Ünlü analiste göre PlayStation 5 “yarım adım" olacak

Xbox One X’in tüm detaylarının ortaya çıkmasının ardından gözler Sony tarafına çevrildi ve oyuncular PlayStation 5’i beklemeye başladı. Her ne kadar bu konsolun 2019 senesine kadar satışa sunulmayacağı iddiası ortaya atılmış olsa da, birçok oyun PlayStation 5’in güçlü donanımlara sahip olacağını tahmin ediyor. Ancak Wedbus Securities’in analisti Michael Pachter oyun konsolu hakkında farklı görüşlere sahip.

GamingBolt’a röportaj veren Pachter, Sony’nin sektördeki gidişatından ve yeni konsollardan bahsetti. Ünlü analistin söylediklerine göre PlayStation 5 Sony için bir diğer “yarım adım” olacak ve ne oyuncuların beklentilerini karşılayabilecek, ne de Sony’ye hedeflediğini sunabilme konusunda başarılı olacak.

Pachter “yarım adım” diyerek neyi kastettiğini açıklamak adına PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro’yu örnek gösterdi. İki konsol arasında kayda değer bir fark olmadığına dikkat çeken analist “Teknik açıdan PlayStation 4 Pro’nun iyi olduğu söylenebilir ve bu PlayStation 5’e doğru atılmış bir yarım adımdı. PlayStation 5 de diğer yarım adım olacaktır.” dedi.

Pachter PlayStation 5’in 2018 senesinde satışa sunulmayacağını düşündüğünü paylaştı ve büyük ihtimalle 2019 senesinde konsolu göreceğimizi söyledi. Analiste göre Sony, PlayStation 5’in satışa sunulma tarihini 4K Tvlerin yaygınlaşacağı dönem için ayarlıyor. Bu nedenle cihazın 2020 senesinde satışa sunulma ihtimali de mevcut. 2019 senesinde ABD’nin yüzde 50’sinin, dünyanın ise yüzde 35’inin 4K Tvye sahip olacağı tahmin ediliyor.

https://www.gamespot.com/articles/ps5-to-launch-in-2019-and-will-be-another-half-ste/1100-6451610/