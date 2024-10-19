Renault 4, BYD Sealion 7.. İşte Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılan yeni modeller - DH Oto Gündem

Oto Gündem serimizin bu haftaki bölümünde 2024 Paris Otomobil Fuarı'na özel bir bölüm yapmak istedik. Fuarda görücüye çıkarılan yeni modeller arasında dikkat çekenleri sizler için derledik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
01:18 - Keşke Togg da olsaydı
06:45 - Bursalı Pilotcar P2 City
16:12 - Skywell Q
24:47 - Audi A3 Sportback TFSI e PHEV
35:06 - Hyundai Inster Cross
40:10 - MG ES5
45:39 - BYD Sealion 7
49:49 - Leapmotor B10
53:35 - Makyajlı Citroen C4 ve C4X
58:46 - Citroen C5 Aircross Concept
01:02:30 - Renault 4 E-Tech
01:09:31 - Audi Q6 Sportback E-Tron