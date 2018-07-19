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2018'de Rainbow Six: Siege'e Başlanır mı? - Bölüm 1
10 ay
7b
1
Oyunlar
257
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Iframe Kodu
Tunahan
Editör
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Kimi oyunlara çıktığı dönemde başlamazsanız, her yeri oyunu çok iyi oynayan oyuncular sarar ve keyif almanız zorlaşır. Peki 2018'de Rainbow Six: Siege için bu durum geçerli mi? Oynayalım, görelim.
Bölüm 1: Yıl Olmuş 2018, Rainbow Six: Siege'e Başlanır mı?
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sub0.
10 ay
editörün seçimi
oyuna yeni başladıysanız saldırıda twitch'in otmatiğini savunmada ise jäger'in taramalısını kullanın hem çok az sekiyo silahlar hemde karakterler hızlı olduğu için rushlamayı öğreniyosunuz ama silahları iyi diye özellikleri pek iyi değil takım oyunu oynamıyosanız ama yeni başladığınız için kesin hep adam öldürmeye çalışçaksınız ama unutmayın bu oyun takım oyunu ha bide ubi'nin taktiği var operstörün özeliği ne kadar kötü ise silahı o kadar iyi misal vigil pek bi işe yaradığı söylenemez ama silahı sekmiyo
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sub0.
10 ay
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standart aldım ben param yoktu o kadar abi bune bi baktım standart operatörler 12500 diğerleri 25000 sonra aklıma geldi oyunu ubi yaptı diye bidaki ay yatırdım 150tl 1. ve 2. yıl operatörlerini açtım şimdi oynayarak strandartları açıyom
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dockhanger
10 ay
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level 20 olup rankta diğer insanların emeklerini sömürüp oyunlarını baltalamayın 20 lvl oldun oyunda yenisin casual bebek ama rankda karsılastıgın insanlar cok farklı takım halinde giriyorlar harita bilgisi ölü noktalar ve info ses sabır taktik sağ gösterip sol vurmak vb gibi şeyler oyun tam anlamıyla kanser ona göre baslayın
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DH Misafiri
10 ay
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Ben oyuna season 2 operation velvet shell de başlamıştım o zamandan beri oynuyorum yaklaşık 1000 saatim var starter edition almıştım fakat yorumlarda herkes paraya kıyın standard alın yazmışlar.Ama şöyle bı sıkıntı varki eğer standard alırsanız karakterleri açtıktan sonra oyunda ranktan başka bi amaç kalmıyor.O yüzden uzun soluklu bir oyun 100 saatlik adamla 1000 saatlik adamın arasındaki fark çok fazla standard alıp 100 saatte tüm karakterlerin açtıktan sonra Rank kasmanız çok sıkıntı olur 1000 saat oynayarak en fazla plat 1 olabildim.Tabi seçim sizin.Starter alıp her sene season pass almak çok daha mantıklı.
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bullx
10 ay
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ben en son operation health dönemi oynadım, ozamanlar rank sistemi daha farklıydı 10 maç oynayıp plat 3 olmuştum sonra 4 sonra dia var zaten. casual kd 1.80 ranked 1.92 küsür. 200 saat civarı oynamışlığım var. birkaç tavsiyede bulunayım arkadaşlar için.
1) oyuna giripte karşı takıma boş beleş küfür etmeyin, bizim milletimizin en büyük sıkıntılarından biriside bu. karşıdaki adam seni mi vurdu? başında TR mi yazıyor hemen ana bacı küfür ediyorlar. 1 oğlu 1 kızı olan arkadaşımızın çocuklarına kadar sövmüşlerdi. kardeşim adam bacağını koparmadı, oyunda karakterini vurdu.
2) oyundaki isminize TR yazmayın kardeşim. yukarıda belirttiğim gibi çoluk çocuk sövüyor uğraşıyorsunuz.
