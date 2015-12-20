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2019 yılında akıllı saat pazarında Android Wear ve Apple Watch çekişmesi yaşanacak

Akıllı saat pazarında giderek artan bir ürün yelpazesi görmemize rağmen, Apple Watch'ın ezici bir satış üstünlüğü görülüyor. Önümüzdeki yıllarda ise tablonun biraz değişmesi söz konusu.
3 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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2019 yılında akıllı saat pazarında Android Wear ve Apple Watch çekişmesi yaşanacak


Bu yıl akıllı saat pazarına baktığımızda Apple Watch'ın büyük bir hakimiyetini görüyoruz. Oyuna sonradan dahil olan Apple, marka değerini kullanarak kısa sürede yaygınlaşmayı başardı. Hemen hemen rakibi yok gibi görünen Apple, önümüzdeki yıllarda kan kaybına uğrayacak. 

IDC tarafından yapılan analize göre bu yıl 13 milyon adet satan Apple Watch, yüzde 61 pazar payı ile lider durumda. Android Wear akıllı saatleri 3.2 milyon satış ile yüzde 15.2 pazar payına sahipken, Pebble akıllı saatleri 1.8 milyon adet satış ile Samsung'un Tizen işletim sistemli akıllı saatleri ise 1.7 milyon satış ile yüzde 8 civarında pazar payının hakimi. Pazarın toplamında ise 21.3 milyon satış rakamı mevcut. 

2019 yılında ise pazarın haciminin 4 katına çıkacağı tahmin ediliyor. 88.3 milyon satış yapacağı öngörülen pazarda Apple Watch ürünleri 45 milyon satış yaparak yüzde 51 civarında bir pazar payı elde ediyor. Android Wear akıllı saatleri ise 10 kat artış yaşayarak 34.3 milyon rakamına ulaşacak. Pazar payı ise yüzde 39 civarına yükselecek. Pebble ve Samsung ise satışlarını çok fazla artıramadıkları için yüzde 2.6-2.8 arasında pazar payı ile son sıralarda yer alıyor. Analiz platform tabanlı olduğu için, Çinli üreticilerin farklı arayüzler üzerinde çalışan akıllı saatleri listeye girememiş. 

Yıllar önce tablet pazarında yaşanan rekabetin bir benzeri akıllı saat pazarında da yaşanıyor. iPad ile pazarın hakimi olan Apple, yıllar geçtikçe Android platformuna liderliği bırakmak zorunda kalmıştı. Farklı kaynaklarca yapılan analizlerde de ortak nokta, geleceğin akıllı telefon pazarında Android Wear ve Apple Watch platformlarının rakipsiz kalacağı yönünde. Bu iki platformun haricinde kalan girişim veya firmaların pazarda ilgi çekemedikleri görülüyor.  

http://9to5mac.com/2015/12/17/idc-apple-watch-sales-forecast/?pushup=1 Yorum Yaz
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senersongur 3 yıl
Samsung, Apple, Huawei, Sony, LG gibi buyuk markalar 99 dolar civarina amiral gemi saatleri piyasaya surmedikce, 3-5 kisi disinda kimse almaz bu saatleri.
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Seyrim 3 yıl
3. Alternatif vardı da biz mi bilmiyoruz..
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ounomaus 3 yıl
SgtLittleNoob
hunt_etehen ilk yorum bende finfriokçular çok ezilmiş yahu ama iyi olmuş. beter olsun her daim. Yaşasın IOS yaşasın apple
Rekabet her zaman son kullanıcıya yarar, karşı tarafa kin beslemek çokta doğru değil

çok para vermiş anlayamazsın sen onu ne yapsın kendini avutuyor böyle
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BekirTemel 3 yıl
Şuanda durum çok mu farklı ?
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darkdiva 3 yıl
Onlar kapışadursun Samsung Tizen hepsinden iyi bence. Gear S2 çok başarılı bir akıllı saat.
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alito 3 yıl
Önümüzdeki yıllarda, Apple Watch karşısında Adroid Wear yerine Tizen'i görmek beni şaşırtmaz aslında. Samsung inanılmaz stabil ve akıcı bir mobil işletim sistemi yapmış. İlerde bunu dahada ilerletip Android'e ciddi bir rakip olması ihtimali yüksek.
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mrmrmrmr 3 yıl
Samsung ikisini de alt eder merak etmeyin..
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wolf silver 3 yıl
Ne zaman pil sürelerinde gelişme olursa o Zaman da sıçrama olur. Şimdilik biraz zor gibi görünüyor..
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
hunt_etehen

ilk yorum bende finfriokçular çok ezilmiş yahu ama iyi olmuş. beter olsun her daim. Yaşasın IOS yaşasın apple


Rekabet her zaman son kullanıcıya yarar, karşı tarafa kin beslemek çokta doğru değil
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hunt_etehen 3 yıl
ilk yorum bende finfriokçular çok ezilmiş yahu ama iyi olmuş. beter olsun her daim. Yaşasın IOS yaşasın apple
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