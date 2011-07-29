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1e1:Haber "6.Bölüm" Yepyeni Teknoloji Programı

7 yıl
133,4b
1
Donanım
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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1e1:Haber dopdolu bir gündem le karşınızda. Bu hafta da sizler için sıkılmadan izleyeceğiniz bir 50 dakika hazırladık.



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vfdg 7 yıl en beğenilen
Bu arada video başlamadan önceki müzik sesiyle havalara giriyoruz.Süper oluyor.
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Ömer 7 yıl
Daha önce de dile getirmiştim;

Bu teknoloji programlarının İngilizce alt yazı özelliği ile yayımlamayı düşündünüz mü?
Vizyonunuzda yurt dışı açılımı bulunmuyor mu?
Daha önce de dile getirmiştim;Bu teknoloji programlarının İngilizce alt yazı özelliği ile yayımlamayı düşündünüz mü?Vizyonunuzda yurt dışı açı...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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Silent Guardian 7 yıl
"Nokia kullanıcıları kusura bakmasın ama,o pastaya mum bile dikemezler"
Bu yorumunuzu beğendim :D
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BSC Misafiri 7 yıl
bu videoda battlefield 3'ü gösterirken roket salladığımız binanın üstünde activision yazıyodu.
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OverD@Se 7 yıl
Maşallah 55dk izle izle bitmedi bu haftalık güncel haber kotamı aştım, pek güzel olmuş program.
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DH Misafiri 7 yıl
Biri şu başlangıçtaki müziğin kime ya da neye ait olduğunu söyleyebilir mi? Bu arada sanırım BF3 için ön satış rakamları BC2 nin ön satışının 10 katı olacak.Yoksa 9 milyon satmış bir oyunun 10 katı satış rakamı 20 milyon etmez,edemez :)
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HAAltuntas 7 yıl
Video öncesi müzik, giriş, programın içeriği yine çok iyiydiniz.
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Virinom 7 yıl
bu hafta mesudun ferrayi inceliyoruz

Koptum gülmekten.
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omer996 7 yıl
Son cikan videolar acilmiyor ipod touchimda siyah bosluk gorunuyor bsc deki videolarda video bulunamadi falan diyor acaba sorun benim alettemi?
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BSC Misafiri 7 yıl
haberler mi başlıyor la? :D:D:D:D:D
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Fx_57,5 7 yıl
gosterılen oyunda poarasutle ucaga gıren adam ıcın yapılan yorumlar cok yanlıs bugun ıtıbarıyle haberlerde bunu abd de yapanları gosterdı adamlar 5000 metreden parasutle atlıyor sonra aynı ucaga yenıden bınıyorlar
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escapethelife 7 yıl
msdos upgrade :D :D
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ec38 7 yıl
ayrıca symbian kullanıcıları önceden oviye sahip olmadığı için girip netten indiriyorlardı prg oyun vs gibi şeyleri.. bu durum hala devam etmektedir... mesela ben 5800 için ovi de angry birds oyununu bulamadım ve telefon için çıkmamış diyordum meğerse nette dolaşıyormuş bir sürü sürümü... symbiancıların markete ihtiyacı yok tüm net onların marketi :D
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