20 dolar fiyatlı telefon | Nokia 110 ön inceleme

Nokia'nın giriş seviyesindeki yeni telefon modeli 110'u kullandık. Duyurusu IFA 2019 Fuarı'nda yapılan ve 20 dolar fiyatla çıkacağı açıklanan Nokia 110 neler vaad ediyor, gelin yakından bakalım.

Nokia yeni nesil Android telefonlarla birlikte farklı coğrafyalarda henüz telefon ile tanışmamış kitleler için erişilebilir cihazlar yapmaya devam ediyor. İşte onlardan biri olan, 20 dolar fiyat etiketli yeni Nokia 110 modelini kullandık ve detaylarını bu videoda anlattık.