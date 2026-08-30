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    13.000 dolarlık özel tasarım iPhone 17 Pro: Ne özelliği var?

    Caviar, tamamen işlevsel, dahili Geiger radyasyon sayacı içeren özelleştirilmiş iPhone 17 Pro olan Geiger'ı piyasaya sürdü. Cihaz, 13.130 dolardan başlayan fiyatlarla sınırlı sayıda satışta.

    Geiger sayacı iPhone 17 Pro 13 bin dolar Tam Boyutta Gör
    Caviar, tamamen işlevsel, dahili SIG-RM1208 Geiger-Müller radyasyon sayacı içeren özelleştirilmiş bir iPhone 17 Pro olan Geiger’ı piyasaya sürdü. 13.130 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulan cihaz, Apple'ın standart cam arka yüzünü, hem dijital radyasyon monitörü hem de İsviçre Ronda 763 mekanizmasıyla çalışan analog saat kadranını barındıran sağlam titanyum kasa ile değiştiriyor.

    Geiger sayacı ile radyasyon ölçümü yapıyor

    radyasyon ölçümü yapan iphone 17 pro Tam Boyutta Gör
    256GB iPhone 17 Pro için 13.130 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulan Geiger, Apple'ın standart cam arka yüzünü titanyum kasa ile değiştiriyor. Tasarım, açıkta kalan vidalar, kalın metal paneller ve orta eksen boyunca uzanan kırmızı bir gösterge çizgisi kullanarak yüksek hassasiyetli endüstriyel ekipmanlardan büyük ölçüde ilham alıyor. Kasanın alt kısmına yakın bir yerde yerleşik modülün amacını doğrudan gösteren, şekillendirilmiş bir radyasyon tehlike sembolü bulunuyor.

    Merkezi saat modülü, gerçek bir Geiger-Müller sayacı. Gerçek zamanlı radyasyon okumalarını gösteren küçük bir dijital ekrana sahip ve radyasyon önceden belirlenmiş bir eşiği aşarsa uyarı sesi çıkaracak şekilde ayarlanabiliyor. Dijital göstergenin etrafında zamanı takip etmek için İsviçre yapımı Ronda 763 kuvars mekanizmasıyla çalışan geleneksel analog saat kadranı bulunuyor.

    Fiyatı 13 bin dolardan başlıyor ve 7 adet üretilecek

    Fiziksel saat mekanizmasının ve ağır titanyum kasanın entegrasyonu, cihaza önemli bir hacim kazandırarak, özelleştirilmiş akıllı telefonu standart bir iPhone'dan belirgin şekilde daha kalın ve ağır hale getiriyor. Geiger son derece özel bir model olup, üretimi yedi adetle sınırlı. Her cihaz, kasaya işlenmiş özel üretim numarasına sahip olacak ve kişiselleştirilmiş orijinallik sertifikasıyla birlikte gönderilecek.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    QuasarFX 2 gün önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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