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1e1:Haber "Canlı" 18 Mayıs 2012

7 yıl
372,4b
1
Donanım
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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1e1:Haber son bölümüyle Canlı olarak yayındaydı. Kaçıranlar için Videonun tamamı burada. (demek isterdik fakat ilk 3 dakika ne yazık ki kayıt altına alınamamış.)

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oyuncu11790 7 yıl en beğenilen
1e1 haber için son program denilmiş Erdinç İyikul gitse de bence devam etmeli buradakilerin çoğunun cuma denildiğinde aklına cuma namazıyla birebir haber geliyordur...Erdinç İyikul'un umarım bundan sonra da başarıları artarak devam eder
1e1 haber için son program denilmiş Erdinç İyikul gitse de bence devam etmeli buradakilerin çoğunun cuma denildiğinde aklına cuma namazıyla birebir haber geliyo...
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nihaidevran 7 yıl
Demek Erdinç Beyin son programı olacak. :(

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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blue.bey 7 yıl
canlı olmasına sevindiğim kadar son yayın olmasına üzüldüm.
ttnet akk ile 1-2 saat bekleme şansımızda yok artık canlı yayını kesik kesik izleyeceğiz.
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frknsysl 6 yıl
canlı yayın tekrarı izleme imkanı var mı?
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nco 6 yıl frknsysl
frknsysl

canlı yayın tekrarı izleme imkanı var mı?

ilk mesajda video var,

ayrıca donanimhaber.com/...
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DH Misafiri 6 yıl
Son programı iPad den izleyemiyor olmam başka bir trajedi benim acımdan. Şimdiye kadar hiç problem yaşamamıştım. Umarım kısa sürede duzeltirsiniz.
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bafbaf 7 yıl
üzücü olmuş son program
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Byram53 7 yıl
açıkcası tüm programlarınızı izliyorum ancak son iki programdır Galaxy S3'e ilişkin olumsuz ve önyargılı düşüncelerinizin ardından bu programın başındaki düşünceleriniz ne denli bir yanılgıya kapıldığınızın bir göstergesi...
Yetersiz bulduğunuz bir cihazı nasıl şu anda iyi buluyorsunuz oda garip bir muamma...!!!
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Fear Dot Com 7 yıl
Sessiz Sinema...
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DARTH_BLACK 7 yıl
gerçekten amatör düşünceyle yapılıp gittikçe büyüyen ve her hafta sabırsızlıkla beklenilen bir program oldu 1e1 haber,ve yeni yapılan programlarada önayak oldu.erdinç iyikul zaten bsc sitesini kurarak baya güzel işlerde yaptı.kariyer seçimleri ve gelecek konusundaki maddi beklentiler ile biraraya gelince tercihler kısmı önem kazanıyor.erdinç iyikul iyi bir editör ve araştırmacıydı,eminim yerine gelecek arkadaşlarda daha iyi şeyler verecekdir.
erdinç iyikul ile mesut çevikin en beğendiğim özellikleri ve ortak olan taraflarıda yaptıkları sunumlar çok samimi ve doğal buda ilgiyi bir kat daha artırıyor.yapmacık ve suni şeyler yerine olduğu gibi yalın anlatımları benim beğenimi kazandı yıllar boyu ve umarım bu çizgi bozulmadan yeni arkadaşlar ile devam ettirir DH.
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DH Misafiri 7 yıl
2 Efsane 1 program sizi sevmeyen ölsün.
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gacvokem 7 yıl
biraz geç oldu izlemek , baya içten bir program olmuş emeğinizesağlık, başarılar diliyorum.
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Mertolozzi 7 yıl
Hoşçakal Erdinç abi başarılar dilerim seni özleyeceğiz :)
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patapon_00 7 yıl
Hoşçakalın şen kalın herşey için teşekkürler ve ömür boyu mutluluklar
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alito 7 yıl
umarım bir gün tekrar bir araya gelip 1e1'i devam ettirirsiniz. ikinize de teşekkürler
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