Volkswagen'den Çin'e özel yeni Jetta SUV geliyor

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Volkswagen Jetta ismi bizim için geçmişte kalan sedan modelle özdeşleşmiş durumda. Ancak Çin’de işler biraz farklı ilerliyor. 2019 yılından bu yana Jetta, FAW-Volkswagen ortak girişimi altında bağımsız bir otomobil markası olarak faaliyet gösteriyor. Şimdi de bu marka, ürün gamına yepyeni bir SUV eklemeye hazırlanıyor: Jetta VS8.

Yeni VS8 SUV modeli, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nın (MIIT) yayımladığı resmi görseller sayesinde tüm hatlarıyla ortaya çıktı. Volkswagen’in diğer pazarlarda satışa sunduğu hiçbir modele benzemeyen bu SUV, özellikle ön tasarımıyla dikkat çekiyor.

Jetta VS8 tasarımı🚗

Tam Boyutta Gör Jetta VS8’in en dikkat çekici noktası, gövde rengiyle bütünleşen büyük ön panjur. Basit ama etkili bir çapraz desenle donatılan panjur, kompakt LED farlarla ve ince bir ışık şeridiyle tamamlanıyor. Alt kısımdaki parlak siyah hava girişleri, sportif bir duruş kazandırıyor.

Yan profilde ise alışıldık çizgiler yer alsa da geriye doğru daralan arka camlar ve belirgin D sütunu tasarıma dinamizm katıyor. Arka bölümdeyse keskin hatlı LED stop lambaları, ışık şeridi ve iki tonlu tampon göze çarpıyor. Dışarıdan çift egzoz çıkışı izlenimi veren detaylara rağmen, muhtemelen tek bir egzoz çıkışı bulunuyor.

Boyutlar ve teknik özellikler

Tam Boyutta Gör Yeni Jetta VS8, MQB platformu üzerine inşa edilmiş ve hali hazırda Çin’de satılan Jetta VS7 ile benzer ölçülere sahip. İşte öne çıkan boyutlar:

Uzunluk: 4.629 mm

4.629 mm Genişlik: 1.851 mm

1.851 mm Yükseklik: 1.624 mm

1.624 mm Aks Mesafesi: 2.631 mm

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Kaputun altında ise 1.4 litrelik TSI benzinli motor yer alıyor. Bu motor, 6 ileri otomatik şanzıman ile kombine edilecek. VS8’in resmi lansman tarihi henüz açıklanmadı. Ancak gelen bilgiler, modelin 2025 yılı bitmeden Çin’de satışa sunulacağını gösteriyor.

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Volkswagen'den Çin'e özel yeni Jetta SUV geliyor

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