3) oyunu bilmeden kendi rankinizin üstündeki adamlarla ranked girmeyin. o adam sizi taşıyor, hak etmediğiniz ranklere geliyorsunuz. gold adam silver plat adam gold gibi oynuyor. sonra farklı adamların takımına düştüğünüzde oyunlarını *** ediyorsunuz insanların. bunu en çok klanlar yapıyor. kısaca boostlatmayın... (ubi bununla ilgili bir düzeltme yaptımı bilmiyorum)
4) ranked oyunlara girmek için belli bir level sınırı var. benim oynadığım dönemlerde 5 level - 10 level adam 80 level adamla aynı gruptaysa 20 olan level sınırına takılmadan rankeda girebiliyordu. bunu yapmayın!
5) en önemlisi info verin!, mikrofonununuz yoksa ranked girmeyin! illa giricem derseniz en azından chatten bile olsa infonuzu verin! drone kullanın! droneları oyunun başında kaybetmemeye çalışın. adamlar nereye murder hole açmış nereye tuzak açmış bakın.
6) bu oyun taktiksel bir oyun, duvarlar yıkılıyor, metaller deliniyor sürüsüyle gadget var vs vs. kullanın abi bunları. attacker olupta 1 odaya kapıdan 5 kişi girmeyin. sağdan soldan kapı açın, duvarlarda delik açın, adamın seni beklediği yerden gelirsen adamlar seni indirir. yeni tanıştığım adamlar oynadığım öperatörlere baktıkları zaman sen neden bu kadar thermite oynadın mute oynadın vs diye soruyorlardı. çünkü nedense kimse "ya bizim takımda metal duvarı patlatacak adam yok ben alayim, adam thermite almış thatcher alayımda yardımcı olayim, kimse bandit veya mute almamış" ben alayim. diye birşey yok. ama nedense blackbeard, glaz, buck vs. bunları anında lockluyor insanlar? güzel kardeşim içeri giremedikten, adamlara avantaj vererek 5 kişi aynı kapıdan, aynı yerden girdikten sonra bunları almanında bir anlamı kalmıyor.
7) spawnkill atabiliyorsanız atın atamıyorsanız atmaya çalışırken ölüpte millete avantaj vermeyin. yapamıyorsan yapma.
8)
starter almayın, paraya kıyıp standart alın.
son olarak ubisoft bu şekilde reklam verene kadar şu ping sorunlarını halletsin, supportu düzeltsin. adam ingilterede 20 pingle oyun oynuyor, biz 80 100 pingle oyuna giriyoruz. support desen oyunda problem oluyor biz çözüp nasıl çözdüğümüzü varsa bozuk dosyayı yolluyoruz adamlara baksınlar diye...
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DH Misafiri
10 ay
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İstediğiniz oyuna istediğiniz zamanda başlayabilirsiniz ama benim tavsiyem daha önceden oyuna hakim değilseniz starter almayın standart veya üst sürümlerinden başlayın aksi takdirde oyunda operatör açmakta hayli zorlanıcaksınız ve oyundan soğumaya başlıyacaksınızdır. ??
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DH Misafiri
10 ay
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Başlanır ama starter değilde en azından standart edetion alın ben starter aldım üstüne season pass falan derken 100tl harcamışımdır ama özellikle arkadaşlarınla girerseniz baya iyi ama starter alır derseniz ilk karakterler üstünde uzmanlaşana kadar yeni adam açmayın zaten 6 karakter veriyor o sırada oyunu iyice öğrenip öyle açın çünkü eski 6 operatör veriyor ve eskiler genelde temel ve önemli operatörler oluyor bir kaçı hariç.Eskilerden özellikle ash ve twitch oyunun en güçlü operatörleri.
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al-ozaria
10 ay
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Oyun kötü değil, başlanır başlanırda bunun haber değeri olmaz, reklam değeri olur.
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Mianfei
10 ay
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Bu tarz yetenekli fpslerde overwatch ve paladins tercih ediyorum. ow her karakter açık, paladinste f2p oynadıkça kartları falan açıyorsunuz. Şu siralar hirezin oyunlari revaçta, pubg ve fortnite artık hayatta girmiyorum, realm royale death matchi zevkli yeni oyun islands of nyne var battleroyale ama aşırı hızlı bitiyor. Bu 4u arasinda gidip geliyorum. Tavsiye ederim özellikle paladins kendini cok ilerletmis bayadir girmiyodum
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.PanxeR.
