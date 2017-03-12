2017’de çalışılacak en iyi şirketler açıklandı

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Fortune dergisinin hazırladığı ünlü “çalışılacak en iyi 100 şirket” listesi 2017 yılı için hazırlandı. Derginin web sitesinden paylaşılan listede Call of Duty, Destiny, World of Warcraft, Overwatch gibi oyunların yayımcılığını yapan Activision Blizzard da bulunuyor.

İlk olarak 2015 senesinde 96. sıradan listeye girmeyi başaran Activision Blizzard, 2016 senesinde 77. sıraya, bu sene ise 66. sıraya yükselmeyi başardı. Bir şirketin 3 sene art arda listede kalabilmesi ve hatta kısa bir sürede bu kadar yükselebilmesi oldukça büyük bir başarı. Örneğin 2015 senesinde listenin 13. sırasında bulunan Riot Games, 2016’da 39. sıraya geriledi ve 2017 listesinde yer almayı başaramadı.

Listenin birinciliği, birkaç senedir olduğu gibi Google’a ait. Öte yandan Nvidia 39. sırada, Adobe Systems 60. sırada ve AT&T 93. sırada yer alıyor. Tüm listeyi buradaki bağlantı üzerinden görüntüleyebilir, listedeki şirketler hakkında detaylı bilgiye ulaşabilir ve sıralamanın neye göre yapıldığını öğrenebilirsiniz.

http://beta.fortune.com/best-companies/list