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Duolingo “Game of Thrones dili” öğretecek

Milyonlarca kullanıcısıyla dünyanın en ünlü dil öğrenme platfomlarından birisi olan Duolingo, Game of Thrones’a özel olarak hazırladığı “High Valyrian” dili derslerini yakında kullanıma sunacak.
1 yıl
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9
Mobil Uygulamalar
Emre Karakullukçu
Yazar
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Ekranların en ünlü dizilerinden Game of Thrones’un dili, dünyaca ünlü dil öğrenme platformu Duolingo’ya dahil oluyor. Dizinin en sevilen karakterlerinden birisi olan Daenerys Targaryen’in kullandığı “High Valyrian” isimli yapay dil, yakın tarihte Duolingo üzerinden öğrenilebilecek diller arasına eklenecek.
 

Duolingo’nun Dedalvs isimli kullanıcısı bu özel dilin eğitimini hazırlıyor. Şimdilik yalnızca İngilizce üzerinden öğrenilebilecek dilin 1. aşama derslerinin yakın bir tarihte kullanıma sunulması bekleniyor. Yaklaşık 8 aydır dil eğitimi üzerinde çalışmalarını sürdüren Duolingo, Reddit kullanıcıları tarafından paylaşılan bilgilere göre “Valyrio Mazis” (“Valyrian geliyor”) şeklinde bir mesaj paylaştı. Kısa bir süre sonra silinen bu mesaj yeni dilin yakın tarihte uygulamaya ekleneceğini gösteriyordu. Mesajın yayılması üzerine Duolingo, yarın (13 Temmuz) tarihinde dilin kullanıma sunulacağını duyurdu.

 

Duolingo, yeni dilleri dil ailesine eklemeden önce 3 farklı aşamada test ediyor. İlk aşama testlerin yalnızca gönüllü kişiler tarafından kullanılabildiği aşama. İkinci ise tüm Duolingo kullanıcılarına açık olan beta sürümü. Üçüncü ve son aşamada da dil tam olarak uygulamaya ekleniyor. Daha önceden de belirttiğim gibi High Valyrian birinci aşamaya yeni geçiyor. Yani yalnızca gönüllü kişiler yeni dili deneyebilecek.


https://www.engadget.com/2017/07/11/duolingo-game-of-thrones-high-valyrian-almost-ready/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 yıl
Cüce dili de isterizz (LOTR)
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Manchester United 1 yıl
Elfçede isteriz.
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arel.gr 1 yıl
https://translate.google.com/ 'da yerini almis bile, neden olmasin
???
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fnxcoder 1 yıl
Sonrada DOTRAK'ça dersleri başlar artık
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ozgkara 1 yıl
İş başvurularında olmazsa olmaz tabii.
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halitozbasli 1 yıl
kullanılmayan dili hafıza siliyor geriye sadece o dili öğrenmek için harcanan zamanın hatırası kalıyor. Keşke hafızamız çok geniş olsada elf dili ve latinceyide dil daharcığımızda bulundura bilsek.
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NeroWin 1 yıl
Dili öğrenmek kolay asıl kelime haznesi nasıl. 200-300 kelimeyle olmaz o iş...
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dugers 1 yıl
Duolingo gözümü yaşarttı. Bende nerden öğrenebilirim diye düşünuyordum.
Teşekkürler Duolingo.
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EmreKarakullukcu 1 yıl dugers
Ejderhayla anlaşamıyor muydun yoksa
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