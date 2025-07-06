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    YouTube para kazanma politikasını değiştiriyor, yapay zekâ trendi sona erebilir

    Son dönemde mantar gibi ortaya çıkan yapay zekâ videolarına karşı çözüm bulmak isteyen YouTube, para kazanma politikalarında yeni değişiklikler yapıyor.         

    YouTube Tam Boyutta Gör
    Son dönemde yapay zekâ teknolojilerinde yaşanan gelişmeler içerik üretimine de aynen sirayet ediyor. Artık gerçeğinden ayırt edilemeyen videolar üretilebiliyor, hatta tek tıkla yapay zekâ size onlarca hatta yüzlerce video hazırlayabiliyor.

    YouTube kıyıma mı hazırlanıyor?

    YouTube artan tepkiler ve eleştirilerden kaçınabilmek amacıyla para kazanma politikasında güncellemeye gideceğini duyurdu. 15 Temmuz 2025 tarihinden itibaren seri üretim videolar ya da tekrarlayan içerikler barındıran kanalların para kazanması iptal edilecek daha doğrusu YouTube İş Ortaklığı Programı’ndan çıkarılacak. 

    “Mass produced and repetitive” tanımını kullanan platform herhangi bir detay vermeyince kafalar da karıştı. Sadece yapay zekâ videoları mı yoksa yapay zekâ ile seslendirme yapılan videolar mı ya da orijinal videonun üzerine yapay zekâ ile değiştirme yapılan videolar mı kast ediliyor belli değil. Bir YouTube yetkilisi bugüne kadar uygulanan politikaların aynen devam edeceğini ancak biraz daha sıkı olacağını dile getirdi. 

    YouTube’un bu kararı topluluk içerisinde tartışma yarattı. Bir kesim artık itici hale gelen yapay zekâ videolarının kaldırılmasını savunurken diğer bir kesim ise YouTube’un küçük üreticileri devre dışı bırakarak gelirleri iş birliği yaptığı büyük üreticilere peşkeş çektiğini iddia ediyor. 
     

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