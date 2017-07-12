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Facebook, Messenger sohbetlerinin arasına reklam yerleştirecek

Facebook, ilk olarak Avustralya ve Tayland’da denediği Messenger reklamlarını tüm dünyada kullanıma sunmayı planlıyor. Reklamlar Messenger sohbetlerinin arasında yer alacak.
1 yıl
1,5b
1
8
Mobil Uygulamalar
Emre Karakullukçu
Yazar
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Dünyanın en çok kullanıcı sayısına sahip mesajlaşma platformlarından birisi olan Messenger, kullanıcılarına reklam göstermeye başlayacak. Facebook, bir süredir Avustralya ve Tayland’da denediği yeni reklamlarını tüm dünyada denemeye sunacağını, ardından da bu yeniliği tüm Messenger kullanıcılarının kullanıma sunacağını duyurdu.
Facebook, Messenger sohbetlerinin arasına reklam yerleştirecek
 

Reklamların ne şekilde sıralanacağı ve kaç adet reklamın gösterileceği kişiden kişiye değişecek. Paylaşılan görseller reklamların sohbetler arasına yerleştirileceğini gösteriyor ancak reklam sayısı ve konumu sohbet sayısına, cihazın piksel yoğunluğuna ve ekran büyüklüğüne bağlı olacak.

 

Messenger’da yer alacak olan reklam alanları gelecek aydan itibaren satışa sunulacak. Alanlar Ads Manager ve Power Editor üzerinden satın alınabilecek. Messenger’daki reklamlar mesaj içeriklerine göre değil, Facebook etkileşimlerine göre seçilecek.


https://tech.slashdot.org/story/17/07/11/1857205/facebook-messenger-globally-tests-injecting-display-ads-into-inbox?utm_source=feedly1.0mainlinkanon&utm_medium=feed Yorum Yaz
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nehuse 1 yıl en beğenilen
Facebook uygulamasını sildim browser üzerinden işimi hallediyorum facebook boşuna kurmaya mecbur etmiyomuş çıktı ortaya .
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netstat 1 yıl
bunu umarım whatsappta denemezler
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murdocklawless 1 yıl
muhabbetin içine edecek yani. e süpermiş, bir firma kendi ayağına ancak bu kadar güzel sıkabilirdi.
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Fx_57,5 1 yıl
uygulama 3 günde bir güncelleme alır,mesajlaşma uygulamasını geçen yıllarda zorunlu yaptı,mesajlaşma uygulaması boyutu büyük ve hantal çalışıyor,arayüzü karışık.
yahu whatsapp ı aldınız zaten biraz örnek alsanıza.
çıkarma vs ekleyeceğim diye arayüzü karma karışık hale getirmişler.
çöp.
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slckaydemir 1 yıl
Hepsine yerleştirin eksik kalmasın çıkın çıkın yerleştirin.
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java 1 yıl
Reklam çıktığı gün silerim. Zaten az kullanıyorum bir de reklamıyla uğraşamam...
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Virinom 1 yıl
Ekranların çözünürlüğü arttıkça her tarafımız reklam olmaya başladı. Yaşasın Lucky Patcher. Yaşasın apk düzenleme :)
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damn2u 1 yıl
Bir araları Simple Pro (Simple For Facebook) ücretsiz olunca indirmiştim, iyi ki de indirmişim, messenger eklentisi falan istemiyor. Birden fazla hesap kullanımına da izin veriyor.
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nehuse 1 yıl en beğenilen
Facebook uygulamasını sildim browser üzerinden işimi hallediyorum facebook boşuna kurmaya mecbur etmiyomuş çıktı ortaya .
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