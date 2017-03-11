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Mars kolonisi için insan zihninin ve vücudunun değiştirilmesi gerekebilir

Bilim insanı Konrad Szocik, Mars’a koloni kurmak adına yola çıkacak astronotların Mars koşullarında hayatta kalabilmek için bazı değişimler geçirmesinin gerekli olabileceğini dile getirdi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,7b
1
21
Uzay
Emre Karakullukçu
Yazar
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Mars kolonisi için insan zihninin ve vücudunun değiştirilmesi gerekebilir
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Institute of Information Technology and Management’ta görevli olan bilim insanı Konrad Szocik, Mars’a yapılacak olan yolculukla ilgili görüşlerini paylaştı. Bilişsel bilim konusunda uzman olan Szocik, Mars’a gidecek olan astronotların Mars atmosferinde hayatta kalamayacaklarını tahmin ettiğini dile getirdi. Szocik’in söylediğine göre bunun en büyük nedeni, dünyanın hiçbir bölgesinde Mars’ın sahip olduğu atmosfere benzer koşulları yaratamamak.

Szocik, Antarktika’da ve Uluslararası Uzay İstasyonu’nda da çalışmalarını sürdüren NASA’nın, mikro gravite ve radyasyon gibi etkenlerin astronotlar üzerindeki uzun vadeli etkilerini hesaba katmadığını ileri sürdü. Bu etkenlerden ötürü dünyada detaylı bir Mars atmosferi yaratmanın son derece zorlu olduğundan bahseden bilim insanı, Mars’ta koloni kuracak ekibin zihinsel ve bedensel olarak değiştirilmesinin gerekli olabileceğini söyledi. Bilim insanı, insan duyularının elektrikle güçlendirilmesi ve kritik durumlarda duygusal sorunların yaşanmaması için ilaç kullanılması gibi örnekler verdi.

Szocik, Mars yolculuğunda görev alması gereken kişilerin de dikkatli seçilmesi gerektiğini düşünüyor. Bilim insanına göre yolculukte dayanıklı, çevik ve zor koşullara ayak uydurabilen bireylerin kullanılması görevin başarı şansını büyük ölçüde yükseltecektir.


http://www.seeker.com/colonizing-mars-might-require-humans-to-radically-alter-their-bodies-a-2304346104.html Yorum Yaz
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gun 2 yıl en beğenilen
The expanse diye bir dizi var tavsiye ederim insanların güneş sistemini kolonize etmesi ve kuşaklı diye artık dünyada yaşayamayan bir insanlardan bahsediyor. Sadece dünya dışında doğup büyüdüğü için yeni bir tür değil yani.
İnsanlar zaten adapte olacaklardır ama zamanla da değişeceklerdir.
The expanse diye bir dizi var tavsiye ederim insanların güneş sistemini kolonize etmesi ve kuşaklı diye artık dünyada yaşayamayan bir insanlardan bahsediyor. S...
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Simplify 2 yıl
2030 yılında başlayacaklarını söylemişler muhtemelen bunu bir 30 yıl sonraya aktarırlar . Tipik NASA. Her hafta yeni bir dünyaya benzeyen gezegen keşfederler sadece haberde kalır ve zihinlerde nasa buldu kalır. 2030'a kadar yaşayacak olanlar unutmasın bu sözümü marsa gidiş falan hikaye amerika yeni bir aya gidiş filmi çekiyor.
2030 yılında başlayacaklarını söylemişler muhtemelen bunu bir 30 yıl sonraya aktarırlar . Tipik NASA. Her hafta yeni bir dünyaya benzeyen gezegen keşfederler sa...
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Guest-84CA19B46 2 yıl
Gezegen bol fakat şuanki teknoloji ile diğer gezegenlere gitmek imkansız komik gelecek ama eğer uzaylılar varsa ve insanlara ışık hızı teknoloji verirlerse her yere gidilebilir
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underlater 2 yıl
Tamam Mars'ı hedef koysunlar ama daha kolay ve yaşanabilir sınırda olan ayda bir koloni kursunlar daha akılcı olmaz mı?
Orada büyüyecek olan bebekler de Mars'ın koşullarında yaşamaya bizden yakın olacaktır tabi %1 mi yoksa milyonda 1 mi yakın orasını bilmek güç!
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axaxa 2 yıl
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montevo 2 yıl axaxa
lawyer77

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kekoların alayını yollayalım.
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DH Misafiri 2 yıl
Türkleri yollayın bir şey olmaz. yıllardır zaten hormonlu radyasyonlu gdo lu ya alışmışlar.
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silversmith 2 yıl
Günümüzde bazı insanlar maalesefki insan olmaktan çıkmış! Onları tekrar insan yapmayı denemek, sanırım daha iyi olur! :)
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General. 2 yıl
İnsanoğlu orayada zıçacak
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bytradm 2 yıl
marsta yıllarca görevli olarak yaşadığını iddia eden eski
asker ve n.sa çalışanları var. tabiki onlar deli artık
vede kazaya kurban gidebiliyorar. hepsinde hafıza kaybı
problemi olmasıda tesadüf.
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redoracle 2 yıl
Avatar projesi yakında başlayacak zaten illa bizim gitmemize gerek yok,avatarımızla gideriz.
Şöyle alien gibi,predator gibi dayanıklı,son uzay teknolojilerine hakim,2-3 dünya dışı dile hakim avatar aranıyor,ücret karşılıklı görüşülecektir
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firtinax 2 yıl
Şu dünyayı adam gibi yaşanacak şekilde tutmayı öğrenmeden başka gezegenlere gitmenin hiçbir anlamı yok. Bu bencilliklerle nereye gitsek orayı da yaşanmaz hale getiririz.
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gxhero 2 yıl
Zaten bir insanlığımız kalmıştı onuda...
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