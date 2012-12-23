2012'nin En İyi Akıllı Telefonu'nu seçiyoruz! İz bırakan 10 telefon bu videoda!

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2012 Akıllı Telefon pazarında inanılmaz gelişmeler yaşadığımız bir yıl oldu. Son 1 yılda ultra yüksek çözünürlükte kameralar, ekranlar ve işlem gücündeki artış akıllı telefonları hayatımızın değişmez birer parçası haline getirdi. Bu videomuzda 2012'nin en iyisini arıyoruz!