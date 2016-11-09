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Tesla, Türk otobüs üreticisi Temsa ile anlaştı

Silikon Vadisi’nin önde gelen isimleriyle çalışan Temsa, yayınladığı açıklamayla şimdi de elektrikli otomobil üreticisi Tesla ile personel taşımacılığı konusunda anlaştığını duyurdu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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63
Otomobil Teknolojileri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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2010 yılından bu yana Amerika’daki otobüs pazarının en önemli oyuncularının başında gelen Temsa, deyim yerindeyse taşımacılık konusunda teknoloji şirketlerinin gözdesi haline geldi. 15-19 Ekim tarihleri arasında Amerika’nın Kaliforniya eyaletinde gerçekleştirilen California Bus Assosiation (CBA) Fuarı’na katılan şirket, ziyaretçilerin karşısına TS30, TS 35E ve TS45 modelleriyle çıktı.
Silikon Vadisi’nin dev isimlerinin Temsa’yı tercih ettiğini dile getiren Genel Müdür Dinçer Çelik, açıklamasında Facebook, Google, Yahoo ve Netflix’ten sonra şimdi de Tesla'nın personel taşımacılığında kendi araçlarını kullanacağını duyurdu. 200'ü aşkın otobüsüyle önde gelen operatörlerin filosunda yer alan Temsa’nın 75 otobüsü yüksek teknoloji ve internet şirketleri tarafından kullanılıyor.
Texas ve Florida'nın ardından ek olarak California ve New Jersey’de de iki yeni lokasyonda hizmet vereceklerini sözlerine ekleyen Çelik, bu noktalarda servis, satış ve yedek parça hizmeti sağlayacaklarını ifade etti.

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mu5tafa 3 yıl en beğenilen agamli
agamli
"Dünya bunu konuşuyor" haberleri gibi olmuş

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JanKlod 3 yıl agamli
agamli
"Dünya bunu konuşuyor" haberleri gibi olmuş

Bu millete ağzınla kuş tutsan da yaranamazsın,güzel şeyler olduğunda da taktir etmesini bilin.
agamli"Dünya bunu konuşuyor" haberleri gibi olmuşBu millete ağzınla kuş tutsan da yaranamazsın,güzel şeyler olduğunda da taktir...
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skyrime2828 3 yıl
Temsa otomobil uretmeyede baslamali acil sekilde. Ulkenin buna ihtiyaci var.
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FrknEgeOztrk 3 yıl
oradaki temsalar ile buradakiler arasında dağlar kadar fark var yalnız. burada safir 1 den daha rahatsız DAF motorlu safir 2 ler kullanılırken amerikada TS30; TS35E; TS45 model Volvo-Cummins motorlu araçları sattılar. siz hala ülkemizdeki temsalara bakıp iyi demeye devam edin
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taşkafa 3 yıl


Türkiye de Mercedes hayranlığı olduğu için TEMSA fazla yaygınlaşmadı...Maraton güzel otbüstu...Temsa yine güzel..... KOLTUKLARIN DAR OLMASI BİZE TERS GELMİŞ OLABİLİR......Üçlü sıra ile geniş koltuk hiç üretilmedi....Kilolu ve kalıplı insanlar için tekli koltuk nefis oluyor...Rahat oluyor.....Belki bu yazılarımızı bir TEMSA yetkilisi okur...
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JanKlod 3 yıl
Siyahımsın beyazımsın
Asi ruhum
Beşiktaşsın seeennnn
Temsa

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DigitalWorld 3 yıl
Valla helal olsun.
Adamlar arabayı kendi üretmese de satın aldığı arabaya verdiği paranın misli mislini hizmet sektörüyle adamlardan geri alıyor. Helal olsun be ne denir.
Demekki illa araba yapmadan da kafayı kullanınca Amarikalıları ütebiliyor muşuz. :D :D :D
Not : Bilmiyorum bizim zamanımızda ütmek derlerdi. :D Elinde avucunda ne varsa almak yani. :D
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ViRüS84 3 yıl
Tesla için küçük Temsa için büyük bir adım..
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shifisitert 3 yıl
Bu ulkede sabancı gibi karakterlı işadamlarının yonettıgı şirket sayısı cok az. Cocukları da rahmetlının ızınden gıdıyorlar. Kardan zıyade kalıteye onem verıyorlar
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CoderAlp 3 yıl
Temsa nın büyümesi için küçük adımlar atması normal bence.
Temsayı yıllardır takip ediyorum başarılı olduklarını düşünüyorum.
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Astekiv 3 yıl CoderAlp
Sen takip ediyor muydun?
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CoderAlp 3 yıl
Temsa için güzel bir adım.
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umut_baris 3 yıl
TEMSA=FASON ÜRETİM

Temsa'nın otobüslerini bilmesek inanacağız.

Bu ülkede kaliteli üretim yapan yok. Çünkü adamların felsefesinde böyle birşey yok. Tesla buraya kendi tesisini kursa iyi olur ama bu vergilerle adamlar hayatta ülkeye yatırım yapmaz. Bu kadar basit.
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Bluflame 3 yıl umut_baris
umut_baris
TEMSA=FASON ÜRETİM

Temsa'nın otobüslerini bilmesek inanacağız.

Bu ülkede kaliteli üretim yapan yok. Çünkü adamların felsefesinde böyle birşey yok. Tesla buraya kendi tesisini kursa iyi olur ama bu vergilerle adamlar hayatta ülkeye yatırım yapmaz. Bu kadar basit.

abd’deki bir şirketin felsefesi: “ kendi alanımızda dünyanın en iyisi olmak, en kaliteli ürünleri üretmek”
türkiye’deki şirketlerin felsefesi:“ en kısa zamanda zengin olmak, copy-paste mühendislik, borçları ödememek, devlet ihalesinden köşe dönmek”
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1BilimAdamı 3 yıl umut_baris
umut_baris
TEMSA=FASON ÜRETİM

Temsa'nın otobüslerini bilmesek inanacağız.

Bu ülkede kaliteli üretim yapan yok. Çünkü adamların felsefesinde böyle birşey yok. Tesla buraya kendi tesisini kursa iyi olur ama bu vergilerle adamlar hayatta ülkeye yatırım yapmaz. Bu kadar basit.

Mesajların hep profil resmindeki karakter gibi
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DH Misafiri 3 yıl
biraz arastirin bakalim temsa otobuste sadece ne uretiyormus kimse kimseyi karalamiyor haci herkes kendini biliyor cunku tembel bir milletin bir yaraticiligi ureticiligi olmaz ha az kafa calistiran bole taseron firma gibi ondan motor al bundan parca al birlestirip bak biz yaptik adi altinda milliyetci insanlar dunyadaki en safsatik insanlardir ben japonum diye ovunen bir japon goren varmi
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