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    Anlık Bildirim

    Xiaomi, Android 16'nın (HyperOS 2.3) dağıtımına başladı

    Xiaomi, Android 16'nın kararlı sürümünü sessizce yayınlamaya başladı. Şirket böylece, Google'dan sonra yeni Android sürümünü yayınlayan ilk marka oldu. İşte Android 16'yı alan ilk cihazlar...

    Xiaomi, Android 16'nın (HyperOS 2.3) dağıtımına başladı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Android 16'nın kararlı sürümünü sessizce yayınlamaya başladı. Şirket böylece, Google'dan sonra yeni Android sürümünü yayınlayan ilk marka oldu.

    Xiaomi 15 ve 14T Pro, HyperOS 2.3 güncellemesini alan ilk cihazlar oldu

    Xiaomi Time'ın bildirdiğine göre Xiaomi 15, Android 16 tabanlı HyperOS 2.3 güncellemesini alan ilk cihaz oldu. OS2.0.217.0.WOCMIXM yazılım sürümüyle dağıtılan güncelleme, sadece Çin için değil küresel olarak yayınlanıyor.

    Bu haftanın başlarında, Xiaomi 14T Pro da kararlı Android 16 güncellemesini küresel olarak almaya başladı. Avrupa'da güncelleme, OS2.0.214.0.WNNEUXM aygıt yazılımı sürümüyle etiketlenirken, uluslararası kullanıcılar OS2.0.214.0.WNNMIXM isimli sürümü alıyor.

    Kararlı sürüm şu anda yalnızca iki cihaz için yayınlanırken, Redmi K70 serisi, Poco F7 serisi, Poco X7 Pro, Xiaomi Mix Flip, Xiaomi Pad 7 Pro gibi bazı modellerde Android 16'nın beta srüümü aktif olarak test ediliyor.

    Güncelleme hazır olduğunda kullanıcılar otomatik olarak bilgilendirilse de, manuel olarak da kontrol etmek mümkün. Bunun için, Ayarlar > Telefon hakkında'ya gidip HyperOS logosuna dokunabilirsiniz. 

    Android 16 tabanlı HyperOS 2.3 neler sunuyor?

    HyperOS 2.3, radikal kullanıcı arayüzü değişiklikleri veya çok büyük özellikler sunmuyor, ancak daha akıcı ve daha tutarlı bir kullanıcı deneyimi hedefleyen birçok iyileştirme getiriyor. Daha pürüzsüz animasyonlar, geliştirilmiş bellek yönetimi, yeni uygulamalarla daha iyi entegrasyon ve Android 16'nın en son güvenlik özellikleri kullanıcılara sunuluyor.

    Kullanıcılar artık gizlilik ayarları üzerinde daha fazla kontrole sahip. Güncelleme ayrıca kullanıcıların gizliliğini artırırken sağlıklı bir reklam ekosistemini destekleyen yeni bir Gizlilik Sandbox sürümü getiriyor.

    İlginç bir şekilde Xiaomi, Android 16'nın piyasaya sürülmesiyle ilgili resmi bir duyuru yapmadı. Ayrıca onaylanmış bir yayın zaman çizelgesi veya uygun cihazların tam listesi de henüz sunulmuş değil.

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    S
    sonsabah 8 saat önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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