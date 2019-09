2 günü rahatlıkla deviren telefon "Casper VIA F3 incelemesi"

Bu videoda Casper VIA F3'ü inceliyoruz. Tasarımını ve malzeme kalitesini ele alıyor, yongasetini günlük kullanım ve oyunlarla sınıyor, kameralarını, bataryasını test ediyor, tüm detaylarına iniyoruz.

VIA F3, Casper VIA ailesinin en güncel ferdi, tabii bu videonun çekildiği tarih itibarıyla. Ön plandaki özelliği AI, yani yapay zekayla güçlendirilmiş 3’lü kamera paketi. Benim ön planda bulduğum özelliği ise 4000mAh, beklentimin de ötesinde başarım gösteren bataryası oldu, detaylarına değineceğim. Casper’dan alışılageldik sade bir kutu, üstünde telefonun görseli, kenarında temel özellikleri.

İlk olarak telefon, sonrasında 5V 2A hızlı şarj adaptörü ve düz bir Micro USB kablosu çıkıyor, düz kablolar nispeten daha dayanıklı oluyorlar. Kulaklıkla farklı tipleri görüyoruz, aslında kutudan çıkan bir kulaklığa göre fena değil, maksimum sesi yüksek, distorsiyon yok ama Rap, Trap parçalarda bass sesler baskınlığı dolayısıyla diğer sesler bir miktar perdeleniyor. Özetle normal bir kullanıcının ihtiyacını karşılar diye düşünüyorum.



Ardından şeffaf silikon bir kılıfla ekran jelatini çıkıyor, jelatini, kılıfı nereden bulayım derdinden kurtarmış. 2 yıl garantili ve farklı servis hizmetleri var, mesela Jet serviste Casper’ın sitesinden talep oluşturarak ücretsiz kargoyla hizmet alabiliyorsunuz, Turbo serviste kapınıza kadar gelip alıyorlar ürünü, ilk gün alıyorlar, ikinci gün halledip getiriyorlar. Genel müdürlüğe giderseniz eğer 1 saat içerisinde sorununuzu hallediyorlar.



VIA F3’te renk seçeneği yok, Gece Yarısı Mavisi adını verdikleri bir renkle geliyor. Ortaya doğru hafif açılan, altında da çizgili deseni olan bence güzel bir renk, özellikle güneş altında kendini belli ediyor.



Arkası 3D Cam, yani aslında plastik malzeme ama az da olsa cam hissiyatını verebiliyor, o serinlik nispeten mevcut. Çerçeveleri polikarbonat malzeme ve genel haliyle elde tok, gayet sağlam hissiyat bir veriyor. Esneme payı, çatırtı, çuturtu, gevşek herhangi bir yer, bunlardan hiçbiri yok, şöyle bir tutunca gerçekten güven aşılıyor. Fiyatı segmentinde gerçek cam arka yüzeyli telefonlar var mı peki, evet var ama VIA F3 nezdinde doyurucu bir tablo olduğunu düşünüyorum ben.



6.26 inçlik ekranın kasaya oranı %79. Üstünde, kenarlarında belirgin çerçevelerle sarılı aslında, alttaki kalınlığın sebebi şu, damla çentiği kapadığınızda alt üst kalınlık eşitleniyor. Ama nedir, daha ince olabilirlerdi çerçeveler, bir yandan avucun ekrana değme ihtimali azalmış oluyor, pratik bir getirisi var ama çerçevelerin ince olması bence daha önemli bir tasarımsal faktör.



Telefon batarya kapasitesine göre, segmentindeki rakiplerine göre normal bir kalınlıkta. Evet, biraz kalın hissettirebilir ama bu segmentte normal dediğim gibi ve göründüğü kadar ağır değil, yorucu bir telefon değil. Ekran büyük, alt çerçeve de biraz büyük olunca tek elle kullanmak zor, kullanılır kullanılmasına ama çoğu zaman ikinci eli istiyor.



Sağında güç ve ses ayarı butonu, ki belki biraz daha aşağıda olabilirlerdi, solunda da çift SIM girişi var, 256GB’a kadar Micro SD hafıza kartı takabiliyorsunuz. Altında hoparlör, Micro USB girişi ve mikrofon, üstte 3.5mm jack var.



Kamera çıkıntısı çok değil, masada pek yalpalatmaz. Parmak izi okuyucuyu biraz ortalamak, parmağı düzgün basmaya özen göstermek gerekiyor. Nazlı diyebilirim, hızı da gördüğünüz şekilde. Yüz taramayla da ekran kilidini açabilirsiniz, yüzü tarayıp simgelerin ekrana gelmesi biraz vakit alıyor, biraz da açısına girmenizi istiyor. Telefon masada diyelim, biraz eğilince açılıyor, segmentinde daha iyileri var ama olağandışı bir tablo değil.



Ekran 6.26 inç, Ekran 6.26 inç, 19:9 formatında 1560x720 çözünürlüğünde IPS bir ekran. 274 PPI için cam gibi demek mümkün değil tabii ama rahatsız edici değil, normal mesafeden bakınca piksel saymıyorsunuz, bunu da belirteyim. Kontrast eh işte, renkler, doygunlukları yeterli düzeyinde, beyaz kalibrasyonu sorunsuz, siyahlar derin değil. Dizi-film izlenir mi, izlenir tabii, ama beklentiyi yüksek tutmamak lazım.



