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2012'nin En İyi Akıllı Telefonu'nu seçiyoruz! İz bırakan 10 telefon bu videoda!

6 yıl
63,9b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2012 Akıllı Telefon pazarında inanılmaz gelişmeler yaşadığımız bir yıl oldu. Son 1 yılda ultra yüksek çözünürlükte kameralar, ekranlar ve işlem gücündeki artış akıllı telefonları hayatımızın değişmez birer parçası haline getirdi. Bu videomuzda 2012'nin en iyisini arıyoruz!


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cenk78 6 yıl en beğenilen
Telefonun iyi olması kişiden kişiye değişir. Göreceli bir şeydir. O yüzden birinin en iyi telefon şudur demesi saçmadır. Bana göre en iyi telefon, ihtiyaçlarıma en uygun telefon Note 2'dir. Başkasına göre iPhone 5'dir. Sonuç itibariyle listeye aldığınız tüm telefonlar bu sene çıkan en güzel telefonlardır. Aralarında herkese göre en iyisi yoktur.
Telefonun iyi olması kişiden kişiye değişir. Göreceli bir şeydir. O yüzden birinin en iyi telefon şudur demesi saçmadır. Bana göre en iyi telefon, ihtiyaçlarım...
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2 Yanıt Yanıtla +89
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hazarRS 6 yıl
eğer ben telefonumun tüm işlevlerine erişmek istiyor ve telefonumu not-çizim defteri olarak kullanmayı istiyorsam bana göre en iyi telefon note 2'dir. Ama telefonun ayar seçenekleri karman çurman olmasın, cebime sığsın, yanımda her türlü uygulama bulunsun diyorsam iphone 5'tir. Yok ben sürekli yoldayım, bana sadece alo demeye yarasın ve şarjı 6-7 gün gitsin diyorsam da en iyi telefon 3310dur.
Demek istediğim 'en iyi' telefon diye birşey yoktur.
eğer ben telefonumun tüm işlevlerine erişmek istiyor ve telefonumu not-çizim defteri olarak kullanmayı istiyorsam bana göre en iyi telefon note 2'dir. Ama telef...
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electROck35 6 yıl
Nokia Lumia 920'yi o kadar övmüşsünüz ama 9. sıraya koymuşsunuz. Bence ekran, kamera, kablosuz şarj, tasarım, malzeme kalitesi, özel aksesuarları, bambaşka, farklı ve şık işletim sistemiyle çığır açtı.
Nokia Lumia 920'yi o kadar övmüşsünüz ama 9. sıraya koymuşsunuz. Bence ekran, kamera, kablosuz şarj, tasarım, malzeme kalitesi, özel aksesuarları, bambaşka, far...
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RvP. 5 yıl
Xperia Z
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DH Misafiri 5 yıl
htc ne en iyi sony xperia ıon bakın özelliklere
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Technotronic 6 yıl
2013 ün yıldızı xperia Z olacak
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savagemanx 6 yıl
En iyi telefon sadece 2012 değil, 2009 dan beri kızımın fotoğraflarını çektiğim ve baktığım telefonumdur.
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kayamcan 6 yıl
app store sahip note 2'den güzel telefon mu olur aga :)
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Redunay 6 yıl
1 numara için "seçim sizin" diyerek gelebilecek tepkilerden çekinip kaçak oynamışsınız. En iyi 10 akıllı telefonu seçiyoruz diyorsan 1 numarayıda seçeceksin arkadaş. Öyle kaçamak yapmak yok. Keşke biraz daha cesur davransaydınız. 3 numarada Galaxy S3 ü, 2 numarada da İphone 5 i gördükten sonra 1 numarayı gerçekten merak etmiştim.
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DH Misafiri 6 yıl
Derlemiş olduğum blogda en iyi 10 cep telefonunu yayınladım yorumlarınızı bekliyorum. eniyi10ceptelefonu.blogspot.com/...
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Alesta1818 6 yıl
bence de Iphone 5
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Turkay_34 6 yıl
Güzel bir Çalışma Olmuş, Eline emeğine sağlık.....
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aquasea 6 yıl
İphone 5 en iyisi baktın paran yetmiyo HTC de etkileyici
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Kemal K. 6 yıl
1. Nexus 4 kesinlikle.
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