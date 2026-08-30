13.000 dolarlık özel tasarım iPhone 17 Pro: Ne özelliği var?

Geiger sayacı ile radyasyon ölçümü yapıyor
Merkezi saat modülü, gerçek bir Geiger-Müller sayacı. Gerçek zamanlı radyasyon okumalarını gösteren küçük bir dijital ekrana sahip ve radyasyon önceden belirlenmiş bir eşiği aşarsa uyarı sesi çıkaracak şekilde ayarlanabiliyor. Dijital göstergenin etrafında zamanı takip etmek için İsviçre yapımı Ronda 763 kuvars mekanizmasıyla çalışan geleneksel analog saat kadranı bulunuyor.
Fiyatı 13 bin dolardan başlıyor ve 7 adet üretilecek
Fiziksel saat mekanizmasının ve ağır titanyum kasanın entegrasyonu, cihaza önemli bir hacim kazandırarak, özelleştirilmiş akıllı telefonu standart bir iPhone'dan belirgin şekilde daha kalın ve ağır hale getiriyor. Geiger son derece özel bir model olup, üretimi yedi adetle sınırlı. Her cihaz, kasaya işlenmiş özel üretim numarasına sahip olacak ve kişiselleştirilmiş orijinallik sertifikasıyla birlikte gönderilecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.
daha korkutucu bişey görmedim