Maksimum ekran ışığı güneş altında kurtarıyor durumu, ille de gözleri kıstırmıyor ama daha rahat olabilirdi. Bakış açıları sorunsuz, hangi açıdan bakarsanız bakın renk sapması çok çok az.



VIA F3’ün kalbinde MediaTek Helio P22 var. CPU-Z’de görünmüyor, AIDA ise Helio P35 diyor ama bu yonga 12nm üretim mimarili P22 arkadaşlar. 8 adet enerji verimliliği odaklı Cortex A53 çekirdeğinin 4’ü 2GHz, dörtü 1.5GHz’e kadar çıkabiliyor ve 15 dakikalık stress testinde gücünün %87’sini koruyabildi. GPU ise PowerVR Rogue GE8320, Adreno 506 civarında bir GPU. Modemi CAT 4 sınıfı bir modem, yani 150Mbit indirme ve 50Mbit yükleme hızı destekli, iş gören hızlar bunlar.



Real Racing 3’te grafik kalitesinin, özellikle kenar yumuşatmanın düşürüldüğünü anlıyorsunuz, oynanır oynanmasına ama pek keyifli değil, alınan kare/saniye yeterli sınırında. Asıl mesele PUBG, mümkün mertebe en düşük grafik ayarlarıyla oynanabilir hale geliyor ama dürbün açınca, aksiyon biraz artınca biraz yavaşlayabiliyor. Yeteneklerinizi tam anlamıyla sergilemeye yetmeyebilir. Yarım saatlik oyunun ardından telefonun kasası, ekranı neredeyse hiç ısınmadı, yük altında melek gibi, mütevazı donanımdan beklediğim bir sonuçtu bu zaten.



3GB DDR4 RAM ve 64GB dahili depolamaya sahip telefona 256GB’a kadar Micro SD kart takabiliyorsunuz. eMMC 5.1 standardındaki depolama modülü okumada 220MB/saniye, yazmada 135MB/saniye şeklinde skor verdi. Segmentinde tepeye oynamaz lakin yeterli hızlar bunlar.



Arkada 12MP F/2.0 ana kamera, 13MP F/2.2 120 derece açılı, geniş açı kamerası ve alan derinliği hesaplamaları için 2MP F/2.4 diyaframlı olmak üzere toplam 3 kamera var. Önde ise 8MP F/2.0 bir özçekim kamerası var. Arkada da önde de 1080P 30 kare/saniye video çekilebiliyor.



Kamerayı ister uygulamadan, ister güç butonuna çift basarak açın. Arayüzünde panoramik, video ve fotoğraf çekimi, bokeh ve yüz güzelliği kısayolları var. Modlarda profesyonel moda değinmek istiyorum, ISO ayarı yapılabiliyor tamam ama enstantane görünürde çalışmıyor, yani 1/10 ile çekiyorum aynı, 1/1000 ile çekiyorum yine aynı fotoğraf gibi görünüyor ön izlemede, galeriye giriyorsunuz, ayarladığınız gibi çekilmiş, yani fotoğraf çekilene kadar enstantane ayarına nasıl tepki verecek bilemiyorsunuz.

Gün ışığında, bol ışık altında çektiği fotoğrafları segmenti için kabul edilebilir fotoğraflar, renkler istediğim kadar canlı, netlik orta-iyi arası, dinamik aralığı sahneden sahneye yetersiz gelebilir, HDR açınca kurtarıyor, iş görür kesinlikle. Renk dengesi sorunsuz, ışık dengesini iyi tutturdu deneyimim boyunca.

Geniş açı kamerası işini yapıyor, bir şey kareye sığmadı mı, geniş açıya alın sığdırın ama renk profili, ISO yönetimi ana kameradan farklı, bol ışık altında dahi ciddi noise oluşabiliyor, dinamik aralığı da ana kamera kadar iyi değil. Renkleri ana kameranın çektiklerinden daha canlı tutması sosyal medyada daha güzel sonuçlar doğurabilir ama ana kamerayla benzer bir çizgi tutturulması gerek normalde.

Karanlıkla mücadelede ışığa kendiniz müdahale ederseniz aslında fena şeyler çıkmıyor ortaya, gereksiz ISO, dolayısıyla oluşan noise’un önüne geçebiliyorsunuz, daha paylaşılası şeyler alabiliyorsunuz, zaten MediaTek’in yonga için vurguladığı şeylerden biri noise kontrolü.

Gece modu da hemen hemen aynı şeyi yapıyor, gördüğünüz üzere daha az noise ile özellikle sabit şeyleri çekebiliyorsunuz. Portre modunda, Bokeh efektinde Casper AI, yani yapay zeka vurgusu yapmış. Kapalı ortamda obje ayrımı fena değil, güneş altında, dışarıda mesela bu fotoğrafta olduğu gibi gayet güzel işler çıkarabiliyor. Videodaki netliği 1080P netliği değil, 720P’ye daha yakın. Odaklama hızı şaşırttı beni, anlık çalışıyor, arada bir odaklıyken odak aradığı oluyor ama gayet hızlı, gayet tatminkar.



