Mars kolonisi için insan zihninin ve vücudunun değiştirilmesi gerekebilir

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Institute of Information Technology and Management’ta görevli olan bilim insanı Konrad Szocik, Mars’a yapılacak olan yolculukla ilgili görüşlerini paylaştı. Bilişsel bilim konusunda uzman olan Szocik, Mars’a gidecek olan astronotların Mars atmosferinde hayatta kalamayacaklarını tahmin ettiğini dile getirdi. Szocik’in söylediğine göre bunun en büyük nedeni, dünyanın hiçbir bölgesinde Mars’ın sahip olduğu atmosfere benzer koşulları yaratamamak.

Szocik, Antarktika’da ve Uluslararası Uzay İstasyonu’nda da çalışmalarını sürdüren NASA’nın, mikro gravite ve radyasyon gibi etkenlerin astronotlar üzerindeki uzun vadeli etkilerini hesaba katmadığını ileri sürdü. Bu etkenlerden ötürü dünyada detaylı bir Mars atmosferi yaratmanın son derece zorlu olduğundan bahseden bilim insanı, Mars’ta koloni kuracak ekibin zihinsel ve bedensel olarak değiştirilmesinin gerekli olabileceğini söyledi. Bilim insanı, insan duyularının elektrikle güçlendirilmesi ve kritik durumlarda duygusal sorunların yaşanmaması için ilaç kullanılması gibi örnekler verdi.

Szocik, Mars yolculuğunda görev alması gereken kişilerin de dikkatli seçilmesi gerektiğini düşünüyor. Bilim insanına göre yolculukte dayanıklı, çevik ve zor koşullara ayak uydurabilen bireylerin kullanılması görevin başarı şansını büyük ölçüde yükseltecektir.

http://www.seeker.com/colonizing-mars-might-require-humans-to-radically-alter-their-bodies-a-2304346104.html