1e1:Haber "6.Bölüm" Yepyeni Teknoloji Programı

Genel Yayın Yönetmeni
|bu videoda battlefield 3'ü gösterirken roket salladığımız binanın üstünde activision yazıyodu.
|Maşallah 55dk izle izle bitmedi bu haftalık güncel haber kotamı aştım, pek güzel olmuş program.
|Biri şu başlangıçtaki müziğin kime ya da neye ait olduğunu söyleyebilir mi? Bu arada sanırım BF3 için ön satış rakamları BC2 nin ön satışının 10 katı olacak.Yoksa 9 milyon satmış bir oyunun 10 katı satış rakamı 20 milyon etmez,edemez :)
|Video öncesi müzik, giriş, programın içeriği yine çok iyiydiniz.
bu hafta mesudun ferrayi inceliyoruz
Koptum gülmekten.
|Son cikan videolar acilmiyor ipod touchimda siyah bosluk gorunuyor bsc deki videolarda video bulunamadi falan diyor acaba sorun benim alettemi?
|haberler mi başlıyor la? :D:D:D:D:D
|gosterılen oyunda poarasutle ucaga gıren adam ıcın yapılan yorumlar cok yanlıs bugun ıtıbarıyle haberlerde bunu abd de yapanları gosterdı adamlar 5000 metreden parasutle atlıyor sonra aynı ucaga yenıden bınıyorlar
|msdos upgrade :D :D
|ayrıca symbian kullanıcıları önceden oviye sahip olmadığı için girip netten indiriyorlardı prg oyun vs gibi şeyleri.. bu durum hala devam etmektedir... mesela ben 5800 için ovi de angry birds oyununu bulamadım ve telefon için çıkmamış diyordum meğerse nette dolaşıyormuş bir sürü sürümü... symbiancıların markete ihtiyacı yok tüm net onların marketi :D
Bu teknoloji programlarının İngilizce alt yazı özelliği ile yayımlamayı düşündünüz mü?
Vizyonunuzda yurt dışı açılımı bulunmuyor mu?
Bu yorumunuzu beğendim :D