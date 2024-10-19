Renault 4, BYD Sealion 7.. İşte Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılan yeni modeller - DH Oto Gündem

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Oto Gündem serimizin bu haftaki bölümünde 2024 Paris Otomobil Fuarı'na özel bir bölüm yapmak istedik. Fuarda görücüye çıkarılan yeni modeller arasında dikkat çekenleri sizler için derledik.

Oto Gündem serimizin bu haftaki bölümünde 2024 Paris Otomobil Fuarı'na özel bir bölüm yapmak istedik. Fuarda görücüye çıkarılan yeni modeller arasında dikkat çekenleri sizler için derledik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

Video akışı:

00:00 - Giriş

01:18 - Keşke Togg da olsaydı

06:45 - Bursalı Pilotcar P2 City

16:12 - Skywell Q

24:47 - Audi A3 Sportback TFSI e PHEV

35:06 - Hyundai Inster Cross

40:10 - MG ES5

45:39 - BYD Sealion 7

49:49 - Leapmotor B10

53:35 - Makyajlı Citroen C4 ve C4X

58:46 - Citroen C5 Aircross Concept

01:02:30 - Renault 4 E-Tech

01:09:31 - Audi Q6 Sportback E-Tron

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