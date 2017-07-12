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Ünlü analiste göre PlayStation 5 “yarım adım" olacak

Wedbush Securities’in analistlerinden birisi olan Michael Pachter GamingBolt’a verdiği röportajda PlayStation 5’in beklenileni veremeyeceğini dile getirdi ve konsolu “yarım adım” olarak niteledi.
1 yıl
5,3b
1
25
Oyun Konsolları
Emre Karakullukçu
Yazar
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Ünlü analiste göre PlayStation 5 “yarım adım
Xbox One X’in tüm detaylarının ortaya çıkmasının ardından gözler Sony tarafına çevrildi ve oyuncular PlayStation 5’i beklemeye başladı. Her ne kadar bu konsolun 2019 senesine kadar satışa sunulmayacağı iddiası ortaya atılmış olsa da, birçok oyun PlayStation 5’in güçlü donanımlara sahip olacağını tahmin ediyor. Ancak Wedbus Securities’in analisti Michael Pachter oyun konsolu hakkında farklı görüşlere sahip.
 

GamingBolt’a röportaj veren Pachter, Sony’nin sektördeki gidişatından ve yeni konsollardan bahsetti. Ünlü analistin söylediklerine göre PlayStation 5 Sony için bir diğer “yarım adım” olacak ve ne oyuncuların beklentilerini karşılayabilecek, ne de Sony’ye hedeflediğini sunabilme konusunda başarılı olacak.

 

Pachter “yarım adım” diyerek neyi kastettiğini açıklamak adına PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro’yu örnek gösterdi. İki konsol arasında kayda değer bir fark olmadığına dikkat çeken analist “Teknik açıdan PlayStation 4 Pro’nun iyi olduğu söylenebilir ve bu PlayStation 5’e doğru atılmış bir yarım adımdı. PlayStation 5 de diğer yarım adım olacaktır.” dedi.

 

Pachter PlayStation 5’in 2018 senesinde satışa sunulmayacağını düşündüğünü paylaştı ve büyük ihtimalle 2019 senesinde konsolu göreceğimizi söyledi. Analiste göre Sony, PlayStation 5’in satışa sunulma tarihini 4K Tvlerin yaygınlaşacağı dönem için ayarlıyor. Bu nedenle cihazın 2020 senesinde satışa sunulma ihtimali de mevcut. 2019 senesinde ABD’nin yüzde 50’sinin, dünyanın ise yüzde 35’inin 4K Tvye sahip olacağı tahmin ediliyor.


https://www.gamespot.com/articles/ps5-to-launch-in-2019-and-will-be-another-half-ste/1100-6451610/ Yorum Yaz
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*siteci* 1 yıl en beğenilen
Şu anki yarım nesil konsolları sınırlayan unsur Amd'nin tablet işlemcisi olarak geliştirdiği işlemcilerdir. Gerçek 4K konsolu denilen Xbox One X bile hala o eski ve güçsüz işlemciyi overclock ederek kullanıyor. Bu durumda birçok oyunda 4K ya hayal olarak kalacak, ya da Xbox One grafiklerini değiştirmeden çözünürlüğü yükselterek 4K'ya ulaşacaklar.
Bence gerçek 4K devrimi dediğimiz olay PS5 ve yeni Xbox ile olacak. 7nm'li olgunlaşmış Ryzen ve Vega'nın devamı olacak olan Navi ile 400 dolar civarına iyi grafiklerle 4K oynayabileceğimizi düşünüyorum.
Şu anki yarım nesil konsolları sınırlayan unsur Amd'nin tablet işlemcisi olarak geliştirdiği işlemcilerdir. Gerçek 4K konsolu denilen Xbox One X bile hala o esk...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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Bad News 1 yıl
GTA 5 açabilecek mi? Sormamız gereken bu.
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bozcan 1 yıl
Adam kabasından sallıyor her yerde haber oluyor. Vay arkadaş!
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FlyingUnderpants 1 yıl
2020 (yirmi yirmi diye de okuyabiliriz) internetin hız rekorları kıracağı, buna bağlı olarak teknolojinin insanı esir alacağı, hayatın tamamen sanal ortama kayacağı, insanlığın kötüye gidişinin hızlanacağı on yılın başlangıcı olacak.
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eric13 1 yıl
Onemli olan exclusivlerini korumasi donanimi takan kim
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olağan_şüpheli 1 yıl
ps4 arşivini çalıştırsın yeter.
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Guest-F8946C419 1 yıl
Kralların yeri değişmez. Sadece ismi değişir. O yüzden Playstation en iyisidir. ;)
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DH Misafiri 1 yıl
PS4 piyasayı domine ediyor, PS5 buldozer gibi ezip geçer kesin...
Horizon Zero Dawn 2, God of War 5, Uncharted 5, The Last of Us 3 , Spider Man PS5 exclusive oyunları CGI photorealism kalitesinde olur ve akılları alır.
2013 yılında herkes Sony ölecek diyordu aynı hataya düşmeyin
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DH Misafiri 1 yıl
Tam tersi..
PS5 7 nm LP yeni Next gen mimari ile geleceği "en büyük adım" olacak. Ryzen de icat edildi artık. Diğer konsollarda bu imkanlar yok. Dar kafa ile düşünmeyin
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St Batuhan 1 yıl
PS5 2020 ye kalırsa yarım adım değil normal bir adım olur. Eğer Sony erken davranıp da çıkartırsa XboxOneX hamlesine karşılık olarak o zaman yarım gibi görülebilir.
Ayrıca yazıda PS5'e doğru yarım adım ps4 pro ise ps5 nasıl başka bir yarım adım oluyor. Daha doğrusu neye doğru yarım adım oluyor. Eğer ps6 ise denilecek o zaman ps4 pro için de direkt çeyrek adım mı demeliyiz genel durumda ya da ne bileyim bir tuhaf geldi şimdi bunu düşününce.
Sonuç olarak ps4 pro güzel olabilirdi ama xbox one x gücünde olsaydı. Yine de fena değil ama Xbox One X de bu sefer Xbox one ile arayı fazla açmış olduğu için ayrı tuhaf. Sony bunu yapmak istemedi ve VR'ı yakalamak adına adım attı :/
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Kerim5100 1 yıl
Desenize PS4 Pro+ geliyor :/
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