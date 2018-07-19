2018'de Rainbow Six: Siege'e Başlanır mı? - Bölüm 1

Kimi oyunlara çıktığı dönemde başlamazsanız, her yeri oyunu çok iyi oynayan oyuncular sarar ve keyif almanız zorlaşır. Peki 2018'de Rainbow Six: Siege için bu durum geçerli mi? Oynayalım, görelim.

Bölüm 1: Yıl Olmuş 2018, Rainbow Six: Siege'e Başlanır mı?