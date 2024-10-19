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    Renault 4, BYD Sealion 7.. İşte Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılan yeni modeller - DH Oto Gündem

    Oto Gündem serimizin bu haftaki bölümünde 2024 Paris Otomobil Fuarı'na özel bir bölüm yapmak istedik. Fuarda görücüye çıkarılan yeni modeller arasında dikkat çekenleri sizler için derledik.

    Oto Gündem serimizin bu haftaki bölümünde 2024 Paris Otomobil Fuarı'na özel bir bölüm yapmak istedik. Fuarda görücüye çıkarılan yeni modeller arasında dikkat çekenleri sizler için derledik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    01:18 - Keşke Togg da olsaydı

    06:45 - Bursalı Pilotcar P2 City

    16:12 - Skywell Q

    24:47 - Audi A3 Sportback TFSI e PHEV

    35:06 - Hyundai Inster Cross

    40:10 - MG ES5

    45:39 - BYD Sealion 7

    49:49 - Leapmotor B10

    53:35 - Makyajlı Citroen C4 ve C4X

    58:46 - Citroen C5 Aircross Concept

    01:02:30 - Renault 4 E-Tech

    01:09:31 - Audi Q6 Sportback E-Tron

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