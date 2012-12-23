2012'nin En İyi Akıllı Telefonu'nu seçiyoruz! İz bırakan 10 telefon bu videoda!

Genel Yayın Yönetmeni
|Xperia Z
|htc ne en iyi sony xperia ıon bakın özelliklere
|2013 ün yıldızı xperia Z olacak
|En iyi telefon sadece 2012 değil, 2009 dan beri kızımın fotoğraflarını çektiğim ve baktığım telefonumdur.
|app store sahip note 2'den güzel telefon mu olur aga :)
|1 numara için "seçim sizin" diyerek gelebilecek tepkilerden çekinip kaçak oynamışsınız. En iyi 10 akıllı telefonu seçiyoruz diyorsan 1 numarayıda seçeceksin arkadaş. Öyle kaçamak yapmak yok. Keşke biraz daha cesur davransaydınız. 3 numarada Galaxy S3 ü, 2 numarada da İphone 5 i gördükten sonra 1 numarayı gerçekten merak etmiştim.
|Derlemiş olduğum blogda en iyi 10 cep telefonunu yayınladım yorumlarınızı bekliyorum. eniyi10ceptelefonu.blogspot.com/...
|Güzel bir Çalışma Olmuş, Eline emeğine sağlık.....
|İphone 5 en iyisi baktın paran yetmiyo HTC de etkileyici
|1. Nexus 4 kesinlikle.
Demek istediğim 'en iyi' telefon diye birşey yoktur.