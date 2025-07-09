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    Samsung Galaxy Watch Ultra (2025) tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Samsung, Unpacked etkinliğinde yeni Galaxy Watch 8 ve Watch 8 Classic'i tanıttı. Galaxy Watch Ultra 2025 modeli ise yeni renk seçeneği ve ufak yükseltmelerle karşımıza çıktı.

    Samsung, Galaxy Watch 8 ve Galaxy Watch 8 Classic'in yanı sıra Galaxy Watch Ultra'nın hafif yenilenmiş bir sürümünü tanıttı. Galaxy Watch Ultra (2025) geçen yıl tanıtılan modele kıyasla iki değişiklik sunuyor; Yeni renk seçeneği ve daha fazla depolama alanı.

    Samsung Galaxy Watch Ultra (2025) neler sunuyor?

    Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 model özellikleri Tam Boyutta Gör
    Galaxy Watch Ultra (2025), Galaxy Watch Ultra ile aynı tasarıma ve özelliklere sahip ancak depolama alanı artık 64 GB. Geçen yılki modelin iki katı depolama dışında yeni bir renk seçeneğiniz var: Mavi Titanyum.

    Yeni Galaxy Watch Ultra, 47 mm Grade 4 titanyum kasa, 3000 nit maksimum parlaklığa sahip 1.47 inç Super AMOLED ekrana sahip. Ekran için safir kristal cam koruma mevcut. Toz ve suya dayanıklılık açısından, IP68 sertifikasına (10 dakika boyunca 100 m/10 ATM'ye kadar) sahip. Darbeye dayanıklılık açısından da MIL-STD-810H uyumlu bir tasarıma sahip.

    Galaxy Watch Ultra 2025 modeli, 3 nm Exynos W1000 çipi ve 2 GB RAM ile geliyor. Çift frekanslı GPS (L1 + L5), Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 5.3, NFC, hoparlör ve mikrofona sahip. 590 mAh bataryadan güç alıyor, 10W hızlı kablosuz şarjı destekliyor.

    Galaxy Watch Ultra, en yeni BioActive Sensöre sahip. Kalp atış hızını, kan oksijen seviyesini, kan basıncını, cilt sıcaklığını, vücut kompozisyonunu ve EKG ölçebiliyor. Saat, Antioksidan İndeksi ve Vasküler Yükü de ölçebiliyor. Uyku Koçluğu ve Koşu Koçu gibi yeni One UI 8 Watch ile gelen yeni özellikler de var. Yenilenen Galaxy Watch Ultra’nın Wear OS 6 tabanlı One UI 8 Watch ile geldiğini de belirtelim. Samsung, akıllı saate büyük işletim sistemi güncellemeleri sunacağına söz verdi.

    Samsung Galaxy Watch Ultra (2025) özellikleri

    Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 1.5 inç,  3000 nit, Super AMOLED
    • İşlemci: Exynos W1000
    • Bellek: 2 GB RAM
    • Depolama: 64 GB
    • Batarya: 590 mAh
    • Kasa boyutu: 47 mm
    • Materyal: Titanyum Sınıf 4
    • İşletim sistemi: One UI 8 Watch
    • Bağlantı: Bluetooth + LTE
    • Dayanıklılık: 10ATM + IP68 / MIL-STD-810H
    • Güvenlik: SOS, Düşme Tespiti
    • Sağlık: Enerji Skoru, Yatma Zamanı Rehberi, Yüksek Stres Uyarısı, Koşu Koçu, Kişisel Kalp Atış Hızı Dilimi, Kişisel İşlevsel Eşik Gücü, AGEs Endeksi, Damar Yükü, Tansiyon, EKG, Antioksidan, Vücut Kompozisyonu, Döngü Takibi

    Samsung Galaxy Watch Ultra (2025) fiyatı ne kadar?

    Samsung Watch ultra 2025 türkiye fiyatı kaç tl Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy Watch Ultra (2025) Türkiye fiyatı 47.999 TL. Galaxy Watch Ultra’nın yalnızca LTE ve 47mm modeli bulunuyor. Saat, mavi titanyum, gri titanyum ve titanyum olmak üzere üç renk seçeneğiyle satılıyor.

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    S
    sonsabah 6 saat önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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