüş:))
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Zendagi Migzara 2 ay
Eskileri yad edelim :)
Video : uptostream.com/...
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Zendagi Migzara 2 ay emmare
Eskileri yad edelim :)
Video : uptostream.com/...
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BSC Misafiri 5 yıl
guzel bi video olmus ama sunu anladim oyunlarin acilmasi cok uzun suruyo
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BORUBEY06 5 yıl
Şu an için gereksiz bir ürün olarak görüyorum. Hala M.S. 2000 yontma tablet çağındayız.
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Okab3 5 yıl
Çok almak istiyordum. Yazın aldım, 1-2 ay oynadım ve rafa kaldırdım. Pek hoşuma gitmedi. Daha çok oyunu olmalı!
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V2 5 yıl
Gerçekten insanı kendine bağlayan bir cihaz, incelemede çok başarılı.
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furky86 6 yıl
1:21:30 su cümle komik... "tabletler bugün yolculuk esnasında film olsun müzik olsun hayat kurtarabiliyor"

Teknoloji bu kadar icimize girdiyse vay halimize... Hadi otobüs kaptanının hata yaptıgı anda otomatik pilot gibi devreye girse tamam :))

Not: teknolojiyi cok yakından takip ediyorum, binlerce tl harcamisligim vardır, tabletim de var evet hoş cihazlar ama bu cümle nedir ya :))
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asaid90 6 yıl
İpad iphone dan izleyemeyenlere söylüyorum katarakt ameliyatı ucuz ve basit bi ameliyattır
Not:ipadden yazıyorum
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patapon_00 6 yıl
Çok iyi almışsın aga :))
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ulwi 6 yıl patapon_00
patapon_00
Çok iyi almışsın aga :))

viyanada yasiyorum o nedenle oyle uygun fiyat buldum, daha uygun fiyatlilarda vardi ekstrali ama onlarda makina cok temiz degildi.
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