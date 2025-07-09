Volkswagen'den Çin'e özel yeni Jetta SUV geliyor

Volkswagen Jetta ismi bizim için geçmişte kalan sedan modelle özdeşleşmiş durumda. Ancak Çin’de işler biraz farklı ilerliyor. 2019 yılından bu yana Jetta, FAW-Volkswagen ortak girişimi altında bağımsız bir otomobil markası olarak faaliyet gösteriyor. Şimdi de bu marka, ürün gamına yepyeni bir SUV eklemeye hazırlanıyor: Jetta VS8.
Yeni VS8 SUV modeli, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nın (MIIT) yayımladığı resmi görseller sayesinde tüm hatlarıyla ortaya çıktı. Volkswagen’in diğer pazarlarda satışa sunduğu hiçbir modele benzemeyen bu SUV, özellikle ön tasarımıyla dikkat çekiyor.
Jetta VS8 tasarımı🚗
Yan profilde ise alışıldık çizgiler yer alsa da geriye doğru daralan arka camlar ve belirgin D sütunu tasarıma dinamizm katıyor. Arka bölümdeyse keskin hatlı LED stop lambaları, ışık şeridi ve iki tonlu tampon göze çarpıyor. Dışarıdan çift egzoz çıkışı izlenimi veren detaylara rağmen, muhtemelen tek bir egzoz çıkışı bulunuyor.
Boyutlar ve teknik özellikler
- Uzunluk: 4.629 mm
- Genişlik: 1.851 mm
- Yükseklik: 1.624 mm
- Aks Mesafesi: 2.631 mm
Kaputun altında ise 1.4 litrelik TSI benzinli motor yer alıyor. Bu motor, 6 ileri otomatik şanzıman ile kombine edilecek. VS8’in resmi lansman tarihi henüz açıklanmadı. Ancak gelen bilgiler, modelin 2025 yılı bitmeden Çin’de satışa sunulacağını gösteriyor.
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normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre