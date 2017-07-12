Facebook, Messenger sohbetlerinin arasına reklam yerleştirecek





Dünyanın en çok kullanıcı sayısına sahip mesajlaşma platformlarından birisi olan Messenger, kullanıcılarına reklam göstermeye başlayacak. Facebook, bir süredir Avustralya ve Tayland’da denediği yeni reklamlarını tüm dünyada denemeye sunacağını, ardından da bu yeniliği tüm Messenger kullanıcılarının kullanıma sunacağını duyurdu.

Reklamların ne şekilde sıralanacağı ve kaç adet reklamın gösterileceği kişiden kişiye değişecek. Paylaşılan görseller reklamların sohbetler arasına yerleştirileceğini gösteriyor ancak reklam sayısı ve konumu sohbet sayısına, cihazın piksel yoğunluğuna ve ekran büyüklüğüne bağlı olacak.

Messenger’da yer alacak olan reklam alanları gelecek aydan itibaren satışa sunulacak. Alanlar Ads Manager ve Power Editor üzerinden satın alınabilecek. Messenger’daki reklamlar mesaj içeriklerine göre değil, Facebook etkileşimlerine göre seçilecek.

https://tech.slashdot.org/story/17/07/11/1857205/facebook-messenger-globally-tests-injecting-display-ads-into-inbox?utm_source=feedly1.0mainlinkanon&utm_medium=feed