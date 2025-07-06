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    Fenerbahçe’nin hediye dağıttığı Game Boy Micro nasıl efsane konsollar arasına girdi?

    2007 yılında Fenerbahçe tarafından çocuk taraftarlara dağıtılan tematik Game Boy Micro oyun konsolunun bir efsane haline geleceği o gün kimsenin aklına gelmemişti. 

    Nintendo Tam Boyutta Gör
    Tarihin en çok satan konsolları arasına girmeyi başaran Nintendo Switch konsolunun devamı da rekor satışlarla macerasına başlamış durumda. Uzun yıllardır konsol sektöründe faaliyet gösteren Nintendo’nun özellikle Fenerbahçe ile olan macerası tarihin tozlu raflarında yerini almayı başardı. 

    Fenerbahçe Game Boy Micro

    Olay aslında Fenerbahçe’nin şampiyon olduğu Mayıs 2007 tarihine kadar gidiyor. Şampiyonluk şerefine hayranlara Fenerbahçe temalı oyun konsolları da satmak isteyen kulüp, Nintendo ile iş birliği yapıyor. 

    O dönem piyasada olan Game Boy Micro, Game Boy Advance SP ve Game Cube konsolları Fenerbahçe teması ile kaplandı ve özel kutusu ile Fenerium mağazalarında hayranlara sunulmak üzere yola çıktı. 

    Fenerbahçe ayrıca Temmuz ayında bir yarışma düzenledi ve Fenerli Çocuk dergisi aracılığıyla 15 adet Fenerbahçe Game Boy Micro konsolunun çocuk hayranlara dağıttı. Hatta bir dönem DH forumlarında da bu konsolun 150TL karşılığında satışa çıkarıldığı da görüldü. 

    Fenerbahçe Game Boy Micro efsanesi nasıl doğdu? Tam Boyutta Gör

    Ne var ki macera uzun sürmedi. İnternette dolaşan bilgilere göre tematik Nintendo ürünlerinin distribütörü iflas etti ve tüm ürünler piyasadan çekildi. Toplanan ürünlerin bir kısmı haraç mezat satıldı, kalanları da imha edildi. 

    Consolevariations sitesine göre Fenerbahçe logolu Game Boy Micro konsolu hali hazırda dünya çapında en nadir bulunan konsollardan birisi haline geldi ve efsanelik puanı 100 olarak belirlendi. Ne yazık ki bu konsollar şu anda kimlerin koleksiyonunda yer alıyor bir bilgi yok. Kaynakta Fenerbahçe resmi sitesinde kampanyanın linki yer alıyor. 
     

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