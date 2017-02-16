2017 model Lenovo ThinkPad X1 ailesi mercek altında: Mükemmele daha yakın

ThinkPad ailesinin dizüstü bilgisayar dünyasında ayrı bir yeri vardır. IBM ile başlayan ve Lenovo ile devam eden bu seri, her yeni jenerasyonda daha iyisini sunmayı başarıyor. Peki ya 2017 serisi?

Lenovo'nun zaten oldukça başarılı olan ThinkPad X1 Carbon ve onun döndürülebilir ekranlı Yoga versiyonu daha da iddialı geliyor. 2017 güncellemesi alan bilgisayarların detayları özel videomuzda.