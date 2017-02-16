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2017 model Lenovo ThinkPad X1 ailesi mercek altında: Mükemmele daha yakın

2 yıl
27,3b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ThinkPad ailesinin dizüstü bilgisayar dünyasında ayrı bir yeri vardır. IBM ile başlayan ve Lenovo ile devam eden bu seri, her yeni jenerasyonda daha iyisini sunmayı başarıyor. Peki ya 2017 serisi?
Lenovo'nun zaten oldukça başarılı olan ThinkPad X1 Carbon ve onun döndürülebilir ekranlı Yoga versiyonu daha da iddialı geliyor. 2017 güncellemesi alan bilgisayarların detayları özel videomuzda. 

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eulogy 2 yıl en beğenilen joyberk
joyberk

Thinkpad kalite demektir ama IBM olanı

Thikpad her zaman kaliteliydi. Lenovo markası altında da kaliteli.
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sylver89 2 yıl AndaCakan
AndaCakan

Thinkpad ovarrated çöp demektir.

anlayamazsınız [>:]
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Biggest Star 2 yıl 1BilimAdamı
Fire_67
Thinkpad ne demektir

Thinkpad kalite demektir
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compy 2 yıl
Amerika'ya gittiğimde amazon.com/... cihazı 1499$'a aldım. Bu fiyata bu özellikleri bu hafiflikte ve kalitede bulmak nerdeyse imkansız.
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_wise_ 2 yıl
Yemin ediyorum sizi dinlerken kulaklarım yoruldu.
Bu nasıl bir anlatım tarzıdır. Eskiden bu kadar kasıntı değildiniz. Yeni tarz mı geliştirdiniz?
Berbat.
Her cümle bitişinde kasıntı ve rezalet bir bitiriş.
Her "yor" ekini "yo" diye söylemek dahil, resmen Türkçe katliamı.
Ben uyarıyorum.
Cümle bitişindeki kasıntı halinizi düzeltin.
Gerçekten çok kulak tırmalıyor. Çok yoruyor. videoyu açtım. "İşte tanıdık yüz." dedim. sevinerek, dinlemeye başladım. Sizin cümle bitişindeki kasıntı ses tonunuz yüzünden yoruldum.
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Quattro 2 yıl
Her noktasında kalite akan cihazlar bunlar.
Genellikle uluslararası şirketlerin çalışanlarına zimmetledikleri makineler oluyor.
Şirket bu tarz güçlü makineleri size verir ve mesai boyunca nerede olursanız olun tıkır tıkır çalışmanızı temin eder.
2000 liralık; menteşesi kopan wifi'den düşen touchpadi bozulan Casper'larla kulvarları aynı değil.
5-6 kiloluk 2 saat pille anca çalışabilen oyun laptopları da bunun amacına hizmet etmiyor.
İş bilgisayarları hiçbir zaman ucuz olmaz.
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lapatid 2 yıl
yemişim kalitesini
10.000(on bin) tl bu alet
üstüne binip A noktasından B noktasına gidemiyorsam bu fiyat segmentinde başarısız bir cihaz
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drainBamaged 1 yıl lapatid
Orijinalden alıntı: lapatid
yemişim kalitesini
10.000(on bin) tl bu alet
üstüne binip A noktasından B noktasına gidemiyorsam bu fiyat segmentinde başarısız bir cihaz

Bu fiyat segmentindeki başarılı cihazları da paylaşırsanız daha çok aydınlanırız.
Bu tarz sistemlerin fiyatlarını sadece donanım için düşünürseniz böyle yorumlar yapmanız normal.
Buna 10.000 TL (ki daha uygun fiyata bulunuyor Türkiye'deki son modelleri) veren adamın derdi donanım değil.
Bu bilgisayarın neden 10.000 TL ettiğine dair size bir örnek vereyim.
Ben bir yazılım şirketi sahibi olarak kendime bu bilgisayardan sipariş ettim ve son derece de memnunum. Bir süreliğine de şehir dışına taşındım. Bilgisayardaki SIM kart slotu bozuldu. ThinkPad destek hattına telefon ettim, derdimi dinlediler, ellerinde parça (komple anakart) yoktu, sipariş ettiler, bulunduğum yere geldiler ve değiştirip gittiler.
Siz bunu 3.000 TL'lik bilgisayarınızda yaptıramaz, teknik servis kapılarında sürünürsünüz.
Böyle bir cihazı kullanan adam sorunlarla muhattap olmak istemez. O yüzden o parayı da verir.
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Piêr Dé Sans 2 yıl
X1 carbon muazzam bir pc fakat en zayıf yanı usblerin olduğu kısımdı. Dikkatli kullanmazsanız anlık dalgınlıklarda oraya takılı bir usb cihaz yüzünden anakartı çatlatabiliyorsunuz.
Onun dışında kusursuza yakın bir pc.
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al-ozaria 2 yıl
Kaliteli malzeme, dayanıklılık, uzun ömür demektir.
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Guhong01 2 yıl
Thinkpad taşı kırmak için çekice ihtiyaç olmaması demektir
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AndaCakan 2 yıl
Thinkpad ovarrated çöp demektir.
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sylver89 2 yıl AndaCakan
AndaCakan

Thinkpad ovarrated çöp demektir.

anlayamazsınız [>:]
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joyberk 2 yıl
Thinkpad kalite demektir ama IBM olanı
1 Yanıt Yanıtla +1
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eulogy 2 yıl joyberk
joyberk

Thinkpad kalite demektir ama IBM olanı

Thikpad her zaman kaliteliydi. Lenovo markası altında da kaliteli.
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buraxus 2 yıl
Thinkpad kalite demektir
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