10 ay
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Oyun gerçekten güzel ve serverlar dolu bu başlık şunun ile aynı 2018 de cs ye başlanır mı? Cevap tarzını seviyorsanız tabikide , aslında rainbow cs go daki bir çok eksikliği kapatıp oyuna çok fazla taktik ekliyor fakat bu bazen oynanışın önüne geçebiliyor yani iyi bir oyuncu olsanız bile çat diye ölebilirsiniz ve yeni abartılı teknolojiler yeni operatörler ile daha da artacak bence 4-5 sene en az oyunun gideri var fakat para vererek satın aldığınız bir oyunda silah ve karakter için ayrı para ödemek çok saçma lol ve cs gibi sadece kozmetik üzerine satışlar yapılmalı.
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1) oyuna giripte karşı takıma boş beleş küfür etmeyin, bizim milletimizin en büyük sıkıntılarından biriside bu. karşıdaki adam seni mi vurdu? başında TR mi yazıyor hemen ana bacı küfür ediyorlar. 1 oğlu 1 kızı olan arkadaşımızın çocuklarına kadar sövmüşlerdi. kardeşim adam bacağını koparmadı, oyunda karakterini vurdu.
2) oyundaki isminize TR yazmayın kardeşim. yukarıda belirttiğim gibi çoluk çocuk sövüyor uğraşıyorsunuz.
3) oyunu bilmeden kendi rankinizin üstündeki adamlarla ranked girmeyin. o adam sizi taşıyor, hak etmediğiniz ranklere geliyorsunuz. gold adam silver plat adam gold gibi oynuyor. sonra farklı adamların takımına düştüğünüzde oyunlarını *** ediyorsunuz insanların. bunu en çok klanlar yapıyor. kısaca boostlatmayın... (ubi bununla ilgili bir düzeltme yaptımı bilmiyorum)
4) ranked oyunlara girmek için belli bir level sınırı var. benim oynadığım dönemlerde 5 level - 10 level adam 80 level adamla aynı gruptaysa 20 olan level sınırına takılmadan rankeda girebiliyordu. bunu yapmayın!
5) en önemlisi info verin!, mikrofonununuz yoksa ranked girmeyin! illa giricem derseniz en azından chatten bile olsa infonuzu verin! drone kullanın! droneları oyunun başında kaybetmemeye çalışın. adamlar nereye murder hole açmış nereye tuzak açmış bakın.
6) bu oyun taktiksel bir oyun, duvarlar yıkılıyor, metaller deliniyor sürüsüyle gadget var vs vs. kullanın abi bunları. attacker olupta 1 odaya kapıdan 5 kişi girmeyin. sağdan soldan kapı açın, duvarlarda delik açın, adamın seni beklediği yerden gelirsen adamlar seni indirir. yeni tanıştığım adamlar oynadığım öperatörlere baktıkları zaman sen neden bu kadar thermite oynadın mute oynadın vs diye soruyorlardı. çünkü nedense kimse "ya bizim takımda metal duvarı patlatacak adam yok ben alayim, adam thermite almış thatcher alayımda yardımcı olayim, kimse bandit veya mute almamış" ben alayim. diye birşey yok. ama nedense blackbeard, glaz, buck vs. bunları anında lockluyor insanlar? güzel kardeşim içeri giremedikten, adamlara avantaj vererek 5 kişi aynı kapıdan, aynı yerden girdikten sonra bunları almanında bir anlamı kalmıyor.
7) spawnkill atabiliyorsanız atın atamıyorsanız atmaya çalışırken ölüpte millete avantaj vermeyin. yapamıyorsan yapma.
8) starter almayın, paraya kıyıp standart alın.
son olarak ubisoft bu şekilde reklam verene kadar şu ping sorunlarını halletsin, supportu düzeltsin. adam ingilterede 20 pingle oyun oynuyor, biz 80 100 pingle oyuna giriyoruz. support desen oyunda problem oluyor biz çözüp nasıl çözdüğümüzü varsa bozuk dosyayı yolluyoruz adamlara baksınlar diye...