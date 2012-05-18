1e1:Haber "Canlı" 18 Mayıs 2012

Genel Yayın Yönetmeni
|canlı yayın tekrarı izleme imkanı var mı?
frknsysl
ilk mesajda video var,
ayrıca donanimhaber.com/...
|Son programı iPad den izleyemiyor olmam başka bir trajedi benim acımdan. Şimdiye kadar hiç problem yaşamamıştım. Umarım kısa sürede duzeltirsiniz.
|üzücü olmuş son program
|açıkcası tüm programlarınızı izliyorum ancak son iki programdır Galaxy S3'e ilişkin olumsuz ve önyargılı düşüncelerinizin ardından bu programın başındaki düşünceleriniz ne denli bir yanılgıya kapıldığınızın bir göstergesi...
Yetersiz bulduğunuz bir cihazı nasıl şu anda iyi buluyorsunuz oda garip bir muamma...!!!
|Sessiz Sinema...
| gerçekten amatör düşünceyle yapılıp gittikçe büyüyen ve her hafta sabırsızlıkla beklenilen bir program oldu 1e1 haber,ve yeni yapılan programlarada önayak oldu.erdinç iyikul zaten bsc sitesini kurarak baya güzel işlerde yaptı.kariyer seçimleri ve gelecek konusundaki maddi beklentiler ile biraraya gelince tercihler kısmı önem kazanıyor.erdinç iyikul iyi bir editör ve araştırmacıydı,eminim yerine gelecek arkadaşlarda daha iyi şeyler verecekdir.
erdinç iyikul ile mesut çevikin en beğendiğim özellikleri ve ortak olan taraflarıda yaptıkları sunumlar çok samimi ve doğal buda ilgiyi bir kat daha artırıyor.yapmacık ve suni şeyler yerine olduğu gibi yalın anlatımları benim beğenimi kazandı yıllar boyu ve umarım bu çizgi bozulmadan yeni arkadaşlar ile devam ettirir DH.
|2 Efsane 1 program sizi sevmeyen ölsün.
|biraz geç oldu izlemek , baya içten bir program olmuş emeğinizesağlık, başarılar diliyorum.
|Hoşçakal Erdinç abi başarılar dilerim seni özleyeceğiz :)
|Hoşçakalın şen kalın herşey için teşekkürler ve ömür boyu mutluluklar
|umarım bir gün tekrar bir araya gelip 1e1'i devam ettirirsiniz. ikinize de teşekkürler
ttnet akk ile 1-2 saat bekleme şansımızda yok artık canlı yayını kesik kesik izleyeceğiz.