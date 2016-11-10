2. Otomasyon Akademisi 28 Kasım tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi'nde

YTÜ Robotik ve Otomasyon Kulübü tarafından Davutpaşa Kampüsü Elektrik-Elektronik Fakültesi’nin konferans salonunda gerçekleştirilecek olan etkinlik, 4 seminer ve 1 panel olmak üzere toplam 5 oturumdan oluşacak. Özellikle Makine Fakültesi, İnşaat Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi ve diğer mühendislik dallarındaki öğrencilerine hitap edecek organizasyona farklı okullardan katılım yapabilmek de mümkün.

Firmalar tarafından düzenlenecek eğitimler, seminerler ve teknik gezilerin yanı sıra katılanlara sertifika da verilecek. Geçtiğimiz yılki etkinlikte Mitsubishi Electric firması "e-Factory", Schneider Electric firması "Can Open", TESTO firması "Endüstriyel Ethernet" ve ENOSAD ise "Endüstri 4.0" konulu seminerler düzenlemişti.

18 gün sonra gerçekleştirilecek etkinlikte sektörün ileri gelen firmaları ile günümüzün popüler konuları masaya yatırılacak. Öğrenciler için oldukça verimli geçmesi hedeflenen etkinlikle ilgili detaylı bilgiler ve program, ilerleyen günlerde www.otomasyonakademisi.org adresi üzerinden yayınlanacak.