1e1: Sony PSVITA video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
|O degil de eskiden BSC diye bir site vardı. Trgamer bitti bu bitti ama kolpanın kazanı hala hayatta. Hayat cok ilginç.
|Psp vita'da sıfır bulunmaz değil mi artık
|Video ölü, o konsol da ölü.
|hort:))))
link ölmüş:))
| Eskileri yad edelim :)
Video : uptostream.com/...
| Eskileri yad edelim :)
Video : uptostream.com/...
|guzel bi video olmus ama sunu anladim oyunlarin acilmasi cok uzun suruyo
|Şu an için gereksiz bir ürün olarak görüyorum. Hala M.S. 2000 yontma tablet çağındayız.
|Çok almak istiyordum. Yazın aldım, 1-2 ay oynadım ve rafa kaldırdım. Pek hoşuma gitmedi. Daha çok oyunu olmalı!
|Gerçekten insanı kendine bağlayan bir cihaz, incelemede çok başarılı.
| 1:21:30 su cümle komik... "tabletler bugün yolculuk esnasında film olsun müzik olsun hayat kurtarabiliyor"
Teknoloji bu kadar icimize girdiyse vay halimize... Hadi otobüs kaptanının hata yaptıgı anda otomatik pilot gibi devreye girse tamam :))
Not: teknolojiyi cok yakından takip ediyorum, binlerce tl harcamisligim vardır, tabletim de var evet hoş cihazlar ama bu cümle nedir ya :))
|İpad iphone dan izleyemeyenlere söylüyorum katarakt ameliyatı ucuz ve basit bi ameliyattır
Not:ipadden yazıyorum
|Çok iyi almışsın aga :))
patapon_00
viyanada yasiyorum o nedenle oyle uygun fiyat buldum, daha uygun fiyatlilarda vardi ekstrali ama onlarda makina cok temiz degildi.
Ne hızlı streaming yapabiliyoruz , ne de istediğimiz kalitede izleyebiliyoruz !?
Lütfen Youtube'a da uploadlayın videoları .
Hem DH&BSC sunucularını meşgul etmemiş olursunuz hem de inceleme videosu izlerken kanser olmayız ...
Hesap makinesinden girdim sorun yok.