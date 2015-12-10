2015'in "506" viral videosu 21 dakikaya sığdırıldı

2016 yılına girmeye sadece haftaların kaldığı şu günlerde 2015'i hatırlamaya devam ediyoruz. Bu sefer karşımıza çıkan bir video ise şimdiye kadar yapılan çalışmalara hiç ama hiç benzemiyor.

Aktör ve video editörü Luc Bergeron, 2015 yılında yayınlanan 506 adet "viral" videoyu bir araya getirdi ve ortaya 21 dakikalık harika bir kombinasyon çıkarttı. Düzenlemesinin tam 260 saat tutuğu belirtilen video, 2015'in en sevilen içeriklerine hızlı bir geri dönüş sunuyor ve hafızaları tazeliyor.

Mutlaka izlenmesi gereken videoya aşağıda ulaşabilirsiniz.

http://mashable.com/2015/12/09/best-viral-videos-2015/#220686xpPmqH