Duolingo “Game of Thrones dili” öğretecek

Ekranların en ünlü dizilerinden Game of Thrones’un dili, dünyaca ünlü dil öğrenme platformu Duolingo’ya dahil oluyor. Dizinin en sevilen karakterlerinden birisi olan Daenerys Targaryen’in kullandığı “High Valyrian” isimli yapay dil, yakın tarihte Duolingo üzerinden öğrenilebilecek diller arasına eklenecek.

Duolingo’nun Dedalvs isimli kullanıcısı bu özel dilin eğitimini hazırlıyor. Şimdilik yalnızca İngilizce üzerinden öğrenilebilecek dilin 1. aşama derslerinin yakın bir tarihte kullanıma sunulması bekleniyor. Yaklaşık 8 aydır dil eğitimi üzerinde çalışmalarını sürdüren Duolingo, Reddit kullanıcıları tarafından paylaşılan bilgilere göre “Valyrio Mazis” (“Valyrian geliyor”) şeklinde bir mesaj paylaştı. Kısa bir süre sonra silinen bu mesaj yeni dilin yakın tarihte uygulamaya ekleneceğini gösteriyordu. Mesajın yayılması üzerine Duolingo, yarın (13 Temmuz) tarihinde dilin kullanıma sunulacağını duyurdu.

Duolingo, yeni dilleri dil ailesine eklemeden önce 3 farklı aşamada test ediyor. İlk aşama testlerin yalnızca gönüllü kişiler tarafından kullanılabildiği aşama. İkinci ise tüm Duolingo kullanıcılarına açık olan beta sürümü. Üçüncü ve son aşamada da dil tam olarak uygulamaya ekleniyor. Daha önceden de belirttiğim gibi High Valyrian birinci aşamaya yeni geçiyor. Yani yalnızca gönüllü kişiler yeni dili deneyebilecek.

https://www.engadget.com/2017/07/11/duolingo-game-of-thrones-high-valyrian-almost-ready/