Saat ustalığı mühendislikle buluştu: Ortaya iki tekerlekli RMB01 çıktı

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Tam Boyutta Gör Brough Superior ile lüks saat markası Richard Mille, sınırları zorlayan ortaklıklarıyla motosiklet dünyasına adeta bir sanat eseri kazandırdı: RMB01. Yalnızca 150 adet üretilecek bu özel model, Haute Horlogerie geleneğinin zarif detaylarını yüksek performanslı bir pist motosikletinin güçlü ve dinamik yapısıyla bir araya getiriyor. Richard Mille’in ince işçiliğe dayanan tasarım felsefesi, Brough Superior’un mühendislik mirasıyla iki teker üstünde buluştu desek yanlış olmayacaktır.

Adeta bir mühendislik harikası

RMB01, motosiklet tarihine gönderme yapan nostaljik bir ruha sahip. 20. yüzyıl başındaki board track yarışlarından ilham alan bu model, sade ama işlev odaklı gövde yapısıyla geçmişin esintilerini günümüze taşıyor; o zamanları lüks malzemeler ve çağdaş teknolojiyle yeniden yorumluyor.

Tam Boyutta Gör Gövdesindeki yarı kaplamalı tasarım, Brough Superior’un alışıldık stilinden farklılaşıyor. Farın altına konumlandırılan belirgin aerodinamik kanatçıklar hız kadar aerodinamiğin de önemli bir unsur olduğuna işaret ediyor. Richard Mille, bu motosikletin hem maskülen hem de feminen unsurları barındırdığını, kıvrımlarıyla duyusal bir his uyandırdığını söylüyor. Katılmamak elde değil. Gövde hatları öyle akıcı ki, motosiklet hareketsizken bile hareket hâlindeymiş gibi görünüyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan RMB01’in mühendisliği de tasarımı kadar özel. Model için tamamen özgün olarak geliştirilen CNC işlenmiş alüminyum şasi, taşıyıcı karbon fiber dış iskelet, açıkta bırakılmış motor bloğu ve ön taraftaki çift salıncaklı süspansiyon sistemi, motosikletin sadece dış görünüşte değil, yapısal olarak da benzersiz olduğunu ortaya koyuyor.

Tam Boyutta Gör Ancak en etkileyici bölüm kuşkusuz gösterge paneli. Richard Mille’in saat tasarımında sıkça kullandığı iskeletleştirilmiş mekanik görünüm, RMB01’in hız ve devir göstergelerinde de karşımıza çıkıyor. Gösterge içerisindeki minyatür dişli sistemi de çok ayrı bir hava katıyor. Tek parça alüminyumdan işlenen gidon ve kumanda paneli ise bir saat kasasının özenli yüzey işçiliğini andırıyor.

Tam Boyutta Gör Bu zarif yapının kalbinde, Brough Superior’un 997 cc’lik V-twin motorunun turboşarjlı versiyonu yer alıyor. 130 beygir güç üreten bu motor saf hız isteyenlerin de taleplerini karşılayacak cinsten. Fiyatı henüz açıklanmayan RMB01 için beklentiler yüksek. Brough Superior’un daha önce Aston Martin iş birliğiyle ürettiği AMB 001 modelinin 120 bin dolar civarında fiyatlandığı göz önüne alındığında, RMB01’in de benzer bir seviyede olması muhtemel.

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Motosiklet gibi değil, sanat eseri gibi: İşte RMB01

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