Ön kameranın açısı dört kişiyi bu şekilde sığdırmaya yetiyor mesela ama biraz gölgeye düşünce netlik ciddi etkileniyor, ışık iyiyse, evet netlik sosyal medya paylaşımı için yeterince güzel. Renk dengesi yine sorunsuz, dinamik aralığı en azından durumu kurtaracak düzeyde.

Bokeh efekti elbette her zaman istediğiniz gibi çalışmayabilir, mesela burada binanın bir kısmını almış, bir kısmını almamış. Güneş altında, iyi ışık altında obje ayrımını sorunsuz yapıyor, hatta dinamik aralığı biraz daha iyi toparlıyor, alnımdaki parlama azalmış bokeh efektli olanda. Videoda netlik yeterli, açı videoda biraz dar gibi, kolu biraz daha uzatmak icap ediyor ama genel olarak yeterli düzeyinde.



Android 9.0 ile geliyor telefon ve saf Android arayüzüne sahip, bazı küçük özelleştirmeler mevcut. Arayüz bazen hantallaşabiliyor özellikle de birden çok uygulama açıldığında ama genel olarak iş görecek düzeyde seriliği, çok atik olmasını beklemeyin sadece. Tek el modunu kullandım, oyun modunu kullandım, kısayollarda bu modlar.

Üç parmakla ekran görüntüsü alma, bekleme durumundayken ekrana çizilen şekillerle uygulama açma, çift dokunuşla telefonu uyandırma gibi ekstra şeyler de var. Casper güncelleme tarafında maalesef pasif, ara güncellemeler, güvenlik güncellemeleri bir süre geliyor ama büyük versiyon güncellemelerini göremiyoruz.



Mono hoparlör telefonun altında. Maksimum sesi orta-iyi arası bir düzeyde, detay ayrımı pek kuvvetli değil, vokaller rahatlıkla sıyrılıyor ama sesler enstrümanla buluştuğunda, basların da genel olarak üzerinden geçildiği için için ses ayrımı belirgin olmuyor, ses profili cılız kalıyor. Dizi-film izlenir, telefon çaldığında diğer odadaysa mesela duyarsınız ama hadi müziğin keyfini çıkarayım hoparlörü değil.

Benim çok sürücülü, beğendiğim, kullandığım, üst segment kulaklıklarımla denedim 3.5mm jack’ı, detay anlamında fena değil ama kulaklığı maksimum ses anlamında tam potansiyeline besleyemedi. Orta segment kulakiçi, kulaküstü kulaklıkların tam potansiyelini yakalarsınız.



Bu telefonda beni en çok memnun eden, hatta fazlasıyla memnun eden şey 4000mAh batarya oldu. Kapasite olarak bakarsanız evet, bir sürü 4000mAh bataryalı telefon var ama Casper VIA F3’te dolu dolu 2 güne tekabül ediyor. Otomatik ekran ışığı ve hücresel veriyle ki ben 2 günde yaklaşık 2GB hücresel veri tükettim özellikle, bataryaya daha çok yüklenebilemek adına, Spotify, Whatsapp, YouTube, günlük kullanımlarımı yaptım, mailler, alışveriş siteleri, bol bol fotoğraf ve video çektim, bunların sonunda 8.30 saat ekran süresi elde ettim ve hala %30 bataryam duruyordu. Ekran süresi bu telefonun en alıcı noktası bataryası arkadaşlar, açık ve net. 2 saat 40 dakika civarında da şarj oluyor telefon.



Wi-Fi modülü 802.11n standardında, 2.4GHz bandında herhangi bir aksilik yaşamadım, menzil olması gerektiği gibi ama fiyatı segmentinde rakipleri 802.11ac’li, VIA F3 de öyle olmalıydı. Bluetooth modülü de 4.2 standardında, saat, kulaklık, bluetooth hoparlör gibi bluetooth’lu çevre bileşenleri kullanıyorum, yine aksi bir şey yaşamadım.



Casper VIA F3. Bu videonun çekildiği tarih itibarıyla fiyatı 2200TL civarında ama Dolar-TL ne olacakları belli olmuyor, güncel fiyatına mutlaka kendiniz bakın. Fiyatı segmentinde ekranı veyahut yongasıyla değil, VIA ailesi içerisinde başarılı kamera deneyimiyle belirginleşen bir telefon, sosyal medyada paylaşılası fotoğraflar alabileceğiniz bir telefon. Siz yine de VIA ailesini gözden geçirin derim, amiral gemisi A3’lere de bakın, özelliklerini, fiyatlarını karşılaştırın. Tekrar vurguluyorum, 2 günü çıkarabilen bataryasıyla, özellikle bu konuda ciddi avantaja sahip bir telefon. Tercih listenizde Casper VIA F3 varsa, diğer konulardaki başarımını gördünüz zaten, önceliğiniz batarya ise batarya anlamında memnun kalacaksınız diye düşünüyorum.