Mars kolonisi için insan zihninin ve vücudunun değiştirilmesi gerekebilir

Szocik, Antarktika’da ve Uluslararası Uzay İstasyonu’nda da çalışmalarını sürdüren NASA’nın, mikro gravite ve radyasyon gibi etkenlerin astronotlar üzerindeki uzun vadeli etkilerini hesaba katmadığını ileri sürdü. Bu etkenlerden ötürü dünyada detaylı bir Mars atmosferi yaratmanın son derece zorlu olduğundan bahseden bilim insanı, Mars’ta koloni kuracak ekibin zihinsel ve bedensel olarak değiştirilmesinin gerekli olabileceğini söyledi. Bilim insanı, insan duyularının elektrikle güçlendirilmesi ve kritik durumlarda duygusal sorunların yaşanmaması için ilaç kullanılması gibi örnekler verdi.
Szocik, Mars yolculuğunda görev alması gereken kişilerin de dikkatli seçilmesi gerektiğini düşünüyor. Bilim insanına göre yolculukte dayanıklı, çevik ve zor koşullara ayak uydurabilen bireylerin kullanılması görevin başarı şansını büyük ölçüde yükseltecektir.
http://www.seeker.com/colonizing-mars-might-require-humans-to-radically-alter-their-bodies-a-2304346104.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İnsanlar zaten adapte olacaklardır ama zamanla da değişeceklerdir.