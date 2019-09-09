Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Standart Oynatıcı MP3 Ses
    Oto. Başlat (?)
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    20 dolar fiyatlı telefon | Nokia 110 ön inceleme

    2 hf.
    4,8b
    1
    Cep Telefonları
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Erdi Özüağ
    İnceleme, Test ve Analiz Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Nokia'nın giriş seviyesindeki yeni telefon modeli 110'u kullandık. Duyurusu IFA 2019 Fuarı'nda yapılan ve 20 dolar fiyatla çıkacağı açıklanan Nokia 110 neler vaad ediyor, gelin yakından bakalım.
    Nokia yeni nesil Android telefonlarla birlikte farklı coğrafyalarda henüz telefon ile tanışmamış kitleler için erişilebilir cihazlar yapmaya devam ediyor. İşte onlardan biri olan, 20 dolar fiyat etiketli yeni Nokia 110 modelini kullandık ve detaylarını bu videoda anlattık. 


    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    borukuzen 2 hf. en beğenilen
    Türkiyeye gelse bile 500 TL nin altında satmazlar.
    1 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    H34RTL3SS 2 hf. pop-up
    pasaport kayıt parasını ekleyin :)
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    andires42 5 gün
    Telefonda 4 gb hafıza 512mb ram 2100 mah batarya whatsapp,google sesli,asistan,facebook,4g,wifi hotspot ve kaios işletim sistemi var.
    Salak Nokia insan çift hoparlör yerleştirir,dahili fm antende yerleştirebilirdi,2 mp kamera nedir kendine hakaret 2012 yïlında çıkan x2-00 modelinde bile 5mp kamera var.
    Nokia nın en iyi olduğu konu tuşlu telefon nedense şaşalı yeni bir model üretemediler.
    Hele kulaklıkları çalsın yeter cinsten. Hds-3 bile şuan ki kulaklıkların çoğundan iyi 15 tl ye bulabiliyorsunuz uygun soketli telefonunuz varsa alın radyoda deneyin(stereo modeli olsun).
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    MS4343 1 hf.
    Bence başlığı değiştirin. 20 dolar olması Türkiye'de bir şey ifade etmiyor.
    Piyasaya çıksa 20 dolar karşılığında alabilecek miyiz, ondan haber verin!
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    gun 1 hf.
    800 mAh pil ile iki hafta kullanım süresi dedi bekleme olsa gerek ne mükemmel bir değer meğer verimlilik nerelere gelmiş.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    andires42 5 gün gun
    Telefonda 2100 mah batarya var
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ilkerinanç 1 hf.
    Sıfır asker telefonu.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    muammer816 1 hf.
    yurtdışı sitelerinden sipariş etsek 20 dolara bizim eve gelene kadar kaç lira olur acaba ? ya da gümrükten geçip bizim eve gelebilir mi :D
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    smart1978 2 hf.
    Renkli e-ink ve gunesten veya hareketten sarj edebilme ozelligi ile gelseymis sarj etme derdi de olmazdi ..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Seyrim 2 hf.
    Bizde 100 dolar olur.. :D
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Ichtima 2 hf.
    Tr de 450 TL aşağısına satılmaz.
    Ülkeyi, biz alkolikler ve yurtdışından ürün getirenlerin vergisi ile kurtarmaya çalışıyorlar...
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 2 hf.
    Anane telefonu.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    musty578 2 hf.
    bekledigim model cikiyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sıradaki
    Bitince Sıradakine Geç
    08:59
    Samsung Galaxy A90 ön inceleme | Çok iddialı geliyor
    6,7b izlenme · 2 hf.
    05:02
    Apple'dan önce Honor yaptı | 16.1-inç MagicBook Pro dizüstü bilgisayar
    3,9b izlenme · 6 gün
    09:10
    Huawei için çok önemli | Kirin 990 işlemcisi hakkında her şey
    4,6b izlenme · 2 hf.
    29:21
    2si1 | Xbox Türkiye ekibi şaşırttı
    661 izlenme · 1 sa. yeni video
    06:37
    Fuarın sürpriz telefonu | Türkiye'ye de gelecek olan TCL Plex
    4,1b izlenme · 1 hf.
    10:49
    Nokia 8 Sirocco'yu inceledik: İlk izlenimler
    11,5b izlenme · 2 yıl
    12:47
    X570 hakkında önemli şeyler "Asus TUF Gaming X570-PLUS Wi-Fi incelemesi"
    241 izlenme · 2 sa. yeni video
    04:37
    Nokia'nın en sağlam telefonu | Nokia 800 Tough ön inceleme
    5,2b izlenme · 2 hf.
    05:42
    Nokia 7 Plus'ı inceledik: Şık tasarım, Snapdragon 660
    11,4b izlenme · 2 yıl
    05:19
    Huawei FreeBuds 3 kulaklık mercek altında | Tam donanımlı ve AirPods 2'ye rakip
    3,1b izlenme · 5 gün
    14:29
    Yeni kral olmak için geldi | Efsane özellikleriyle Xiaomi Mi Mix Alpha
    12b izlenme · 23 sa. yeni video
    04:46
    Nokia 7.2 ön inceleme | Zeiss destekli orta sınıf Android telefon
    2,9b izlenme · 1 hf.
    05:03
    Samsung Galaxy Fold geri geldi| Katlanabilen telefon elimizde
    6,4b izlenme · 2 hf.
    08:41
    Her Platforma Uygun Corsair HS35 Stereo Kulaklık İncelemesi
    183 izlenme · 2 sa. yeni video
    06:34
    Nokia 8110'u inceledik: Efsane geri döndü
    12,9b izlenme · 2 yıl
    15:39
    Samsung, Note 10 reklamlarını sildi | Mobilite
    11,3b izlenme · 3 hf.
    04:59
    Razer'dan çılgın konsept: Telefon, bilgisayara dönüşüyor
    8,7b izlenme · 2 yıl
    Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim