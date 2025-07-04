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    Tesla Model Y, geçen yıl dünyada en çok satan otomobil unvanını kaybetti

    Tesla Model Y, geçen yıl dünyanın en çok satan otomobili unvanını kaybetti. Paylaşılan verilere göre bu unvan, çok küçük farkla Toyota RAV4’e geçti. İşte en çok satan modeller...

    Tesla Model Y, en çok satan otomobil unvanını kaybetti Tam Boyutta Gör
    Tesla Model Y, geçen yıl dünyanın en çok satan otomobili unvanını kaybetti. JATO Dynamics tarafından paylaşılan verilere göre bu unvan, yalnızca %0,16’lık farkla Toyota RAV4’e geçti.

    2023'ün ilk çeyreğinden bu yana Model Y, dünyanın en çok satan otomobili unvanını elinde tutuyordu. Bu başarı, sadece Tesla gibi yeni bir otomobil üreticisi için değil, elektrikli araçlar için de büyük bir başarıydı. Ancak son bir senedir Tesla'da yaşanan kötü gidiş, Model Y'nin unvanını kaybetmesine neden oldu.

    Tesla Model Y, en çok satan otomobil unvanını kaybetti Tam Boyutta Gör

    2024'ün en çok satan otomobilleri

    Buna rağmen Tesla'nın popüler modeli yüksek satış rakamlarını koruyor. Toyota RAV4, Model Y’yi dünya genelinde yalnızca 3.000 adet gibi küçük bir farkla geride bırakabildi. Satışlarını %11 arttıran RAV4 geçtiğimiz sene 1,19 milyon adet satmayı başardı.

    Tesla’nın bir diğer modeli olan Model 3 ise 2024’te %10’luk bir artışla küresel satışlarda 9. sıradaki yerini korudu. İlk 10’da ayrıca BYD Qin de yer aldı. Böylece ilk 10 araç arasında 3 elektrikli model kendine yer bulmayı başardı. Toyota ise ilk 10'a 5 model sokarak büyük bir başarıya imza attı.

    İlginçtir ki, hem RAV4 hem de Model Y bu başarıyı ömürlerinin sonlarına yaklaşırken elde etti. RAV4 için 2026 model yılına yönelik bir makyaj Mayıs ayında duyuruldu. Bu güncellemeyle sadece hibrit ve plug-in hibrit versiyonlar kalacak, içten yanmalı motorlu versiyonlar sonlandırılacak. Bu duruma rağmen, mevcut nesliyle RAV4 şimdiye kadarki en yüksek satışını gerçekleştirdi.

    Sene başında tanıtılan yeni Model Y ile birlikte, Tesla unvanını geri alabilecek mi hep birlikte göreceğiz.

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