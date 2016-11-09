Tesla, Türk otobüs üreticisi Temsa ile anlaştı

2010 yılından bu yana Amerika’daki otobüs pazarının en önemli oyuncularının başında gelen Temsa, deyim yerindeyse taşımacılık konusunda teknoloji şirketlerinin gözdesi haline geldi. 15-19 Ekim tarihleri arasında Amerika’nın Kaliforniya eyaletinde gerçekleştirilen California Bus Assosiation (CBA) Fuarı’na katılan şirket, ziyaretçilerin karşısına TS30, TS 35E ve TS45 modelleriyle çıktı.

Silikon Vadisi’nin dev isimlerinin Temsa’yı tercih ettiğini dile getiren Genel Müdür Dinçer Çelik, açıklamasında Facebook, Google, Yahoo ve Netflix’ten sonra şimdi de Tesla'nın personel taşımacılığında kendi araçlarını kullanacağını duyurdu. 200'ü aşkın otobüsüyle önde gelen operatörlerin filosunda yer alan Temsa’nın 75 otobüsü yüksek teknoloji ve internet şirketleri tarafından kullanılıyor.

Texas ve Florida'nın ardından ek olarak California ve New Jersey’de de iki yeni lokasyonda hizmet vereceklerini sözlerine ekleyen Çelik, bu noktalarda servis, satış ve yedek parça hizmeti sağlayacaklarını ifade etti.