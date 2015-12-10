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2015'in "506" viral videosu 21 dakikaya sığdırıldı

Geride bırakmaya hazırlandığımız 2015 yılında çok ilginç videolar yayınladı. Luc Bergeron ise bunların en önemlilerini bir araya getirmek gibi çılgınca bir işe imza attı. Bu ilginç video haberimizde.
3 yıl
4,3b
1
11
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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2015'in

2016 yılına girmeye sadece haftaların kaldığı şu günlerde 2015'i hatırlamaya devam ediyoruz. Bu sefer karşımıza çıkan bir video ise şimdiye kadar yapılan çalışmalara hiç ama hiç benzemiyor.
Aktör ve video editörü Luc Bergeron, 2015 yılında yayınlanan 506 adet "viral" videoyu bir araya getirdi ve ortaya 21 dakikalık harika bir kombinasyon çıkarttı. Düzenlemesinin tam 260 saat tutuğu belirtilen video, 2015'in en sevilen içeriklerine hızlı bir geri dönüş sunuyor ve hafızaları tazeliyor.
Mutlaka izlenmesi gereken videoya aşağıda ulaşabilirsiniz. 

http://mashable.com/2015/12/09/best-viral-videos-2015/#220686xpPmqH Yorum Yaz
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1 Avatar
cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
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Pi 3 yıl
Adamlarda rahatlik var. İs, gelecek korkusu yok. O yuzden rahatca istedikleri seyleri yapabiliyorlar. Biz videodakilerin birini yapmaya kalksak ekipmanlari almaya para yetmez. Ekipmanlari aldin isten gucten vakit bulamazsin. Hadi buldun diyelim yer lazim. Ulasim falan. Yani biz heyecanı lunaparkta yasariz anca.
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YveJhin 3 yıl Pi
eren15935
Adamlarda rahatlik var. İs, gelecek korkusu yok. O yuzden rahatca istedikleri seyleri yapabiliyorlar. Biz videodakilerin birini yapmaya kalksak ekipmanlari almaya para yetmez. Ekipmanlari aldin isten gucten vakit bulamazsin. Hadi buldun diyelim yer lazim. Ulasim falan. Yani biz heyecanı lunaparkta yasariz anca.

Hahaha helal ,bizim icin heyecan gondol :)
Diger hersey icin master card
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津波 3 yıl
Gerçekten güzel bir videoydu
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K4PTAN 3 yıl
Sonra döndüm dedimki ne kadarda sıkıcı bir hayatım var
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Patren 3 yıl
vay arkadaş 1 yılda ne kadar çok şey olmuş
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V4LKyR 3 yıl
506 mı, 560 mı? Arada 54 fark var.
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caneycaney 3 yıl
yahu bu free run yapanlar ne iş gökdelenlerin vinçlerin tepesine çıkıyorlar paraşüt yok birşey yok.Benim başım döndü yeminlen
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