2019 yılında akıllı saat pazarında Android Wear ve Apple Watch çekişmesi yaşanacak





Bu yıl akıllı saat pazarına baktığımızda Apple Watch'ın büyük bir hakimiyetini görüyoruz. Oyuna sonradan dahil olan Apple, marka değerini kullanarak kısa sürede yaygınlaşmayı başardı. Hemen hemen rakibi yok gibi görünen Apple, önümüzdeki yıllarda kan kaybına uğrayacak.





IDC tarafından yapılan analize göre bu yıl 13 milyon adet satan Apple Watch, yüzde 61 pazar payı ile lider durumda. Android Wear akıllı saatleri 3.2 milyon satış ile yüzde 15.2 pazar payına sahipken, Pebble akıllı saatleri 1.8 milyon adet satış ile Samsung'un Tizen işletim sistemli akıllı saatleri ise 1.7 milyon satış ile yüzde 8 civarında pazar payının hakimi. Pazarın toplamında ise 21.3 milyon satış rakamı mevcut.





2019 yılında ise pazarın haciminin 4 katına çıkacağı tahmin ediliyor. 88.3 milyon satış yapacağı öngörülen pazarda Apple Watch ürünleri 45 milyon satış yaparak yüzde 51 civarında bir pazar payı elde ediyor. Android Wear akıllı saatleri ise 10 kat artış yaşayarak 34.3 milyon rakamına ulaşacak. Pazar payı ise yüzde 39 civarına yükselecek. Pebble ve Samsung ise satışlarını çok fazla artıramadıkları için yüzde 2.6-2.8 arasında pazar payı ile son sıralarda yer alıyor. Analiz platform tabanlı olduğu için, Çinli üreticilerin farklı arayüzler üzerinde çalışan akıllı saatleri listeye girememiş.





Yıllar önce tablet pazarında yaşanan rekabetin bir benzeri akıllı saat pazarında da yaşanıyor. iPad ile pazarın hakimi olan Apple, yıllar geçtikçe Android platformuna liderliği bırakmak zorunda kalmıştı. Farklı kaynaklarca yapılan analizlerde de ortak nokta, geleceğin akıllı telefon pazarında Android Wear ve Apple Watch platformlarının rakipsiz kalacağı yönünde. Bu iki platformun haricinde kalan girişim veya firmaların pazarda ilgi çekemedikleri görülüyor.

http://9to5mac.com/2015/12/17/idc-apple-watch-sales-forecast/?pushup=1