20 dolar fiyatlı telefon | Nokia 110 ön inceleme

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nokia'nın giriş seviyesindeki yeni telefon modeli 110'u kullandık. Duyurusu IFA 2019 Fuarı'nda yapılan ve 20 dolar fiyatla çıkacağı açıklanan Nokia 110 neler vaad ediyor, gelin yakından bakalım.
Nokia yeni nesil Android telefonlarla birlikte farklı coğrafyalarda henüz telefon ile tanışmamış kitleler için erişilebilir cihazlar yapmaya devam ediyor. İşte onlardan biri olan, 20 dolar fiyat etiketli yeni Nokia 110 modelini kullandık ve detaylarını bu videoda anlattık.
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Salak Nokia insan çift hoparlör yerleştirir,dahili fm antende yerleştirebilirdi,2 mp kamera nedir kendine hakaret 2012 yïlında çıkan x2-00 modelinde bile 5mp kamera var.
Nokia nın en iyi olduğu konu tuşlu telefon nedense şaşalı yeni bir model üretemediler.
Hele kulaklıkları çalsın yeter cinsten. Hds-3 bile şuan ki kulaklıkların çoğundan iyi 15 tl ye bulabiliyorsunuz uygun soketli telefonunuz varsa alın radyoda deneyin(stereo modeli olsun).
Piyasaya çıksa 20 dolar karşılığında alabilecek miyiz, ondan haber verin!
Ülkeyi, biz alkolikler ve yurtdışından ürün getirenlerin vergisi ile kurtarmaya çalışıyorlar...