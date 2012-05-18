1e1:Haber "Canlı" 18 Mayıs 2012

1e1:Haber son bölümüyle Canlı olarak yayındaydı. Kaçıranlar için Videonun tamamı burada. (demek isterdik fakat ilk 3 dakika ne yazık ki kayıt altına alınamamış.)

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.